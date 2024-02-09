Баллада о бывшем

Если вам позвонил/написал бывший любимый - присядьте сначала на стульчик, выдохните воздух из легких, потом налейте себе стакан воды, и медленно подумайте о: поездках на море, о своей старой собаке, и молодых еще родителях. Не спешите понимать, что вновь влезать в эти отношения - не стоит, не надо.

Когда человек, казалось навсегда, пропал с радаров, да и вы сами зачеркнули все даты в вашем общем календаре. Когда вы уже не ждете звонка, и стали самостоятельной, устойчивой личностью... Вдруг пикает телефон, загорается экран - и все пропало.

Бывший...

Вам хочется вскочить, и куда-то бежать. Или распахнуть настежь форточку, чтобы вдыхать полной грудью ставшим холодным к ночи воздух. И вспоминать, вспоминать...

Но вспоминать уже некогда, так как жизнь опять завертелась в неправильном направлении. Мысли понеслись в бешеном ритме, и так восхитительно стало одним разом нарушить все запреты, одним движением клавиш телефона обвалить так долго и старательно воздвигаемую стену отчуждения.

Вы еще не вместе, но с ужасом, до мурашек думаете об этом. Но, в то же время не можете скрыть досады от одного представления о том, что теперь все пойдет как прежде, вернется на свои места заслуженный покой, закроется холодная форточка.

Как долго вы пытались обманывать себя! Или все же обманываете сейчас, пытаясь на ходу сочинить новое бездумное счастье, которого нет, да и быть уже не может? А может быть сделать еще один рывок, выйти из состояния заученной правильности?

Позволить себе покататься на ночном такси по городу, не лечь спать сегодня вообще. Но это опять обман, начинается новая игра в одни ворота, и вы хорошо, прямо печенками, чувствуете это.

А посему, нужно опять зажигать лампу ночника, брать в руки душеспаситеьную книгу, лежать, считать барашков, смотреть, как на огонек слетаются ночные бабочки... Нет, невыносимо, правда жизни невыносима. Но и лепить по-новому старый сюжет не поднимается рука.

Многие женщины так проникаются бывшими отношениями, что не только начинают поэтизировать их, но могут оживить нежизнеспособное "тело", и упорно реанимировать его. Отсюда потом вытекают неврозы, депрессии, да и просто отчаянное вытье на луну.

Все-таки, если вам позвонил/написал бывший любимый - присядьте сначала на стульчик, выдохните воздух из легких, потом налейте себе стакан водички, и медленно подумайте о: холодном пенящемся шампанском, поездках на море, о своей старой собаке, и молодых еще родителях.

Не спешите понимать, что вновь влезать в эти отношения - не стоит, не надо. Поверьте, это придет само. А пока посидите так, не думайте ни о чем, просто посчитайте на сон грядущий своих баранов. опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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