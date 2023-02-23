Агрессия на мягких лапках. Почему человек нас бесит?

Обволакивающая агрессия - когда родители приходят к взрослым детям, открывая дверь своим ключом. Не спрашивая и не предупреждая. Обволакивающая агрессия - когда наш рассказ прерывают на полуслове мягко, переводя разговор на другое, или вышучивают наши страдания.Токсичные шутки, обесценивание, невнимание и странные комплименты вроде «надо же, как вы поумнели!», - это та самая агрессия, которая отнимает силы. Мягкая и ядовитая.

Если на нас открыто нападают - мы имеем право защищаться. И окружающие видят нападение, отлично видят, кто напал первым: угрожал, оскорблял, ударил… Есть другой вид агрессии. Совершенно безнаказанный и окружающим непонятный, незаметный. Другие люди удивленно спрашивают нас: чем это нам не угодил такой милый человек? Почему мы не хотим с ним общаться, резко отвечаем или плачем после общения? Ведь ничего плохого человек нам не сделал, наоборот, подаёт нам кофе в постель и наводит порядок на нашем рабочем месте!

Почему человек нас раздражает

Кофе в постель «мягкий агрессор» подаёт в шесть утра. И мягко принуждает этот кофе выпить. Хотя нам нельзя кофе и мы спать хотим. Он лезет в шкаф и раскладывает наше белье. А на работе шарит в нашем столе или перекладывает вещи по своему вкусу. И переставляет мебель. Или оставляет на нашем столе чашку с чаем и фантик постоянно. Так проявляется обволакивающая агрессия. Она сводит с ума - ведь ответить так трудно! Ничего плохого нам не сделали!

В разговоре мягкий агрессор задаёт вопросы, которые причиняют боль. Интересуется именно тем, что нас мучает. «Ваш муж все ещё пьёт?», «почему ты так поправилась?», «когда же у вас родится ребёнок?»… И даёт советы, которых мы не просили. И мягко критикует нашу одежду, наших близких, наши успехи. И старается подойти как можно ближе, дотронуться до нас, даже обнять, не замечая, что мы отодвигаемся. Фамильярность - это тоже вид обволакивающей агрессии.

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Обволакивающая агрессия - когда родители приходят к взрослым детям, открывая дверь своим ключом. Не спрашивая и не предупреждая.

Обволакивающая агрессия - когда наш рассказ прерывают на полуслове мягко, переводя разговор на другое, или вышучивают наши страдания.

Токсичные шутки, обесценивание, невнимание и странные комплименты вроде «надо же, как вы поумнели!», - это та самая агрессия, которая отнимает силы. Мягкая и ядовитая. И мы вполне законно возмущены нарушением наших границ. И по полному праву отказываемся от общения с таким агрессором.

Тот, кто нарушает границы - становится враждебным человеком. И надо принимать меры, чтобы исправить ситуацию. Но сначала надо распознать агрессию; и признать своё право на реакцию.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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