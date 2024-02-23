Бесперспективные отношения приводят к болезням

Токсичные отношения могут вызвать различные заболевания. Упорное цепляние за партнера, в то время, когда ничего не складывается, определенно не полезны для здоровья. Переживания, тоска, обида, вполне способны спровоцировать неприятности на уровне тела.

Еще летом женщина заметила, что на правой руке у нее появилось сухое розовое пятнышко. Кожа упорно не хотела поддаваться лечению, чем бы она ни мазала больное место. Пробовала пить антигистаминные препараты, использовала лечебные мази – ни в какую. Стала уже беспокоится, так как пятно подсохло, но поочередно на пальцах рук стали появляться трещины, сухость и болезненные ощущения при любом контакте. Больно так же было мыть руки горячей водой, химию она вообще исключила, использовала только детские мягкие шампуни и жидкое мыло с ромашкой и чередой. Потом услышала, что нужно пить седативные препараты.

Болезнь от токсичных отношений

Не буду описывать все примененные за период в несколько месяцев средства. Факт то, что проблема периодически угасала, руки становились лучше. Но любой стресс, волнение вызывали новый скачок сухости, воспаления и боли пальцев рук.

Женщина проанализировала, какой именно фактор мог послужить спусковым крючком болезни. Вспомнила резкий, неожиданный стресс, полученный летом. Да, именно тогда все и началось. Потому что, случившиеся потом неприятности, только накладывались на первоначальную и дополняли ее.

Женщина реально стала бояться за себя, и решила полностью устранить непродуктивное общение с человеком, который, судя по всему, стал причиной заболевания. Она не стала выяснять с ним отношения, писать ему, звонить, реагировать на него в соцсетях.

Она отпустила партнера, взаправду, не только для "острастки" – простив от всей души. Бесконечная гонка за мужчиной, очевидно, вызвала мощнейшую реакцию отторжения. Несовместимость с ним на духовном уровне, вылилась в нелады с организмом, который просто крикнул ей этим заболеванием: «Остановись, что ты делаешь!»

Токсичные отношения могут вызвать различные заболевания. Упорное цепляние за партнера, в то время, когда ничего не складывается, определенно не полезны для здоровья. Переживания, тоска, обида, вполне способны спровоцировать неприятности на уровне тела.

Женщине следует полюбить себя, «отлипнуть» от партнера, и чем быстрее, тем лучше. Пусть он живет себе спокойно и автономно от нее, где-то в мире. Тогда ее разум и тело смогут освободиться от чужеродного влияния, и начнут стремится к гармонии, а следовательно – к выздоровлению.

А что делать, если вдруг ворвется телефонный звонок? Пиши – пропало? Не совсем так. Но вы уже ступили на путь отдаления от себя "прошлой", и от бывшего партнера. От тех непродуктивных событий, которые послужили толчком к развитию болезни.

Но какие-то ниточки вас еще связывают, энергетическое поле существует, и настырно пытается втянуть обратно в замкнутый круг общения. В теории, все может быть – могут вернуться ссоры и выяснения отношений. Могут опять наступить «ждущие» дни. Но стоят ли они того, чтобы ваши руки снова покраснели, потрескались и обрели ненормальную чувствительность и болезненность?

Вряд ли вы захотите вернуть состояние сидения на пороховой бочке, которое было еще недавно. Уж лучше спокойно заниматься восстановлением своего здоровья, чем опять позволить "чужому дядьке" его разрушать.

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Приняв однажды решение уйти от токсичного партнера, не стоит обманываться относительно его исправления. Никто не изменится никогда, особенно взрослый, сформировавшийся мужчина. У вас было достаточно времени, чтобы разглядеть его во всей красе, и сделать выводы. А так же, отделить себя от этого источника проблем и болезней.

Чтобы не вызвать рецидив дерматологического заболевания, нужно действовать максимально бережно к себе, и предельно расчетливо с мужчиной - источником проблем. Возвращение непонятного общения может нанести серьезный вред здоровью, нарушить душевное равновесие.

Хорошо в таком случае проконсультироваться с психологом, чтобы вместе с ним выработать оптимальные схемы поведения с партнером. Самой женщине бывает трудно поставить точки над i, разложить все по полочкам. А ясность в понимании ситуации необходима, чтобы вновь не повторить ошибки прошлого. опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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