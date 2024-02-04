9 типов личности

Вы когда-нибудь задумывались, почему люди часто действуют по одному и тому же сценарию? Согласно теории эннеаграммы, существует 9 определенных типов личности, и каждый из них имеет отличительный образ мышления. К какому из них вы относитесь?

Основные типы личности

1. Перфекционист – имеет высокие стандарты, моральные принципы, ответственность. Стремится к совершенству, постоянно думает о своих обязанностях. Склонен к самокритике и раздражительности, которые скрывает.

Надо: принять свои и чужие недостатки, полноценно отдыхать, совершать спонтанные поступки.

2. Помощник (спасатель) – забывает о себе, стремясь помочь всем и сразу. Ему нужна признательность близких, а самому просить о помощи сложно.

Надо: осознавать и удовлетворять свои потребности и желания, давать, не ожидая взамен благодарности, научиться отказывать.

3. Достигатель – самоуверенный, трудолюбивый и амбициозный. Нацелен на результат. Ценит свой имидж, успехи и свершения.

Надо: осознать, что человек – это не только то, чего он добился, и то, что о нем думают. Расставить правильные приоритеты и снизить темп.

4. Индивидуалист – творческая личность, которой очень важно сознавать свое отличие от других. В тоже время, это его отделяет, заставляя завидовать и чувствовать себя одиноким.

Надо: концентрировать свое внимание не на том, чего не хватает, а на том хорошем, что уже имеет. Чаще прислушиваться к другим людям и помогать им, избегая погружения в себя.

5. Наблюдатель – рационалист, предпочитающий наблюдать, а не активно действовать.

Надо: чаще проявлять эмоции, взаимодействовать с другими людьми, позволить себе удовольствие от жизни.

6. Лояльный скептик – надежный человек с большим чувством долга. Часто колеблется, принимая решения.

Надо: принять неуверенность как часть жизни и быстрее принимать решения.

7. Энтузиаст – стремится избегать ответственности, очень любит свободу и новые впечатления.

Надо: фокусироваться не только на позитивном, учиться концентрироваться на работе, ограничивать себя.

8. Босс – сильный тип, любящий все и всех контролировать, ненавидит слабость свою и чужую.

Надо: учиться принимать слабые стороны, развивать сочувствие к окружающим, понимание чужих поступков.

9. Миротворец – всеми силами избегает конфликтов, подчиняет свои желания потребностям других людей.

Надо: быть более решительным, осознавать и удовлетворять и свои потребности.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet