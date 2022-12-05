Болезнь — это НЕ всегда ЯВНОЕ

Предназначение болезней — повысить уровень нашего осознания физических потребностей и привлечь внимание — иногда до такой степени, что все остальное отступает на второй план, — к тому, что происходит между умом — телом — душой. Это повышенное состояние сознания иногда порождает беспокойство и тревожность, но они нужны для того, чтобы пробудить ум и заставить его прислушаться к посланиями тела, а не продолжать игнорировать их.

Если вы воспринимаете болезнь как следствие воздействия внешних факторов — вирусов, бактериальных инфекций, загрязнений окружающей среды или съеденного вами за обедом, то ваш подход к исцелению будет основан главным образом на нуждах тела. Если вы усматриваете в недугах некую психологическую расплату за содеянное, вам будет сложно усмотреть в них возможность узнать побольше о себе — возможность, служащую мощным стимулом к изменению причины, вызывающей боль и страдания в вашей жизни.

Кэрол Ритбергер: о чем говорят нам болезни

Представление об отдельности

Цель болезни

Что такое болезнь?

Если вы ожидаете, что вас кто-то исцелит, и склонны полагаться на схемы лечения, одинаково подходящие всем без исключения, тогда вам не понять, что болезнь — это ваше индивидуальное странствие в поисках целостности.

И самое главное: если вы думаете, будто болезнь есть нечто явное, то ваши шансы на успешное самоисцеление резко падают, поскольку с человеческими недугами не все так просто. Они затрагивают скрытые факторы, оказывающие сильнейшее влияние на многие аспекты вашей жизни.

Болезни отражают всё таящееся в глубинах человеческой души — мысли, эмоции, установки, верования, представления, а также глубинные убеждения, влияющие на то, о чем мы думаем, как воспринимаем себя, почему поступаем так, а не иначе, как воспринимаем окружающую действительность, и на нашу веру в возможность исцелить самих себя.

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Болезнь отражает историю нашей жизни и раскрывает то, как обусловленность повлияла на наше самовосприятие. И затрагивает она не только тело — вместе с ним она воздействует на мозг, энергетическое тело и душу. В каком-то смысле она символизирует психодуховную разобщенность между ними и указывает на необходимость перемен, на которые нам следует решиться, чтобы вернуть себе хорошее здоровье.

Посредством связи «душа — ум — тело» болезнь указывает на те места в теле, где у нас возникли энергетические скопления негативных эмоций, — на органы, железы, мышцы, — а также на отделы позвоночника, где мы храним наши страхи и установки.

И поскольку заболевание — это всегда больше, чем кажется на первый взгляд, то и лечение должно выходить за пределы просто телесных нужд: следует обратиться к первопричине, из-за которой и возникла разобщенность, — к уму. Без изменения образа мыслей душа, энергетическое тело и физическая часть нашего «Я» так и будут полагаться на милость «возбудителей болезни», глубоко захороненных среди хитросплетений ума.

Представление об отдельности

За всю историю медицины и простые лекари, и метафизики сходились в том, что в развитии болезней участвует несколько факторов. Они знали: для того чтобы одолеть болезнь, необходимо исцеление человека всего в совокупности, а начинать нужно с образа мыслей. Что же заставило их изменить эти взгляды и породило впоследствии совсем иной подход к пониманию, диагностированию и печению болезней? Что вызвало переход от холистического, психодуховного воззрения к «научным принципам», согласно которым тело и ум существуют отдельно друг от друга, а существование души вообще не признается — а значит, не берутся в расчет и ее целительные силы?

Эта теория определенно обесценивает способность души к исцелению и совершенно пренебрегает ее потребностями. Она не принимает во внимание психологические факторы, скрытые за любой болезнью. Но почему? Возможно, нам удастся отыскать ответы на эти вопросы, если мы изучим, как развивалось сознание медицины и складывалось представление о разобщенности, при котором:

в расчет принимается лишь явное и поддающееся измерению двойным слепым методом;

не вполне осознается связь между мыслями и эмоциями, а также та значительная роль, которую они играют в возникновении болезней — особенно заболеваний иммунной системы;

ум воспринимается отдельно от тела, а они вместе — от души, и забывается, что физическое тело при такой разобщенности теряет жизненные силы, становясь открытым для всех недугов;

упускается из виду то, что исцеление не может наступить без вовлечения всех составляющих, вызвавших заболевание, — мыслей, эмоций, установок, верований, представлений и глубинных убеждений;

тело рассматривается с биомеханической перспективы — без понимания взаимосвязи всех его частей, при этом вытесняется воззрение холистическое, при котором физическое «Я» видится целостной системой;

забывается, что болезни и здоровье — это континуум и что различие между ними заключается в качестве мысли;

игнорируется цель болезни.

Цель болезни

Болезни в первую очередь отражают то, как душа, ум и тело взаимодействуют между собой и как они откликаются на внешние и внутренние воздействия, подстраиваются под них и к ним приспосабливаются. Возникшая болезнь говорит нам: что-то в наших мыслях, словах, поступках и образе жизни не позволяет нам быть самими собой, и это вызывает сбои в процессе электромеханического сообщения между душой, умом и телом.

