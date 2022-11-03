Уйти, чтобы вернуться

Вот если экологично расстаешься и тебя обратно зовут, когда же возвращаться пора, а когда не пора?..

И женщины, и мужчины спрашивают в своих историях, а вот если экологично расстаешься и тебя обратно зовут, когда же возвращаться пора, а когда не пора?

А то ведь многие так и бегают туда-сюда, но экологичное расставание, которое совершается много раз, вовсе не экологично, поскольку выглядит как пустая болтовня или дрессировка. Не нужно взрослого человека дрессировать, этим вы неуважение ему показываете, да и себе тоже. И расставшись с вами пару раз, он уже привыкнет реагировать на это равнодушно.

Чтобы понять, когда возвращаться, надо понимать, что происходит, когда вы уходите.

Два самых распространенных вида ухода из отношений:

из френдзоны и из большого дефолта.

В первом случае вы хотите отношений серьезных, а с вами не хотят, то есть с вами немного встречаются, общаются, изредка сексом занимаются (или нет), но динамики никакой нет или есть динамика к охлаждению, и это доставляет страдания вам, потому что вы влюблены. Вы хотите уйти, но так, чтобы использовать свой последний шанс. А вдруг какие-то чувства к вам все же есть и их можно своим уходом активизировать?

Активизировать можно, только надо понимать почему они активизируются.

Вспомните, как вы сами влюбились. Вам было приятно с человеком и захотелось еще. Вы думали о нем, ждали встреч, вам все время было мало общения, хотелось еще. Так, постепенно, накручивая себя и разогревая мечтами, вы вырастили его значимость и почувствовали, что этот человек вам очень сильно нужен. А на той стороне этого не произошло. Никто о вас не мечтал, не томился по вам, не ждал встреч, не таял от предвкушения. Вы остались незначимы.

Если же вы еще и щипцы использовали, то есть сами тянули все время к себе, то на той стороне могло и раздражение даже расти, отторжение. А если не тянули, просто ждали, о вас в перерывах почти забывали, и в результате получилось, что для вас тот человек - самый важный в жизни, а вы для него - совсем нет. Дисбаланс, вы - минус.

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Почему экологичный уход из минуса помогает иногда создать баланс?

Обратите внимание, это происходит не всегда, а лишь иногда. А вот попытка вас вернуть происходит почти всегда. Улавливаете разницу? Когда вы экологично уходите, сожаление чувствует почти любой человек, а вот переоценить все и дорастить свои чувства до баланса человек может лишь в некоторых случаях, если для того есть какие-то основания. Но вы своим правильным поведением можете этому помочь.

Когда вы уходите экологично, вы даете человеку возможность оказаться в ситуации, когда на него никто и ничто не давит, но есть нечто (ваш уход, ваши последние слова), что он начинает обдумывать, его внимание привлекается к вашему образу, вынуждено привлекаться. И здесь будет иметь значение то, насколько вы ему в целом подходите, что в вас есть объективно хорошего для него. Есть ли кости отношений. Если есть, мясо нарастет, в том числе от этого вынужденного внимания.

До этого он занимал убегающую позицию, вы исполняли роль преследователя, и даже если были пассивны, все равно он ощущал, что вам нужно больше, чем он хочет дать. А теперь вас нет, и все его мысли начинают притягиваться к вам, он вспоминает хорошие моменты, он обдумывает противоречия. НО! Делает это не каждый человек, а лишь тот, в жизни которого есть место для вас. Если он влюблен в другую или вы ему ну совсем не подходите никак, он не будет о вас много думать, чуть погрустит и отпустит и значимость ваша от ухода чуть качнется вверх, но всерьез не вырастет. А вот если место для вас в принципе есть + вы совершили правильный экологичный уход, тут он имеет возможность начать по вам скучать и начать относиться к вам лучше.

Это не манипуляция (не манипулируйте, не ройте себе ямы) поскольку вы не вынуждаете человека делать то, чего он не хочет, вы просто снимаете с него давление, даете ему свободу, но при этом доносите до него факт своих чувств и желаний. При таком положении вещей он имеет наибольшие шансы подумать о вас без раздражения, с теплотой и уважением, а значит если есть хоть какая-то симпатия, она может вырасти. Как вы думали о нем и выращивали свою влюбленность в начале отношений, так теперь и он может вырастить к вам чувство. Но может и не вырастить, и это надо тоже понимать. Это всего лишь шанс!

