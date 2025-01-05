Женщина-пробник

Из всех законных способов унизить женщину больше всего меня бесит один, которым современные мужчины пользуются виртуозно. Скрывая гнилую душонку под маской свободомыслия, они навешивают несчастной на уши тонны лапши. Потерявшая ориентиры девушка и сама не понимает, что является жертвой…



Вжиться в роль бесплатного пробника в магазине – так я называю то странное сожительство, которое многие именуют гордо «гражданским браком».

В конце 90-х, когда магазины с пробниками бесплатной косметики только появились, у наших школьниц распространено было такое развлечение. Каждую пятницу перед дискотекой они приходили в магазин и полностью красились там. Довольные, уходили, и никогда не платили за результат. И так повторялось снова и снова, из пятницы в пятницу.

Неужели какая-то женщина хочет оказаться вечным пробником в магазине косметики, переходящим из рук в руки? Я не верю в это!

Я могу понять людей, которые решили немного пожить вместе для начала. Понятное дело, они хотят узнать, насколько просто им будет мириться с постоянным присутствием и бытовыми привычками друг друга. Однако мужчины, которые давно поняли, каков результат испытаний, а жениться не спешат, кажутся мне гнусными обманщиками, типа тех школьниц.

Все аргументы, которые они приводят для защиты своей жалкой позиции легко и просто разбиваются в пух и прах. Во что обычно они готовы возразить:

- Мне не хочется долго и нудно оформлять документы.

На самом деле, чтобы зарегистрировать брак, никакой особой волокиты и не надо. Сходили в загс, подождали нужный срок, пришли со свидетелями на регистрацию. Мне кажется, чего уж проще. Никаких экзаменов сдавать не надо, по кабинетам не гоняют. Расписались, да и все тут.

А теперь представьте, какую груду документов надо оформить людям, которые вознамерились жить в «гражданском браке» до самой смерти. Это и завещание, и куча доверенностей, и различные договора, подтверждающие собственность.

Девушки, не позволяйте никому обманывать вас. Официальный брак – это гораздо меньше возни с бумагами, чем правильно оформленное сожительство!

- Если я решу уйти, меня все равно никто не удержит!

Знаете, что я могу сказать? Если на пике отношений он представляет свою жизнь без вас, пусть уходит! Дальше будет только хуже. Для влюбленного человека – а именно таким и должен быть мужчина на пике отношений – нет большей трагедии, чем потерять любимую. Сама мысль о расставании кажется мерзкой, нелепой, отзывается болью во всем теле. Нормальному мужику хочется обладать своей женщиной единолично.

Если эта мысль об уходе допустима – отношениям конец. Рано или поздно, они разлетятся на тысячи осколков. А эти слова об уходе – всего лишь заметная трещина.