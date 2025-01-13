ВРЕДОНОСНЫЕ женские программы: ТОП 10

Почему мы говорим о программах? Потому что мы притягиваем Мужчину, который полностью соответствует ей.

Он будет отражать суть программы, доказывать правильность нашего убеждения. Как правило, мы являемся носителями сразу нескольких программ, т.к. одна вытекает из другой, им свойственно подпитывать друг друга.

10 самых вредоносных программ

1. Я сама (отсюда – я могу положиться только на себя, если не я – то никто этого не сделает, не решит).

2. Мужчины – слабаки (отсюда – Мужчины вообще ничего не могут, «руки не из того места растут», пасуют при первой же сложности).

3. Мужчины – к…злы (простите) (отсюда – убежденность в том, что любые отношения с Мужчиной под угрозой, рано или поздно закончатся, будут подлости с его стороны).

4. Мужчина не может быть главным (потому что я всё должна контролировать, если ему довериться в каком-то вопросе, он обязательно сделает что-то не так. Или только я знаю, что для меня хорошо, он не знает, поэтому не сможет решить за нас обоих так, чтобы всем было хорошо).

5. Мужчинам нельзя доверять – в плане чувств и внутреннего отношения (отсюда – он может предать на ровном месте, я должна быть острожной с Мужчинами).

6. Мужчины не понимают Женщин (отсюда – не буду пытаться объяснять и создавать глубокие доверительные отношения).

7. Мужчины все неудачники (при этом факт, что удачливые Мужчины всё же есть сознательно игнорируется, отсюда – у него никогда ничего не получится).

8. Мужчинам нельзя что-либо доверить – в плане решения какого-то вопроса (отсюда – он обязательно сделает что-то не то, он ничего не может сделать нормально и эффективно).

9. Я лучше знаю (отсюда – не буду даже слушать его мнение, всё равно ничего дельного не скажет, сделаю так, как решу).

10. Мужчина вообще не нужен Женщине для жизни (отсюда – я всегда обхожусь без Мужчин, я могу прожить жизнь без Мужчины – всё бы ничего, но женская природа тяготеет к мужской, хочется реализовать в семье – при данной программе высок шанс остаться нереализованной, т.к. жизнь будет подтверждать это убеждение, не будет притягивать Мужчин, настроенных на серьезные отношения).

Те же программы в «перезаписи»:

1. Я прошу помощи и поддержки у Мужчин. Мир даёт мне всё, что нужно. Я доверяю жизни. Есть вопросы, в которых лучше довериться Мужчинам, т.к. они решат их лучше / быстрее.

2. Мужчины сильны. Сила – часть их природы. Они могут справиться с любыми трудностями.

3. Есть Мужчины порядочные, которые ценят Женщину и отношения, с которыми легко и комфортно – это первая стадия. Вторая – Мужчины относятся ко мне соответственно моему представлению о самой себе. Я знаю, что бесценна, очень себя люблю, мне есть, чем гордится и я очень довольна своей жизнью (при таком внутреннем ощущении априори притягиваются достойнейшие).

4. В отношениях я отдаю главное место Мужчине, т.к. ценю ощущение – «быть за каменной стеной», хочу чувствовать поддержку и опору – это обязательное условие для того, чтобы опора и поддержка присутствовали.

Мужская природа нацелена на то, чтобы делать Женщину счастливой.

А признание его главным – позволение этому проявиться.

Главный – не значит полное подчинение, речь вообще не о подчинении, это слово вообще не об отношениях.

Это позволение ему проявлять свою лучшую мужскую природу, соглашаясь с позицией вести за собой, плюс легкость – снятие с себя очень многих вопросов.

5. Мужчинам можно доверять. Они всегда чувствуют, когда Женщине нужна помощь, всегда готовы помочь, сделать что-то для неё. Если доверяю я, доверяет он, только так можно построить счастливые долгосрочные отношения.

6. Мужчины очень хотят понимать Женщину, потому что нацелены на её счастье, поэтому, если вдруг будет что-то непонятно, я объясню, т.к. очень хочу, чтобы отношения развивались в глубину.