А вот попытка вас быстро вернуть бывает почти всегда. Она не связана с переоценкой и с ростом вашей значимости, она связана всего лишь с инстинктивной привычкой человека хвататься за все, что у него отнимают. Погодите, не забирайте, может и мне это надо, дайте посмотрю! Если вы будете это понимать, вам не будет трудно не бежать на первый же свист обратно. Вас зовут обратно, обратно, то есть туда, откуда вы ушли, на тех же условиях, понимаете? А вы хотели бы попасть в другое место, на условиях получше. Вы для этого и ушли. Так зачем тут же бежать обратно? Ничего не поменялось пока.

Когда вы уходите из большого дефолта, то есть из отношений с непримиримым конфликтом, происходит то же самое. Вы говорите, что претензий у вас к человеку нет, исправлять и воспитывать его вы не имеете никакого права и желания, вы любите и цените его, но никак не можете жить в предложенных условиях, здоровья не хватает, поэтому спасаетесь. Это обдуманные слова должны быть, искренние. Если это вранье и условия нормальные, вы сами в конфликте виноваты и уходить не хотите, не дергайтесь. После ухода вернуть те же отношения будет трудно, а новые отношения с этим человеком вы можете уже не получить. Поэтому уходите лишь тогда, когда готовы уйти, это крайняя мера, а не способ освежить отношения. Но шанс есть, поэтому если на расстоянии окажется, что человек все же готов изменить невозможную для вас ситуацию, отношения можно будет попробовать опять.

Но и здесь тоже: не прибегайте на свист, ничего ведь не изменилось. Зачем же вы ушли, если тут же, на первое его сожаление бежите обратно? Вас и так ведь не выгоняли пока, вы ушли сами, вот и дождитесь хоть каких-то перемен. Это не дрессировка, не смотрите на человека как на тигра и не следите за его реакциями! Вы не принуждайте его меняться, не тяните щипцами даже мысленно. Вы наоборот, ушли, ушли, вы избавили его от своего давления. Но вдруг он спокойно все обдумает, соизмерит и сам захочет? Желание ведь зависит от предложенных условий. На желание можно влиять, меняя условия. Понимаете? Именно это и происходит.

Здесь очень важно, чтобы измениться он решил не исключительно ради вас, иначе через короткое время, когда вы вернетесь, в нем взыграет гордость. Нет. Он должен пережить первый приступ сожаления от вашего ухода, в какой-то мере смириться с ним и дальше достаточно трезво все обдумать. И если ему самому тоже не нравится его поведение, если он и сам находит его неверным, только тогда он может всерьез предлагать вам попробовать все иначе (а не просто думать, надо ее вернуть, а там поглядим). И здесь вам очень важно не гнуть его и пальцы свои веером тоже не гнуть, а очень честно сказать, что вы мечтаете о переменах, что вы готовы помогать во всем и делать все зависящее от вас, но особенно не надеетесь, поэтому возвращаться опасаетесь. То есть честно сказать, как есть. И дождаться хоть каких-то доказательств.

Если он пьет, изменяет, бездельничает, пусть поменяет образ жизни хоть немного, не на словах, сделает к этому реальные шаги, тогда вы попытаетесь вернуться. Не для того нужно выжидать, чтобы его прогнуть (нельзя гнуть человека, он отпружинит потом) а для того, чтобы он трезво оценил свою готовность и вы бы туда-сюда не бегали, как собачка. Пусть решает сам, отстаньте от него, не нависайте над его головой топориком. Вот для чего нужна дистанция и выжидание. Для того, чтобы посмотреть и проверить, запустится ли процесс, произойдет ли алхимическая реакция. Но имейте в виду, если реактивов мало, не произойдет, и здесь вам нужно будет принять судьбу. А вот если реактивов хватит, время и подогрев сработают на вас. Не все от вас зависит, вы просто должны вложить свою часть и подождать.

Всем тем, кто мучается, а как понять, когда вернуться, если он (она) сразу зовет назад, приведу примеры из уже известных всем историй.

Нина согласилась вернуться к Диме, когда он устроился на работу, поменяв режим и бросив пить. До этого она отказывалась вернуться, но не потому что мечтала его согнуть в бараний рог, она как раз очень этого боялась, а просто себя берегла. Дима ее пугал, она чувствовала, что он намного сильней и он слишком привлекателен для нее. Она считала, что окажись она с ним рядом день за днем, привяжись посильнее, она согласится на все, станет выполнять то, что другие его жены: терпеть измены, отдавать ему все деньги, даже прощать побои. Как ни странно, сильная и волевая Нина не была уверена, что сможет противостоять ему вблизи (и правильно делала, что не была) она была достаточно скромна и разумна, чтобы видеть насколько он харизматичный и опытный по части постепенно расчленения женских мозгов. Ее удерживал страх и отсутствие самонадеянности. Ей и хотелось верить, конечно, и очень радовало, что он от нее не отстает, но при этом она не видела никаких оснований доверять его словам. Просто словам!

Она рассказывала, что когда он долго не звонил и отставал от нее, иногда на месяц, она грустила, но мысли названивать ему самой не было, она знала, что ее тут же позовут приехать, но там все то же самое: пьянки, треш, богемные тусовки, другие женщины. Ей не хотелось боли, поэтому она скучала, но не лезла в пекло. А вот когда он действительно показал, что его слова - не просто слова, надежда появилась в ней и она захотела рискнуть. Обратили внимание? Не боролась она со своим желанием! У нее просто иллюзий не было, а был страх перед болью. И с желанием бороться не приходилось. Когда нет иллюзий, всегда почти есть страх перед болью, если речь о большой, нерешенной проблеме в отношениях.

Саша под давлением знакомых согласилась общаться с Максимом по телефону. У Саши был не просто страх как у Нины, у нее фобия целая была в результате нанесенной травмы. Ей казалось, что сейчас ее сладкими речами вернут, а потом такой ад устроят, что она не выживет. То есть Саша не только иллюзий себе не рисовала, она наоборот, не знала, как от него спрятаться и куда. Да, он ее привлекал, но Саша говорит, что она и влечения как такового не чувствовала (в отличие от Нины, которая скучала и тосковала все же) а только ужас. Точнее влечение лишь усиливало ужас Саши. Она согласилась говорить с ним по телефону, потому что все знакомые стали уверять, что он изменился очень сильно. Но она молчала и слово боялась произнести, не знала, что говорить, только слушала и пыталась понять, а что изменилось-то?

Не нужно это имитировать и строить из себя нервнобольную. Но вот если вам нанесли травму какую-то, моральную или тем более физическую, страх - здоровое, нормальное, хорошее чувство. Может его и преодолевать не стоит. И уж тем более не стоит, если человек никак вам не доказал свои коренные изменения. Пожалейте себя.

Кто там у нас еще есть?

Оля-хищница - не очень хороший пример, в силу иных целей, но и она согласилась вернуться с Вячеславом, когда он сам за ней приехал. Не раньше. Пока он ее просто звал, приезжай мол, она не ехала, не видела оснований. Она знала, что Вячеславу ничего не мешает приехать к ней, если его слова о том, что он ее любит и горит, правдивы. Она отвечала, что любит его тоже, но предлагала хорошо все обдумать, стоит ли ей рвать старые связи и перебираться в Москву. И медлила сама. Этим она вызвала в нем желание решительных действий, поскольку он в своем желании не сомневался. То есть это не щипцы, а нечто противоположное совершенно - кошачья игра в салочки и прятки. Используя щипцы вы вытягиваете то, что еще не созрело, а едва наметилось. А тактика Оли всегда была - дать потомиться или побегать. Это тоже кстати очень опасная тактика, человек может и перегореть и обидеться. Лучше никогда не пользоваться этим, если вы не супер-эмпат. Вообще тактиками чистыми лучше никогда не пользоваться, а поступать искренне. Тогда это будет иметь энергию. Энергия - это эмоции.

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Спросите себя: вы зачем ушли? Решили блефануть? 100% будете раскаиваться. Ушли, потому что было невыносимо? Тогда правильно. Человек вас зовет обратно зачем? Продолжить то же самое? Так вам ведь было невыносимо? Или вам настолько охота обратно, что вы готовы тут же предать себя? Если вы сами себя предаете, никто вам не поможет. Нет на земле человека, который нес бы за вас ответственность большую, чем вы сами.

К вам вопрос, друзья.

Почему из письма в письмо женщинам так сложно выдержать паузу после ухода? И мужчинам тоже. Помните, сколько раз мужчины писали, что вот они попрощались вроде, и опять сами звонят: "как дила, что сигодня делаишь?" А уж если женщина сама им позвонила и позвала, так они и вовсе несутся на всех парах, даже если очень хотели выбраться из френдзоны, а их туда же обратно зовут. В чем отличие между этими и приведенными примерами, как думаете?

И еще вопрос? Почему блеф никогда в таких случаях не проходит? То есть почему, если человек не готов действительно расстаться, а уходит ради того, чтобы его догнали и остановили, его отпустят скорее всего? А если он реально уходит, его с большой вероятностью захотят остановить. Почему так? опубликовано econet.ru

Автор: Марина Комиссарова

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