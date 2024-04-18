Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Дети
  4. Знает ли Ваш ребенок о том, как и за что Вы его цените?

Знает ли Ваш ребенок о том, как и за что Вы его цените?

Источник: vk.com 18 апреля 2024 6786
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Вербальные сообщения — это то, что мы выражаем с помощью слов. Разумеется, они могут быть как положительными, так и отрицательными. Родители редко отмечают хорошие стороны своего ребенка, акцентируя внимание на его недостатках.

Знает ли Ваш ребенок о том, как и за что Вы его цените?

Формировать детскую самооценку можно двумя разными способами: вербально и невербально.

Вербальные сообщения — это то, что мы выражаем с помощью слов. Разумеется, они могут быть как положительными, так и отрицательными. Родители редко отмечают хорошие стороны своего ребенка, акцентируя внимание на его недостатках. Поэтому следует задуматься: знает ли ваш ребенок о том, как и за что вы его цените? 

Вот, к примеру, отзыв одной мамы о своей дочке: «она добрая, хороший друг, честная, любит чистоту и порядок, отлично учится, отлично готовит, хорошо понимает младших». Затем она пишет: «В свое время я решила, что так и должно быть, что это нормальное поведение, поэтому я никогда ей не говорила о ее качествах. Я никогда в жизни не говорила своей дочке об этом, а сегодня обязательно скажу!».

Если вы спросите у ребенка, какие качества в себе ему нравятся, он назовет одно или два, но дальше вопрос вызовет у него затруднения. Если же спросить о том, над чем ему стоит поработать, он без труда назовет длинный список своих недостатков. Это он знает от родителей и воспитателей — и это неплохо! Но нам очень важно, чтобы наши дети знали о себе и положительные качества и черты характера, которые у них есть. Ведь это создает как раз ту самую положительную самооценку!

Подумайте над тем, как много разных качеств и черт характера может быть у ребенка. Посмотрите, каким радостным, теплым, приятным дождиком можно осыпать ребенка: любознательный, быстрообучаемый, коммуникабельный, добрый, упрямый (в хорошем смысле), умный, ласковый, упорный, щедрый, стремящийся к лидерству, старательный, настойчивый, жизнерадостный, смышленый, добросовестный, ответственный, заботливый, энергичный, преданный, хороший друг, понимающий, неунывающий, веселый, спокойный, смелый, артистичный, улыбчивый, шустрый, смешной, с отличным чувством юмора, хозяйственный, сочувствующий, активный… Уверена, что в каждом ребенке можно выделить массу положительных качеств! Говорите вашим детям об их достоинствах. Будьте уверены, что ребенок об этом знает!

Поэтому задача каждого родителя — каждый день говорить ребенку о его позитивных качествах. Если ребенок будет слышать о себе хорошее, то он будет о себе так думать, и со временем его поведение будет больше соответствовать созданному образу. К пример, если ребенок слышит о себе, что он — хороший друг, то будет усваивать это, как часть своей самооценки, как часть своего образа "я". Он будет знать, что он действительно хороший и надежный друг. Дети не могут об этом догадываться, поэтому не забывайте конкретно говорить, какие качества свойственны ребенку, чтобы он все это о себе знал.опубликовано econet.ru 

Автор: Екатерина Кес,  "Секреты воспитания"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

воспитание дети родители семья

Еще от vk.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Осознание и знание того, что на Земле еще есть человек, с которым у тебя есть взаимопонимание, даже несмотря на разную форму обрамления мыслей, способно превратить жизнь на Земле в Рай. Иоганн Вольфганг Гете
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.