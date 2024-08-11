9 самых ОПАСНЫХ слов для женщины

Девять женских слов и фраз, в которые ею вкладывается совсем другой СМЫСЛ.

Женщина - существо противоречивое и непредсказуемое. Она часто думает одно, говорит другое, а делает третье. Поэтому не всегда стоит расценивать женские слова в прямом смысле. Порой самые безобидные, на первый взгляд, фразы таят в себе скрытую опасность, о которой бедные мужчины даже не подозревают...Вот 9 вариантов, которые должны насторожить сильный пол.

9 опасных женских слов и выражений

1. "Ну и прекрасно!"

Это слово женщины обычно используют в самом конце спора – когда они правы, а вам нужно заткнуться.

2. "Я быстро! Пять минут!"

Эта фраза может трактоваться двояко. Если женщина произнесла ее до того, как начать готовиться к выходу из дома, "пять минут" приравнивается к получасу. А вот если вам дали только пять минут, чтобы досмотреть первый тайм футбольного матча перед тем, как начать "помогать по дому", будьте уверены – это будут ровно пять минут!

3. "Ничего не случилось"

А вот это уже затишье перед бурей. Это "ничего" явно что-то означает, так что будьте начеку. Ссоры, которые начинаются с "ничего не случилось", обычно заканчиваются "прекрасно" (см. п.1).

4. "Ну-ну, продолжай"

Это – вызов, а не разрешение. Так что ни в коем случае не продолжайте!

5. Тяжелый громкий вздох

Это невербальное заявление часто неправильно понимается мужчинами. Громкий вздох означает примерно следующее: она считает вас полным кретином и не понимает, почему вообще тратит время на то, чтобы стоять тут и спорить с вами ни о чем (см. п. 3).

6. "Все хорошо"

Одно из самых опасных заявлений, которое только мужчина может услышать от женщины. "Все хорошо" означает, что она берет тайм-аут, чтобы придумать, когда и каким образом вы поплатитесь за свою ошибку.

7. "Спасибо"

Если женщина сказала вам спасибо, не спрашивайте за что. Просто скажите ей – "не за что". Есть, правда, тонкий момент: если вместо простого "спасибо" вы услышите "спасибо большое!"( с ударением на слово "большое"), то должны тут же заметить тонкий сарказм, звучащий в ее голосе. После этого ни за что на свете не говорите "не за что". Иначе получится "неважно" (см. далее).

8. "Неважно"

Это – изящный женский способ послать мужчину туда, куда Макар телят не гонял.

9. "Не беспокойся, я сама..."

Еще одно угрожающее заявление, чаще всего говорится в тот момент, когда женщина уже несколько раз попросила мужчину что-то сделать (выбросить мусор, собрать валяющиеся по дому носки, прибить гвоздь), обнаружила, что он даже не привстал с кресла, и начала делать все сама. Позднее эта ситуация выльется в глупый мужской вопрос "Что не так?" и женский ответ под номером 3.опубликовано econet

Автор Владимир Ампилогов

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