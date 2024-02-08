Безответная любовь... к себе

Если вы находитесь в однобоких отношениях, то эта статья вас вряд ли обрадует. Читать её — неприятно. Поэтому если вам не охота снимать розовые очки и трезветь, то лучше почитайте что-нибудь другое. Например, раздирающие душу женские романы о трагической любви.

Любовь — это чувство взаимное. Отношения, где живут страсть, зависимость, многочасовое ожидание звонка, редкие встречи, жизнь между «рядом» и «исчез» - всё это к любви никакого отношения не имеет. Потому что там нет ни того, кто любит, ни того, кого любят: один растворился, второго придумали. Там нет двоих людей. Нет учёта потребностей и желаний того, кто любит, и нет личности того, кого любят.

Про любовь...

Есть сильные чувства, миллион мыслей и планов, обдумывание слов, поиск оправданий и так далее. В безответности мы «любим» не человека, а «любовь» саму по себе. Это любовь жертвы к своему мучению, к куче эмоций, которые наполняют душевную жизнь.

Несмотря на все страдания, безответно «любить» легче, чем находиться в зрелых отношениях. Не нужно подстраиваться, видеть и уживаться с недостатками, быть рядом с реальным человеком. С мечтой быть гораздо проще, чем с настоящим и живым. Подумайте: когда любовь «прерывиста», то мы не видим партнёра таким, какой он есть. Мы ослеплены желанием быть вместе или заслужить внимание. Но мы не знаем, какой он каждый день, что для него важно, какие у него ценности, как он ведёт себя в разных ситуациях.

Жертва «безответности» наполняет свою жизнь эмоциями. Внутри она пуста, отчуждена от собственного «Я» и не понимает, где заканчивается её личность, а где начинается чужая. И жертва понятия не имеет, как сделать себя счастливой, что ей нужно на самом деле. Чтобы не сталкиваться с невыносимо пугающей внутренней пустотой, она заполняет себя чувствами и фантазиями о том, что если ей наконец-то ответят взаимностью, то наступит долгожданное счастье. А фокус-то в том, что стОит перейти такой паре из сценария безответной любви к любви взаимной, как страсть тут же утихнет. Полгодика будет им вместе хорошо, но потом снова наступит тоска по сильным эмоциям (любили-то «любовь», а не партнёра). И пара либо разваливается, либо жертва ищет новый способ пострадать...

Часто думают и говорят, что вступающие в «сложные» отношения люди просто не думают о будущем — или не умеют, или не хотят мыслить наперёд. Частично так и есть: влюблённый озабочен только тем, как быть рядом почаще и побольше. Но проблема-то не в долгосрочности планов, а в том, что они не думают о СВОЁМ будущем. О себе то есть.

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У таких людей не развито чувство собственного достоинства и нет привычки заботиться о себе. Зато есть страх. Страх, который шепчет на ухо: «Не смей требовать к себе уважения, иначе тут же разлюбят! Никому ты не нужна сама по себе, а вот если будешь прислуживать, подстраиваться, терпеть, делать себя удобной — когда-нибудь это обязательно оценят. Он увидит, какая ты хорошая, и будет любить тебя за это». И этот страх убеждает делать что угодно, верить любым отговоркам, но только не заботиться о себе.

Может показаться, что есть две противоположные крайности, в которые мы часто проваливаемся: любить всех, кроме себя, или любить только себя. То есть бывают те, кто только дают, и те, кто только берут. Но на деле и то, и другое — про нелюбовь к себе.

Первые — спасатели, хорошие девочки и мальчики, жертвы, безответно любящие, склонные вступать в «сложные» отношения. Те, кто заботятся обо всех, кроме себя. Они когда-то научились, что любовь и тепло надо добывать по крупицам, что близость и боль неразрывно связаны. Они страданием покупают любовь: «Что мне ещё сделать, чтобы получить тепло и внимание?». Так мы лишаем себя любви других людей. Нормальной, здоровой, честной любви двух людей, знакомых со словосочетанием «взаимное уважение». А не любви пса к хозяину.

Вторые — выживальщики. Те, кто уверен, что другими людьми нужно пользоваться, отнимать у них всевозможные блага. Потому что сами - не дадут. Чувствуете? Ну вот принюхайтесь хорошенько. Есть? Точно так же пахнет неверием в то, что их можно любить. Вот и отбирают наличность, время, силы. Потому что в глубине души люди выживающие, топчущиеся по головам и судьбам, убеждены в своей неценности и плохости, в том, что они не достойны «просто так». Разве это похоже на любовь к себе? Вряд ли.

Признавать это неприятно. Особенно когда изо всех сил пытаешься доказать всем, что уж ты-то себя любишь: вон сколько понаплевал на других, на целый бассейн хватит! И очень хочется верить, что с тобой-то всё хорошо, просто люди все какие-то сволочи — вот и поступаешь с ними соответственно. И всё бы хорошо, но это тоже способ лишить себя «свободной от игр близости» и человеческого тепла. Тот, кто себя любит по-настоящему, не станет выстраивать жизнь таким образом, чтобы все вокруг были врагами, не станет лишать любимого (то есть себя) поддержки и шанса на здоровые отношения.

Психологи убеждены: любовь бывает только взаимной. Она живёт там, где есть две личности. Если же личность — одна, а второй человек в ней «растворяется» (или им «пользуются» - подчеркните нужный вариант), то с любовью это не имеет ничего общего. Это — зависимость жертвы от тирана, раба от своего хозяина. И наоборот.опубликовано econet

Автор статьи: Екатерина Оксанен (Амеялли)

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