7. Мужчины способны достигать самых безумных по своей высоте вершин, т.к. это зов природы, поэтому «ты будешь сильнейшим, если я буду рядом», потому что я сделаю всё возможное для твоей максимальной реализации – для этого я просто не буду препятствовать тебе проявляться и буду поддерживать своей верой.

8. Мужчины легко справляются с решением вопросов и задач, т.к. это их мир, естественная среда – решать и достигать. Если он ошибиться, я не буду придираться и акцентировать внимание на этом, это его способ развития и становления как Мужчины, я знаю: он доведёт любое действие до совершенства.

9. Мне нравится советоваться с Мужчиной, просить его помощи – так я чувствую, что мы – команда, это нас объединяет ещё больше. Мужчине нравится быть способным брать что-то на себя в отношении своей Женщины, предлагать варианты решения и решать. Мы открыто обсуждаем всё, совместно принимаем решение, каждая сторона учитывает интересы другой – обо всём можно договориться.

10. Мне необходим Мужчина для жизни, т.к. я хочу создать счастливую семью, я хочу любить и быть любима. У меня накопилось много нежности, тепла внутри, которое я готова отдавать любимому. И я не хочу всё решать одна, хочется, чтобы рядом было сильное крепкое мужское плечо - Мужчина, которому я доверюсь. И я предоставляю ему пространство для появления.

Когда мы начинаем что-то менять в своей жизни?

Когда припекает. Но когда происходит так, то и методы уже будут экстремальные. Зачем до этого доводить?!

Если есть какие-то сигналы: малейшая деталь пошатнулась или дала сбой, уже нужно что-то делать, что-то менять.



Рассмотрим ситуацию, когда Женщина живёт с убеждением, что все Мужчины - слабаки, что она самостоятельная, Мужчина не может быть главным - потому что на него нельзя положиться.

Причём это может не соответствовать реальности, на Мужчину положиться можно, он доказывает это каждым своим поступком, но Женщина из-за своих "вирусных" программ и убеждений видит только свои фильтры (то, в чём убеждена). Итак, Мужчине плохо от того, что ему всё время это транслируют.

Это одна из главных болей Мужчины в паре.

Почему?

Он не может развивать свою лучшую мужскую природу рядом с этой Женщиной, она всеми способами это блокирует.

По началу он идёт на драйве, что его одного хватит, чтобы всё разрешить. Но отношения изначально предполагают ответственность обоих партнёров, и энергия союза зиждется на общей энергии, плюс к этому Мужчина двигается в миру на энергии своей Женщины, которой она его подпитывае

Предполагается, что, если Мужчина вошёл в пару, он становится сильнее, может, достигнуть большего. Поэтому в какой-то момент Мужчина срывается, не получая должной подпитки.

Цели стали больше, возможности для этого появились, а энергии на всё не хватает. Здесь начинает "подкашиваться" его реализация.

Первый толчок - подтверждение того, что он "слабак" - программа Женщины, которой она наделила своего Мужчину.

Вспоминаем свойство женского ума - создавать и взращивать то, что видит сама, то, в чём она убеждена. Такая Женщина «стремительно работает» над созданием «минуса» в каждой области совместной жизни.

И даже из очень успешного Мужчины может сделать его противоположность.

Следующий толчок - "бегство" во что-то - причина, которая заставляет находиться вне контакта со своей Женщиной (оправдывает желание удаления от неё): постоянное сидение в инете, новое хобби или старое, но теперь регулярное, алкоголь...

У Мужчины включена программа саморазрушения, он это чувствует, поэтому интуитивно отдаляется от Женщины, чтобы предотвратить это разрушение.

Опять же на интуитивном уровне, это Женщина воспринимается как нечто разрушительное, поэтому включается поиск партнёра, который не имеет такой программы, от которого можно было бы подпитаться.

Это уже другой вопрос - что данному Мужчине не просто так досталась эта Женщина.

Почему другой? Потому что мы отвечаем за себя, несём ответственность за себя, важно делать свою часть правильно.

Благодаря «перезаписи» своих вредоносных программ, Женщина может придать отношениям желаемый вкус. Как она перевела в минус, так может перевести и в плюс.

Пусть в Сердце всегда живёт Весна и Любовь, а в отношениях всегда царит счастье! опубликовано econet

Автор Инна Макаренко

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