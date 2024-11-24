Бардак в шкафу = хаос в голове

Человек, склонный к порядку, ясно мыслит, знает, чего хочет. Хаос среди вещей расскажет, что их обладатель либо старается задвинуть в дальний угол памяти неприятные воспоминания, либо одинок, либо не верит в благоприятные перемены. Печально, когда подобная беспорядочность переходит на отношения и работу.

Вы согласны? Я верю в то, что пространство, которое мы создаем вокруг себя, - это проекция нашего внутреннего мира. Хотите заглянуть в душу? Откройте шкаф. Побудьте немного шпионом, которому нужно собрать информацию о его хозяине. Как думаете, как живет этот человек? Чем дышит? Какие у него отношения с другими людьми? Что можно сказать о его характере?

Хотите заглянуть в душу? Откройте шкаф

Это как у Довлатова про чемодан: каждая вещь в нем несет в себе память о прошедших днях, забавных и печальных событиях, личных реалиях.

Из специфики профессии мне часто приходится работать с “захламленными шкафами” и знакомиться со скелетами из них. К неприятному сложно прикасаться и легче его задвинуть на дальнюю полку с глаз долой. Но бывает так, что наличие таких вещей вызывает слишком много напряжения. Нужно постоянно контролировать, чтобы ненароком что-нибудь не показалось. Да и в близких отношениях со скелетами не удобно. Скрывать все сложнее, а показать страшно.

Иногда отложенного становится так много, что это занимает все место в жизни. Такие люди наполняют консультации событиями из далекого прошлого и распаковывают залежавшиеся трудные эмоции на их счет. И пока не прибрать, новому нет места.

Свой шкаф есть у каждого. У кого-то он полупустой. У кого-то наполнен одеждой, которая куплена, но не носится. Или вещами с чужого плеча.

Я не скажу о том, что считать порядком и где начинается захламление. Ваш шкаф = ваши правила. Однако долгое хранение неактуальной одежды может говорить о следующем:

Эмоциональный голод (вещи могут заменять отношения и чувства, так как покупка одежды приносит удовольствие и может приносить временное облегчение).

Отсутствие веры и стремления к лучшим изменениям. Или наоборот: вера есть, но представляется, что самое светлое - в прошлом.

Одиночество и непереносимость пустоты.

Страх, что что-то произойдет, когда эти вещи уйдут. Что?

Бывает, что в таких хранениях застыло горе и сохраняется эмоциональная связь с людьми или событиями, которых уже нет в вашей жизни.

Страдают волевые процессы. А это значит, что беспорядок будет жить не только в шкафу, но и в отношениях, на работе, во времени. А это влияет на наше состояние здоровья и успехи.

Важна связь с прошлым и теми эмоциями, которые связаны с периодом.

Избавление от неприятных переживаний через вещи принесет облегчение. Но если в топку отправить вещи, которые несут приятные переживания, это может вызвать чувствам вины и утраты. Поэтому спросите себя: что в прошлом опыте так дорого и что вы можете сделать в настоящем, чтобы вернуть это состояние?опубликовано econet

Автор Ирина Парфенова

Иллюстрации ©Vania Elettra Tam

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet