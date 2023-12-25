9 простых шагов к удивительным изменениям в жизни

Если вы, как и я, слегка подвинуты на идее саморазвития, то папочка с претензиями для вас может стать источником множества интересных и полезных открытий. С её помощью вы сможете найти в себе огромное количество новых качеств, которые могут существенно улучшить вашу жизнь.

У каждого человека есть где-то в голове папочка с названием «Мои претензии». В этой папочке копится невысказанное, или неуслышанное недовольство друзьями, родителями, супругом (или супругой), детьми. Лежит она на полочке памяти, пылится. Ждёт своего часа. Когда возникает конфликт, мы открываем эту папочку, достаём нужный список и используем его как оружие защиты, или нападения.

"Папка с претензиями"

Если в это время кто-то снимет ссору на видео, то потом, на экране можно увидеть, как растёт энергия в процессе предъявления претензий. Удивительно, как много силы выплёскивается только для того, чтобы в который раз высказать человеку, чем мы в нём недовольны. Самое забавное, мы прекрасно понимаем, что это крик в пустоту, что человек не изменится, но продолжаем оглашать свой список.

Я пишу «мы» потому, что тоже так делаю, у меня тоже есть такая папочка. Правда, сейчас, я всё реже и реже её открываю, да и списки становятся всё короче. Я нашёл ей ещё одно применение и хочу поделиться своим открытием с вами, уважаемые читатели! Оказывается, список претензий – это зашифрованный список скрытых ресурсов нашей психики, которые мы, почему-то не используем!

Если вы, как и я, слегка подвинуты на идее саморазвития, то папочка с претензиями для вас может стать источником множества интересных и полезных открытий. С её помощью вы сможете найти в себе огромное количество новых качеств, которые могут существенно улучшить вашу жизнь.

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Но, хватит славословий, к делу!

Шаг первый.

Лезем в свою голову. Достаём папочку с претензиями и выбираем один из списков. Допустим это будет лист с названием: «Претензии к любимому человеку».

Шаг второй.

Материализуем этот список на бумаге. Пишем так, как будто говорим эти претензии вслух. Позволяем возмущению проснуться и начать клокотать где-то внутри.

Шаг третий.

Выбираем способ работы. Что я имею в виду? Вы можете работать как со всем списком сразу, так и с какой-то отдельной претензией. Чтобы не загромождать текст, я выберу первый вариант. Вы читаете список и выражаете его одной фразой. Возможно, это будет что-то вроде: «Ты меня не любишь!». То есть у нас получилась одна большая претензия. (Во втором варианте работы мы пропускаем обобщение и просто выбираем одну фразу из списка). Все дальнейшие шаги будут одинаковы для общего или частного способа работы.

Шаг четвёртый.

Берём полученную фразу и переделываем его в «Я-высказывание». В нашем случае получается: «Я не чувствую твоей любви!». Прислушиваемся к себе. Каким человеком вы чувствуете себя, когда вы «не любимый»? Когда я осваивал эту практику, то на этом шаге я почувствовал себя маленьким, никчёмным, банальным и слабым. Это неприятно, но необходимо, чтобы узнать, каких качеств не хватает в повседневной жизни.

Шаг пятый.

Вспоминаем то время, когда вы чувствовали, что вас любят. Даже если вам сейчас очень плохо и грустно, и кажется, что вас никто и никогда не любил – это не так. Это просто взгляд через боль. Сделайте небольшое усилие и позвольте себе найти любой момент, когда вы ярко ощущали себя любимым. Уцепитесь за это воспоминание, насыщайте его подробностями. Где это было? Когда? Сколько вам было лет? Кто был рядом? Как вы были одеты? Чем пах воздух? Какие звуки были слышны? В какой-то момент вы полностью погрузитесь в это воспоминание. Прислушайтесь к себе, каким человеком вы себя ощущаете? Когда я выполнял этот шаг, я почувствовал себя могучим, значимым, особенным.

Шаг шестой.

Погружаемся в образ. Походите в полученном образе, прочувствуйте его всем телом. Поговорите из него. Можете просто бросать бессвязные фразы. Можете обращаться к себе «не любимому». Сосредоточьтесь на той энергии, или, говоря по-шамански, на той Силе, что стоит за словами и жестами, что сквозит в каждом вашем движении. В процессе самостоятельной работы я ощущал, что расту, становлюсь больше и выше. Моя спина выпрямилась и натянулась как струна. По позвоночнику бежали волны тепла и холода. Они приходили откуда-то сверху.

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Шаг седьмой.

Погружаемся ещё глубже. Туда, где нет чётких образов, а есть лишь энергия. Представляйте, что вы растворяетесь в ней, звучите, как она, выражайте её движением или неподвижностью. Представьте, что вы и есть эта энергия. Посмотрите на свою повседневную жизнь. Скажите своему обыденному я какую-то однозначную и простую фразу. В моём случае это было: «Я под небом». Такая фраза ничего не скажет другим людям, но для вас – она будет играть смыслами. Лично я осознал, что между мной и чем-то высшим и мудрым нет преград, что я постоянно связан с этой силой, являюсь её проводником, так же, как и другие живые существа. Я ощутил себя таким же важным, как планеты, звёзды, деревья, насекомые, люди, звери, реки и горы. Я ощутил себя на своём месте, осознал, что без меня сегодня мир будет не полон.

Шаг восьмой.

Привносим новое качество в повседневность. Представьте, как вы будете жить, помня о том осознании, что вы получили на предыдущем шаге. Посмотрите на свои отношения и прикиньте, как безопасно для себя и окружающих привнести найденную энергию в жизнь? В своём эксперименте, я осознал, что пытаюсь заслужить любовь. От этого я становлюсь жалким, заискивающим, слабым. Я пообещал себе помнить, что я такая же важная часть этой вселенной, как и любая другая. Я вспомнил, что вначале отношений я не пытался угодить. Я вёл себя так, как считал нужным. Именно это и привлекло мою любимую. Мне стало ясно, почему она холодна со мной. Она была разочарована, ведь от яркого, уникального человека осталась лишь бледная серенькая тень. От этих открытий мне стало легко и весело, хотелось петь и смеяться, а по лицу текли слёзы.

Шаг девятый.

Осваиваем этот ресурс. Каждый день напоминайте себе о своём открытии, снова и снова произносите внутри себя полученную фразу и прикладывайте её к любым событиям жизни. Возможно, у вас родится стих, песня, рисунок. Обязательно воплотите это вдохновение в материал. Замечайте изменения. После того, как я выполнил эту практику, я написал песню, а отношения снова стали тёплыми. К тому же, эта сила стала проявляться во всех сферах жизни. Я вернул себе себя и всё благодаря моей любимой, которая своим холодом заставила меня сделать это.

Как вы видите, папочка с претензиями – может стать источником удивительных изменений в жизни. Как здорово, что эта папочка есть у каждого, правда?опубликовано econet

Автор Алексей Куренчанин

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