Бесполезные люди

Самый главный человек, которому вы должны быть полезны, кого вам нужно ценить и уважать, это вы сами.

Есть такое словосочетание «синдром беспокойных ног». Когда человек буквально «не может усидеть на одном месте», в прямом и переносном смысле. Очень типично для женщин средних лет, особенно для домохозяек – вроде решила присесть на минутку, и тут же вскочила на ноги, может, пылинку не вытертую увидела, может, подумала, что борщ сейчас «убежит», может, вспомнила, что белье уже постиралось и его нужно развесить, а может и сама не поняла, почему.

Кому и что мы должны?

Есть люди, которые постоянно куда-то путешествуют, выкладывают миллионы фотографий в соцсети, ставят хештеги с мудрёными названиями населённых пунктов и девиз «Старость дома не застанет!». Или они просто все время куда-то бегут, опаздывают, не успевают, торопятся, беспокоятся, разговаривают по нескольким телефонам сразу.

Сразу оговорюсь, у этого феномена есть обратная сторона – поколение или даже несколько поколений «неопределившихся», людей, которые никак не могут решить, чем же им заниматься, что им нравится, а что нет, лет по 5-10 находятся в процессе «поиска себя», чаще всего при этом финансово успешно сидя на шее у родителей. У них тоже есть «внутреннее беспокойство», но путешествуют они, скорее, из спальни в кухню, курсируя между диваном и холодильником, в раздумьях, съесть ли ещё одну котлетку холодной или подождать, пока с работы вернётся мама и котлетку разогреет, а может, ещё и пюрешечки с салатиком сделает на гарнирчик. У таких «молодых людей» мамы как раз из первой категории, беспокойные, бегающие и хлопочущие в режиме «нон-стоп».

А если вы такую хозяюшку спросите, чего бы ей просто не взять и не посидеть спокойненько, а может быть и полежать, она вам скажет, что для неё очень важно заботиться обо всех и обо всём, быть нужной для всех. Вы подумаете, что это у неё от «доброго сердца», а вот и нет, это от внутреннего убеждения «я должна быть полезной».

Наверное, в нас это вбивали с детства, «быть полезной / полезным». Маме, папе, бабушке, учителям, Родине. Обществу, так сказать, или «окружающим». Вбивали весьма удачно, кстати, потому что потребность «быть кому-то нужным», кому-то помогать, делиться с тем, кому нужнее, заложена в каждом человеке на каком-то очень глубинном уровне, может быть, это одно из проявлений того самого «божественного начала», той самой неизбывной божественной любви.

К сожалению, этой потребностью хорошо научились пользоваться Маятники, разнообразные деструктивные силы, и люди, склонные к манипуляциям и энергетическому вампиризму. В результате, получатся так, что многие из нас, увидев на улице бабушку с протянутой рукой, инстинктивно тянутся за кошельком, так как искреннее желание помочь ближнему убить в нас до конца невозможно, а потом осторожно этот кошелёк убирают на место и озираются с мыслью: «Не увидел бы никто», так как мы уже научены горьким опытом, что бабушки-попрошайки стоят там не просто так, а являются частью преступной группировки мошенников, которые хорошо знают, как разжалобить соотечественников и гостей города, и ни о какой помощи бабушкам речь не идёт вообще.

Вернусь к феномену «полезности». На основании наблюдений за окружающими, да и за самой собой, я думаю, можно выделить три группы применения этого постулата.

Быть полезным Работе (работодателю, Компании, команде).

Думаю, на эту удочку попадались почти все из нас, старшее поколение, вероятно, больше, чем младшее. Нужно задержаться на работе на пару часов после окончания рабочего дня? Конечно! Нужно прийти пораньше, чтобы доделать что-то срочное? Не вопрос! Выйти на работу в выходной? Надо, так надо!

Сразу оговорюсь, речь о не вашем собственном бизнесе, там все иначе, речь строго о работе по найму. Работодатели умело пользуются этой встроенной программой «потребности быть полезным», они рассказывают вам о важности «команды», «общей идеи», «мы тут все, как одна семья», «мы все делаем общее дело». Ну да, вы совместными усилиями помогаете вашему работодателю получать как можно больше прибыли, и чем больше своих усилий вы затрачиваете и чем меньше расходов ему приносите (в виде вашей заработной платы, которую почему-то годами «не поднимают»), тем больше он будет хвалить вас на собраниях и ставить в пример тем нерадивым, которые почему-то отказываются «работать за идею» и предпочитают проводить выходные так, как хочется им самим, а вовсе не «шефу».

