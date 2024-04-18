Вербальные сообщения — это то, что мы выражаем с помощью слов. Разумеется, они могут быть как положительными, так и отрицательными. Родители редко отмечают хорошие стороны своего ребенка, акцентируя внимание на его недостатках.

Формировать детскую самооценку можно двумя разными способами: вербально и невербально.

Вербальные сообщения — это то, что мы выражаем с помощью слов. Разумеется, они могут быть как положительными, так и отрицательными. Родители редко отмечают хорошие стороны своего ребенка, акцентируя внимание на его недостатках. Поэтому следует задуматься: знает ли ваш ребенок о том, как и за что вы его цените?

Вот, к примеру, отзыв одной мамы о своей дочке: «она добрая, хороший друг, честная, любит чистоту и порядок, отлично учится, отлично готовит, хорошо понимает младших». Затем она пишет: «В свое время я решила, что так и должно быть, что это нормальное поведение, поэтому я никогда ей не говорила о ее качествах. Я никогда в жизни не говорила своей дочке об этом, а сегодня обязательно скажу!».

Если вы спросите у ребенка, какие качества в себе ему нравятся, он назовет одно или два, но дальше вопрос вызовет у него затруднения. Если же спросить о том, над чем ему стоит поработать, он без труда назовет длинный список своих недостатков. Это он знает от родителей и воспитателей — и это неплохо! Но нам очень важно, чтобы наши дети знали о себе и положительные качества и черты характера, которые у них есть. Ведь это создает как раз ту самую положительную самооценку!

Подумайте над тем, как много разных качеств и черт характера может быть у ребенка. Посмотрите, каким радостным, теплым, приятным дождиком можно осыпать ребенка: любознательный, быстрообучаемый, коммуникабельный, добрый, упрямый (в хорошем смысле), умный, ласковый, упорный, щедрый, стремящийся к лидерству, старательный, настойчивый, жизнерадостный, смышленый, добросовестный, ответственный, заботливый, энергичный, преданный, хороший друг, понимающий, неунывающий, веселый, спокойный, смелый, артистичный, улыбчивый, шустрый, смешной, с отличным чувством юмора, хозяйственный, сочувствующий, активный… Уверена, что в каждом ребенке можно выделить массу положительных качеств! Говорите вашим детям об их достоинствах. Будьте уверены, что ребенок об этом знает!

Поэтому задача каждого родителя — каждый день говорить ребенку о его позитивных качествах. Если ребенок будет слышать о себе хорошее, то он будет о себе так думать, и со временем его поведение будет больше соответствовать созданному образу. К пример, если ребенок слышит о себе, что он — хороший друг, то будет усваивать это, как часть своей самооценки, как часть своего образа "я". Он будет знать, что он действительно хороший и надежный друг. Дети не могут об этом догадываться, поэтому не забывайте конкретно говорить, какие качества свойственны ребенку, чтобы он все это о себе знал.опубликовано econet.ru

Автор: Екатерина Кес, "Секреты воспитания"

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