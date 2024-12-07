Амбиции родителей: нездоровая история

Родители не понимают одну простейшую вещь, с которой большинству не совладать в течение всей жизни, – ребенок им не принадлежит.

Мама двоих детей говорит, что она желает своим детям только самого лучшего, чтобы они были самыми умными-одаренными-успешными. Поэтому для своей старшей дочери (5 лет) она уже выбрала школу с английским уклоном. Уже сейчас ребенок 2-3 раза в неделю занимается – читает, считает, старательно выводит буквы, соединения. А как иначе? Там такие требования. Это хочет ее мама. Единственное, в чем был замечен сам ребенок – в неподдельном желании изучать английский…

Как НЕ убить в ребенке интерес

Каждый психолог скажет, что любые амбиции – это нездоровая история. Не что иное, как реализация своих желаний с помощью кого-то, а также стремление доказать кому-то свою состоятельность. Самый главный вопрос – зачем? Если человек в себе уверен, то ему не нужно никому и ничего доказывать. Если ситуация противоположная, то начинается гонка за похвалой, ярлыками "я самый лучший/хороший/умный/успешный" (нужное подчеркнуть).

Второй вопрос, относящийся к родителям, такой же, но имеет другую подоплеку. Родители не понимают одну простейшую вещь, с которой большинству не совладать в течение всей жизни, – ребенок им не принадлежит. Это совершенно другой человек, который принадлежит поколениям, несмотря на то, что его породили совершенно конкретные люди. Об этом пишет в своей книге "Любовь к ребенку" Януш Корчак в главе "Ребенок в семье".

Родители не понимают, что их дитя – это другая личность, которая все понимает, имеет свои собственные желания начиная с раннего детства.

Взрослые считают, что маленький ребенок пока еще не понимает ничего в этой жизни, даже в выборе одежды. Каждый наверняка помнит, как его родители сами выбирали одежду по собственному усмотрению или вовсе на вырост. И вот эта ненавистная шапка или платье, которые ребенок сам не выбирал, стали предметом издевательств и смеха у детей в садике или школе. Самым страшным в детстве является чужой смех и издевательства, порождающие глубочайшую неуверенность в себе.

Уже нынешним взрослым не нравится, когда им что-то навязывают в их взрослой и правильной жизни. Это воспринимается в штыки. Тогда почему же они так упорно навязывают свою волю другим, даже если это их собственный ребенок? На мой взгляд, делать это пагубно и даже опасно. Тут много причин – от поломанной психики до проклятий в адрес родителей.

Однажды я услышала от одного маленького ученика (7 лет), который учится во французской гимназии, слова искренней ненависти к этому языку и школе. Там его постоянно прессуют дрессировкой – чуть ли не каждый день дают учить по 20 слов, заставляют сидеть и ходить по стойке смирно. "Благодаря" такой политике у них такой "прогресс"! Это слова мамы, которую очень смущало то, что ее ребенок с удовольствием приходит на занятия английским, где нет муштры, крика, исписанных тетрадей и слез. Действительно, это удивляет. Во французскую школу ребенка отдала мама, которой очень хочется, чтобы ребенок был семь пядей во лбу в иностранных языках.

Его никто не спрашивал, а хочет ли он, нравится ли ему. Никогда. Даже после. Это не обсуждается.

Мне повезло. Мои родители никогда мне ничего не навязывали. С раннего детства они предоставляли мне право выбора, чем я хочу заниматься, всегда считались с моим мнением. Именно поэтому я прошла тот путь, который прошла, и занимаюсь тем, что я люблю всей душой. Но мне никто не ставил палки в колеса. Правда, был один забавный эпизод, когда мой папа размышлял вслух о том, что было бы здорово, если бы я работала в отделе по борьбе с наркотиками или стала юристом. Но это было лишь отвлеченными размышлениями, которые никогда не стали ни предметом обсуждения в отношении моей будущей жизни, ни поводом для прессинга.

Главное, чему меня научили – это задавать вопрос "зачем", для чего ты это делаешь, какую цель видишь и преследуешь.

К сожалению, навязывание своей воли происходит по нескольким причинам:

Первая и самая главная – сделать ребенка удобным. Если он будет делать то, что я считаю правильным и удобным, я смогу контролировать ситуацию, это не будет приносить мне неудобств, не будет отнимать мое время.

Если он будет делать то, что я считаю правильным и удобным, я смогу контролировать ситуацию, это не будет приносить мне неудобств, не будет отнимать мое время. Вторая из серии – а бывает по-другому? Как ребенок может сам что-то решать, ведь я умнее/взрослее и т. д. То есть истоки ее банальны – в непонимании очевидного, что ребенок не вещь, им нельзя распоряжаться, а другого сценария, нежели командовать, просто не приходит на ум.

Как ребенок может сам что-то решать, ведь я умнее/взрослее и т. д. То есть истоки ее банальны – в непонимании очевидного, что ребенок не вещь, им нельзя распоряжаться, а другого сценария, нежели командовать, просто не приходит на ум. И третья тянет за собой прошлое родителя, которого ломали, и он продолжает проделывать тот же самый сценарий со своими детьми, только под другим предлогом – я же желаю своим детям другой жизни, не такой, как была у меня… Только все это не нормально.

И еще. Почему распадается так много браков и пар? Потому что чаще всего кто-то не в состоянии смириться, что другой человек – это совсем другой человек. Ему не нужно ничего навязывать, пытаться его сделать под себя. Кто-то не выдерживает и уходит, вздохнув облегченно. Другой же недоумевает – "я же хотел(а) как лучше, я же старалась наладить наше общее". Неправда. Ни слова тут нет про общее. Один человек пытался сделать другого удобным для себя. Вот и все. опубликовано econet

Автор Яна Борисовская

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