Такие работодатели очень не любят сотрудников, которые хотят, чтобы их рабочее место было должным образом оборудовано, чтобы в помещении было тепло, светло и где-то недалеко был чистый туалет, которые в обеденный перерыв гуляют или обедают, а не выполняют срочное задание, наспех дожёвывая бутерброд и стараясь не уронить кусочек колбасы на важный документ, а то и вовсе хотят работать из дома и не тратить кучу времени, за которое им никто не платит, на дорогу – им, видите ли, «так удобнее».

Пока сотрудникам лет по 25 и они рады любой работе, дабы получить «строчку в резюме», их устраивает работа без перерывов, приём пищи, не отходя от компьютера (звучит-то как жутко: «приём пищи», как у роботов почти) и то, что если тебе «приспичило», то бежать надо сначала на третий этаж за ключом, потом на первый или полуподвальный, закрывать дверь на болтающуюся щеколду под неодобрительный взгляд пожилого вахтера, туалетную бумагу носить с собой, и мыть руки в ведёрке. При этом в соседнем «офисе» ещё хуже, у них туалет вообще на улице, в био-кабинке с жутким запахом.

25-летние ещё верят в «общую идею», карьерный рост, «мы все – одна семья» и прочую лабуду, до первого приступа гастрита, или пневмонии, или получения штрафа за опоздание на пять минут, так как был сильный снегопад и не ходили не то, что автобусы, а даже вездеходы. И тогда идея «семьи» перестаёт казаться воодушевляющей, потому что это какая-то странная семья, если в ней от тебя только что-то требуют, и ничего не дают взамен. Скромная зарплата, больше напоминающая «карманные деньги», не в счёт.

Как мне кажется (внимание, будьте осторожны, далее последует «личное мнение автора»!!!), основной корень проблемы трудоустройства людей старше 35 в том, что они уже не согласны работать в некомфортных условиях.

Их не устраивает «ненормированный» рабочий день, выходы на работу в выходные, задержки зарплаты, работа «на процентах» («всё зависит только от вас»!!!), туалет на улице и «печеньки» вместо полноценного обеда. Они уже имели опыт лечения гастрита и пневмонии, полученных на предыдущих рабочих местах (за свой счёт, разумеется), они уже знают, что им никто не вернёт времени, не проведённого со своими детьми, они видят (особенно женщины) следы постоянного стресса и недосыпа на своих лицах и их уже «на мякине не проведёшь».

Они хотят комфорт, гарантии, реально действующий полис ДМС, отпуск два раза в год и возможность приходить в офис тогда, когда удобно им, ибо смысл работы не в том, чтобы «отбыть время по часам», а в том, чтобы получить результат. А ещё они понимают, что работодателю, по большому счету, на них плевать, он о них заботиться не будет, и заботиться о себе надо самому / самой. Конечно, существуют адекватные работодатели, но сейчас речь не о них. Обычные работодатели хотят «подешевле», отсюда все эти «у нас молодой коллектив» и прочие прелести общества потребления.

Быть полезным Семье / Детям.

Ооо, тут такое поле непаханое, что даже буковки замерли в ожидании. Я бы сказала, что фраза «Благими намерениями вымощена дорога в ад» и фраза «Я всю свою жизнь положила на алтарь служения своей семье / своим детям» - это одна и та же фраза.

Часто ли вы слышали от женщин что-то вроде: «Я так благодарная моему мужу за то, что он всегда меня любил и поддерживал» и «Я так рада, что мои дети выросли самостоятельными и твёрдо стоят на ногах»? Нет, не очень часто? А фразу: «Я на этого козла свои лучшие годы убила»? В разы чаще! Нет, в десятки раз! А про то, как неблагодарные дети не звонят, не пишут и приходят в гости только тогда, когда им что-то надо, чаще всего денег? Сплошь и рядом, верно? А ведь «Я из-за них ночей не спала»!

Ну хорошо, дети и правда требуют внимания и времени, и муж тоже, но сразу возникает вопрос: «А тебя замуж под дулом пистолета выдавали? И замужем насильно удерживали? И детей рожать тебя тоже заставляли? Или ты ПРАВДА не знала, что младенцы по ночам плачут????»

Я не очень верю во «встроенную жертвенность», в то, что женщины по умолчанию рождаются только для того, чтобы обеспечивать комфорт своему будущему потомству и тому, кто помог это потомство произвести (я не имею в виду акушерку, ха-ха), но верю в жертвенность, добровольно взятую на свои хрупкие плечи, на основании веры в то, что «если я буду делать всё, что могу, для других, они обязательно это оценят и бросятся целовать мне ноги в знак благодарности».

Тут тоже вопрос: «А ты их предупредила заранее о своей многоходовочке? Есть какой-то договор о том, что ты им - всё своё время, а они тебе - благодарность? Нет? Думаешь, это всем по умолчанию понятно?» Можно ещё так спросить: «А они тебя просили ради них упахиваться, пока ты не упахалась вконец, или они и не в курсе были, что ты «упахиваешься», и думали, что тебе просто так нравится жить?»

Нет, я не против помощи другим людям. Нет, я не против заботы о муже и детях. Но если вы помогаете и заботитесь в ущерб себе, то и предъявить претензию, в конечном итоге, сможете тоже только себе, и больше никому.

Один из краеугольных принципов «личностного роста» звучит так: «Никто не сможет дать тебе то, чего ты не можешь дать самому себе». Здесь ровно то же самое, как и с работодателем – если ты не позаботишься о себе, никто не позаботится о тебе.

Кто вас, женщин, заставляет «бросать свою жизнь под ноги мужу и детям»? Вы сами, потому что вы своей ценности не понимаете и сами себя ни во что не ставите, а от окружающих этого требуете, причём уже потом, когда здоровье подорвано и возраст «уже не тот». А вот это всё «Они увидят и оценят» - чистой воды иллюзия, ваша личная, потому что договариваться о разделении бытовых обязанностей и обязанностей по воспитанию детей надо «на берегу», а если вам об этом до свадьбы говорить было неудобно, то теперь уж либо сцепить зубы и пахать дальше, пока «смерть не разлучит нас», или развод и впредь быть умнее.

Быть полезным Обществу.

Сюда я отнесу всяческие «надо», которые лично вам, по большому счету, вовсе и «не надо». Что-то вроде «Одолжить денег соседу / кузену на длительный срок», «Помочь троюродной сестре из другого города с переездом (абсолютно бесплатно и отпрашиваясь с работы), потому что у вас есть грузовик», «Пустить родственников пожить на пару-тройку дней и терпеть их пару-тройку месяцев», «Платить за друга / подругу в кафе, потому что он / она забыли дома кошелёк», «Выслушивать жалобы подруги на жизнь часами после работы, вместо того, чтобы принять горячую ванну или просто посидеть в тишине у камина», «Печь пироги и угощать весь отдел по понедельникам, потому что один раз сделала это по доброте душевной, а теперь уже все привыкли и ждут, даже дома не завтракают», «Подвозить до дома коллегу с работы каждый день, потому что она живёт в соседнем с тобой районе и боится сама сесть за руль» ну и так далее.

Тут нужно сделать ремарку, что если все вышеперечисленное, или что-то из этого списка доставляет вам радость, то претензии снимаются, будьте полезными, на здоровье.

Помните такой советский мультфильм «Чертёнок № 13»? Там была замечательная фраза о том, кого должен любить чёрт. «Себя», хором сказали все чертята и их учитель, и только наш супергерой, чертёнок № 13, сказал, что любить надо всех. И мы радостно хлопали в ладоши нашему доброму и достойному подражания «непохожему на всех» чертёнку, понимая посыл детского мульфильма дословно.

А теперь, когда мы выросли, но все ещё руководствуемся этим посылом про «любить надо всех», оказалось, что любя всех, мы забыли о том, что любовь к себе никто не отменял, и она вовсе не означает «чихать не всех», она означает баланс. Есть же и такая фраза, как: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», а это как раз о том, о чем я и хотела вам сказать. Она же никого не смущает своей нелогичностью, правда?

Моя мысль в том, что самый главный человек, которому вы должны быть полезны, кого вам нужно ценить и уважать, это вы сами. Больше скажу, человек, который не любит себя, не любит никого, и если вы не полезны самому себе, то вы бесполезны для Вселенной. А когда вы научитесь принимать себя, радовать себя и заботиться о себе, вы поймёте, как именно нужно заботиться об окружающих, и возможно, поймёте и то, научить их заботиться о самих себе будет куда полезнее, чем бесконечно прыгать вокруг них и удовлетворять их желания.опубликовано econet

Автор Анна Финчем

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