В случае болезни мы видим, как этот сбой подрывает способность организма функционировать слаженно и влияет на способность ума поправить сбой. Болезнь показывает нам, как душа борется за возобновление утраченных связей с телом и умом.

Цель болезни — послать нам сигнал тревоги о том, что нужно что-то изменить, если мы хотим пребывать в добром здравии. Она говорит нам: измени негативные мысли, порождающие ограничения, которые не дают тебе развиваться и заслоняют видение самого себя.

Недуг заставляет задуматься над тем, что эти мысли вызывают пагубные установки, ведущие впоследствии к неправильным действиям и поступкам. Пора остановить раздражающий внутренний монолог и перестать перемалывать одни и те же отжившие свое истории, из-за которых нам когда-то давно было больно. Болезнь велит нам прекратить винить себя за то, что, по нашему мнению, мы должны были или могли сделать, но не сделали.

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Болезнь может потребовать от нас изменить образ жизни — если он не идет нам на пользу — или пересмотреть нездоровые привычки, бьющие по благополучию тела. Она может открыть нам необходимость провести переоценку взаимоотношений с людьми, которых мы к себе притягиваем, либо подсказать, что настало время положить конец эмоционально разрушительным для нас отношениям. Возможно, заболевание хочет подсказать, ЧТО нам пора начать выражать эмоции — вместо того чтобы их подавлять, — ведь подавление эмоций наносит удар по иммунной системе.

В общем, когда бы недомогание ни воззвало к нам — как мышечное напряжение, продолжительные боли, внезапные приступы либо другие явственные признаки, оно четко и ясно дает нам понять: необходимо что-то сделать с причиной разобщенности между душой, умом и телом, ибо вред от этой разобщенности уже стал явным.

Еще одно предназначение болезней — повысить уровень нашего осознания физических потребностей и привлечь внимание — иногда до такой степени, что все остальное отступает на второй план, — к тому, что происходит между умом — телом — душой. Это повышенное состояние сознания иногда порождает беспокойство и тревожность, но они нужны для того, чтобы пробудить ум и заставить его прислушаться к посланиями тела, а не продолжать игнорировать их.

В качестве примера рассмотрим проблему аритмии. Поскольку сердечные ритмы влияют на общую работу организма, то в этом случае тело посылает уму небольшие сигналы тревоги о том, что появилась какая-то проблема и что нужно несколько угомониться, — и тогда человек замечает: всякий раз, когда он перенапрягается, ритм его сердца становится неравномерным. Тело словно бы шепчет уму: что-то идет не так, уму необходимо отреагировать и побудить человека разобраться.

Впрочем, когда мы в тисках стресса, подобные послания все равно не замечаются, поскольку голова наша так забита всякой всячиной, что мы даже забываем о существовании физического аспекта нашего «Я». И тогда тело начинает усиливать послание — до тех пор, пока ум не разберется с проблемой, — ведь стресс побуждает нас к реакции «сражаться-или-бежать».

В такие моменты тело забирает на себя все внимание ума — тот утрачивает способность ясно мыслить. Теперь ум может встрепенуться — сердце выпрыгивает из груди, дыхание становится учащенным и поверхностным и каждый пропущенный сердцем удар ощущается. Теперь ум так поглощен нарушением ритма, что сразу же выдает мысль: нужно обратиться к доктору и проверить сердце.

Риск, переживаемый телом из-за подобных вынужденных крайностей, — и все ради того, чтобы быть услышанным, — заключается в колоссальном расходе энергии, физическом износе и ударе по защитным функциям иммунной системы. Пройдет немного времени — и такие меры обернутся серьезными проблемами со здоровьем.

Что такое болезнь?

Болезнь — это качество наших мыслей, поскольку именно они определяют, кем мы являемся, кем становимся, как ощущаем себя в окружающем мире и насколько мы здоровы и благополучны. Все, что мы говорим и делаем; то, как поступаем и взаимодействуем с другими людьми; каждая ситуация, событие или опыт, которые мы притягиваем, — все суть отражение наших мыслей. Если случается болезнь, значит, мысли где-то вступили в противоборство с потребностями души и тела и недугу приходится вскрывать их. Они вынуждают нас защищаться — вместо того чтобы расти.

В подобном состоянии жизненная энергия души и энергетического тела истощается, а физическое тело испытывает гормональный всплеск. Кровяное давление и кислотность желудка повышаются, что может повлечь за собой расстройства эндокринной системы — гипотиреоз, гипертиреоз, нарушение работы надпочечников, поджелудочной железы и мочеполовой системы. Мозг также входит в режим гипервозбуждения, что может вызвать психическое истощение, повышенную тревожность и бессонницу.

К сожалению, большинство мыслей, управляющих нашим поведением и влияющих на совершаемый выбор, отражают скорее нашу обусловленность, представления и мнения других, чем наши собственные. В этом случае человек склонен застревать в устарелых моделях мышления и попадать под влияние тех ограничений, которые довлели над ним еще в детстве. Создается впечатление, что ранние впечатления имеют столь сильную над нами власть, что можно провести всю взрослую жизнь в попытках освободиться от этого гнета. И тогда порой проще избрать путь наименьшего сопротивления и держаться уже привычного и выверенного временем, чем что-то изменить. В результате у нас развивается то, что я называю «взял да и поддался этому синдрому», — и через некоторое время — добро пожаловать всяческим хворям.

Болезнь — это также наш образ жизни, привычки и модели поведения. Становясь все более занятыми, все более остро испытывая нехватку времени, мы надумываем себе задачи и вовлекаемся в деятельность, оставляющую мало времени для отдыха и восстановления здоровья. Мы едим на бегу, хватая вредную пищу, меньше отдыхаем и принимаем снотворное, дабы урвать парочку часов ночного сна, глотаем антидепрессанты и транквилизаторы (американцы потребляют около миллиона килограммов этих препаратов ежегодно).

Наши мысли поглощены тем, как остаться стройными, заставляя подсесть на первую попавшуюся на глаза диету, которая обещает избавить от этих ненавистных килограммов. Алкоголизм и наркозависимость процветают буйным цветом — хотя каждому известно, как они укорачивают жизнь. Так же и с курением — несмотря на нашу осведомленность о том, что привычка эта вызывает рак легких. Люди затягиваются сигареткой, прекрасно зная, что это наносит непоправимый удар их здоровью, и даже тогда, когда не могут из одного угла комнаты в другой перейти без одышки. Но почему? Потому что попытаться избавиться от привычки — дело настолько неприятное, что проще ничего не делать, чем что-то менять.

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К несчастью, хотя мы и знаем о вреде этих пристрастий для тела, мозг становится настолько зависимым, что хватается за всю эту химию как за палочку-выручалочку, помогающую справиться с требованиями внешнего мира. Тогда, разумеется, мозг и порождает мысли, не позволяющие отпустить вредную привычку.

Недавние исследования в области психонейроиммунологии — изучения взаимосвязи между эмоциями и работой иммунной системы — показали: поведенческие модели также играют значительную роль в возрастании восприимчивости к болезням, особенно к таким, как сердечно-сосудистые заболевания, астма, депрессия, аутоиммунные расстройства и рак.

Согласно результатам исследований, группу риска людей, склонных к серьезным заболеваниям, составляют те, у кого прослеживаются следующие модели поведения:

Такие люди погружены в нерешенные проблемы эмоционального плана, занимающие все их мысли.

У них отсутствуют действенные приспособленческие механизмы, которые позволяли бы им справляться с эмоциональным стрессом.

Они склонны к негативному мировоззрению и нередко являются пессимистами.

Они часто охвачены беспокойством и страшными «предчувствиями», что с ними или с теми, кого они любят, может случиться что-то плохое.

Они неспособны дарить и принимать любовь, им также недостает любви к самим себе.

Они пытаются все контролировать, им трудно просто отдаться потоку жизни.

Они редко смеются, редко занимаются чем-то способствующим развитию чувства юмора.

Они воспринимают жизнь чересчур всерьез и ставят перед собой нереальные задачи.

У них тягостно на сердце; они воспринимают трудности как препятствия, а не как возможность перемен.

Они склонны запрещать себе вещи, способные повысить качество их жизни.

Они не прислушиваются к потребностям тела — не балуют себя хорошим питанием и не выделяют достаточно времени для отдыха.

Им не хватает гибкости мышления и умения вносить изменения в ранее намеченный план действий.

Они то и дело совершают выбор, руководствуясь соображениями других людей, а не своими собственными.

Им трудно открыто говорить о своих эмоциональных потребностях или просить желаемого.

Они неспособны устанавливать здоровые границы приемлемого для них поведения.

Они не видят в жизни смысла и часто переживают приступы отчаяния.

Они противятся переменам и не могут расстаться с прошлым.

Они не верят, что стресс разрушает тело и вызывает болезни.

Уверена, что все мы можем отнести к себе хотя бы несколько пунктов из этого списка — что-то подобное было свойственно нам хотя бы однажды в жизни. О себе могу сказать это наверняка.

Впрочем, я привожу эти поведенческие паттерны не для того, чтобы подвести вас к мысли «Раз уж нам подобное свойственно, то серьезных проблем со здоровьем не избежать». Моя цель — лишь предостеречь: если следовать им достаточно долго, то шансы захворать возрастают, особенно если ничего не менять в образе жизни и совсем не заботиться о здоровье. Я хочу лишь подчеркнуть: когда мы избираем нездоровые модели поведения, мы утрачиваем воодушевление к жизни и лишаем душу способности исцелять нас.опубликовано econet.ru.

Кэрол Ритбергер "Сигналы тела. О чем говорят наши болезни. Помоги своему исцелению"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet