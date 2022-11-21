Бессознательный выбор: Как на самом деле мы выбираем партнера?

Есть такие пары, которые встретившись однажды, так и не расстаются до конца дней. И не обязательно люди выбирают друг друга в юности. Известно много прекрасных историй любви, которые возникли много позже. Если это не известные люди, то истории таких пар обычно остаются неизвестными. Чаще приходится сталкиваться со случаями вечного поиска того самого человека, с кем наконец будет хорошо.

Уже ни для кого не секрет, что на выбор партнера влияет напрямую семейная история. Брак похож на союз двух неврозов, которые входят друг в друга как ключ в замок. Человек старается выбрать внешне благополучного, разумного, симпатичного, здорового партнера. Но кого часто выбирают на самом деле? В чем же суть так называемой химии?

Кого и как мы выбираем

Девочка, которая чувствовала себя отвергнутой отцом или обоими родителями или выросшая в страхе при общении с родителями обязательно будет искать себе теплого принимающего человека, но бессознательно выберет того, кто будет держать ее в страхе, бросать ее.

Мальчик, чья мать была холодна с ним, авторитарна, главенствовала в семье, будет искать женщину яркую, интересную, но убегающую, недостаточно теплую, скорее самовлюбленную особу. А с женщиной, у которой есть потребность заботиться, он не уживется сам.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Мужчина или женщина созависимые обязательно найдут себе любимого с какой-нибудь зависимостью: с алкоголизмом, трудоголизмом, сексоголизмом и так далее. И эта связь при всей утомительности и нервотрепке будет весьма крепка.

Не говоря уже о садо-мазохистических отношениях, где партнеры мучают друг друга кто как умеют по очереди.

Мне запомнилась история одной женщины, которая выросла в семье, где бушевали страсти. Сначала между родителями, затем у каждого из родителей с другими партнерами. Девушка тоже выросла достаточно темпераментной. Истории родителей в результате закончились плачевно. Но она уже в молодости поняла для себя, что хочет иной жизни. Встретила спокойного стеснительного человека, обратила на себя его внимание и вышла за него замуж. Прожив много лет вместе, имея в доме тихое счастье, она понимает, что бурных эмоций никогда между ними не было, но было тепло, уважение и со временем любовь.

Это практически единственная история, которую я слышала, где выбор был сделан разумом. История оказалась счастливой.

Химия, бессознательное, конечно, заставляют идти за тем, кто манит. Вот, если бы сразу понимать, что именно манит и куда…опубликовано econet.ru.

Автор Наталья Леонова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet