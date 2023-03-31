9 признаков того, что отношения уже не спасти

Если вы когда-либо находились в ситуации, в которой требовалось решить должны ли вы расставаться или разводиться, вы знаете этот невероятный стресс и поток эмоций, сопровождающие эту проблему. Большинство людей пытается избегать изменений – мы предпочитаем знакомое туманному будущему, даже если это делает нас несчастными, особенно когда дело касается не просто жизненных событий, но детей, друзей, финансов и собственности, и мы не знаем, что произойдет в будущем

Несмотря на несколько «желтый» заголовок, важная, на мой взгляд статья, потому что помогает людям задать себе вопрос «для чего я нахожусь в этих отношениях». Да, иногда люди продолжают быть в отношениях из-за детей, статуса, финансовых вопросов и т.д., но если мы пытаемся ответить на вопрос «почему мне так плохо, ведь ничего не происходит «плохого», в конце концов у меня все как у большинства/у моих родителей и т.п.»?

9 признак того, что отношения проходят точку невозврата

Дискуссии становятся невозможными

Вы оба моментально находите ошибку и набрасываетесь на нее

Вы словно страус прячете голову в песок (или это делает ваш партнер)

Его или её привычки теперь вас раздражают

Скрытая и не очень скрытая вербальная агрессия становится привычкой

Ваш партнер не тот человек, к которому вы обращаетесь за поддержкой, когда переживаете стресс

Значительную часть времени вы ведете себя как человек, который не находится в отношениях

Между вами нет глазного или физического контакта

Вы перестали быть собой

Однако, определенный тип отношений приносит нагрузку, а не являются ресурсом, и эта статья, возможно, может помочь ответить на вопрос куда же утекает ресурс, если ничего «такого» не происходит. Или не утекает, но семья оказывается не тем местом, где возможно черпать ресурс. Очень часто об отношениях говорят, как о работе и труде, но забывают упомянуть ради чего все эти усилия, то есть если это работа, важно чтобы она не была сизифовом трудом.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Не так-то легко знать, когда пришло время сдаваться.

Если вы когда-либо находились в ситуации, в которой требовалось решить должны ли вы расставаться или разводиться, вы знаете этот невероятный стресс и поток эмоций, сопровождающие эту проблему. Большинство людей пытается избегать изменений – мы предпочитаем знакомое туманному будущему, даже если это делает нас несчастными, особенно когда дело касается не просто жизненных событий, но детей, друзей, финансов и собственности, и мы не знаем, что произойдет в будущем.

Конечно, если у вас просто некий любовник, с которым вы периодически встречаетесь, то дела обстоят несколько проще. Но даже в этом случае, встает вопрос, стоит и разрывать отношения, в которые вы вложили годы жизни? Что если это просто черная полоса? (Когда мы говорим об инвестициях времени, энергии и других ресурсов, то у этого эффекта есть название «ошибка невозвратных затрат». Это некий процесс постоянного обдумывания, из-за которого вы застреваете и не двигаетесь дальше.)

Вы спрашиваете себя, потому что переживаете, правильно ли все понимаете и отчаянно хотите какого-нибудь теста или анализа отношений, которые бы гарантировали, что вы не делаете ошибки всей своей жизни.

Итак, как же узнать, когда нужно сдаться пытаться бороться за отношения? В конце концов, мы все мы знаем людей, чей брак выжил после шторма. Может быть вам приходит в голову пример Хиллари и Билла Клинтонов или может быть ваших соседей, который воссоединились после того, как муж ушел к другой женщине и теперь уже будучи бабушкой и дедушкой они счастливы и воспитывают внуков.

Конечно, нет никакого универсального ответа. Если у кого-то он был, он бы уже стал известным миллиардером. Но нет, тяжесть того решения лежит на плечах каждого конкретного человека.

А это означает, что есть масса исследований на эту тему, но только вы можете решить подходят ли они для вашей конкретной ситуации. Поскольку я не терапевт и не психолог, я просто расскажу, что именно обнаружили исследования.

Есть или некая точка невозврата, после которой развод неизбежен?

Понятно, что и исследователи, и терапевты давно уже задаются вопросом - почему одни пары проходят через кризисы, например, измену, а другие нет. В исследовании 2003 года Paul R. Amato и Denise Previti показали, что основная причина развода была измена – из-за нее произошло 21.6% разводов, следом за ней идет несовместимость 19.2%, алкогольная или наркотическая зависимость 10.6%, развитие супругов в противоположных направлениях 9,6%, личные проблемы 9.1% и нехватка общения 8.7 %. Физическое или психическое насилие и остывшие чувства встречались гораздо реже – 5.8 и 4.3 соответственно.

Интересное исследование Shelby Scott и коллег изучало 52 разведенные пары, которые после помолвки участвовали в программе укрепления навыков отношений и профилактики разводов; целью исследования было понять, что нужно изменить в этой программе, чтобы она лучше помогала избегать разводов. Исследования проводилось через 14 лет после того, как пары прошли эту программу. Результаты показали, что самой частой причиной оказалось нехватка желания вкладываться в отношения 75%, измена 59.6% и слишком много ссор и споров 57.7%. Так же участников спрашивали, была ли у них некая «последняя капля» или какое-то единичное событие, которое поставило точку в их браке и 68% ответили «да» на этот вопрос. И опять же, для 24% такой последней каплей стала измена, для 21.2% домашнее насилие и для 12.1% алкогольная/наркотическая зависимость.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Итак, неверность, что не удивительно кажется действительно становится поворотной точкой. Но в другом исследовании Alan J. Hawkins, Brian Willoughby и William J. Doherty изучали и причину развода, и индивидуальную открытость к восстановлению отношений, даже на самых поздних стадиях развода. (по законам штата Миннесоты на этой стадии люди посещали классы родительства). Основной причиной люди называли развитие в противоположных направлениях (55%), невозможность говорить друг с другом 53% и как супруг(а) обращается с деньгами (40%), о неверности заявила 37% опрошенных. Среди остальных причин было названы личные проблемы супруга 37%, нехватка внимания 34%, привычки супруга 29% и сексуальные проблемы 24%.

Не удивительно, что разница во вкусах и предпочтениях, проблемы с алкоголем и наркотиками, разделение домашних обязанностей, конфликты в воспитании детей также значительно присутствовали в ответах респондентов. Интересно, что более широкие и мягкие темы – развитие в разных направлениях, нехватка общения, обращение с деньгами – находились в обратной зависимости с возможностью воссоединения, и исследователи подводят итог, что люди рассматривают эти факторы как базовые точки отсутствия совместимости.

Признаки начала конца.

Терапия семейных пар, похоже, тоже непростое дело, потому что многие люди не идут в терапию пока все не станет совсем все плохо; это как когда человек обращается к врачу из-за того, что не может ходить, после того как игнорировал проблему годами. И к сожалению, это консультирование как последнее что можно сделать, может быть на самом деле направлено не на восстановление отношений, а чтобы убедить себя, что вы перепробовали все что можно. И да, если вы разрываете долгий брак, заинтересованные люди спросят вас не ходили ли вы на семейную терапию и это тоже повод обратиться к ней.

Увы, многие из нас могут видеть проблему только оглядываясь назад, и только тогда люди начинают видеть, какова была их роли в этом сценарии разрыва. Ради сохранения видимости мира, люди упускают возможности что-то исправить. Нежелание брать ответственность за свою часть отношений или нежелание партнера нести ответственность за свою часть. Страх одиночества на данном жизненном этапе может руководить действиями людей. Или многие другие причины.

Так что же это за признаки, когда отношения проходят точку невозврата? Вот девять признаков, которые я вынесла из личного опыта, интервью и исследований.

1. Дискуссии становятся невозможными.

Наступает полный провал возможности нормально цивилизованно общаться. Стоит вам открыть рот, и он/она тут же встает в позу защиты и это просто выводит вас из себя; каждая дискуссия превращается или в соревнование по крику или в припоминание каждой ошибки и неверного слова. Кроме того, замыкаться в себе стало нормой, и кто-то из вас просто выходит из спора.

Исследования показывают, что мужчины чаще отгораживаются от партнерши, но это не значит, что женщины так не делают. В моем случае мой бывший муж отклонял каждое мое предложение под соусом «опять завела свою шарманку» и затыкал меня «если все так плохо просто уходи, а не веди себя как сучка». То, что я делала – это не было ответом на его угрозы – тоже было деструктивным, к слову. Я должна была отвечать, а не пугаться и закрываться, потому что мое поведение давало ему возможность и дальше строить стену между нами и манипулировать.

2. Вы оба моментально находите ошибку и набрасываетесь на нее.

Брачный эксперт Джон Готтман называет это эффект «цепляться за все, что попадается под руку» и помогает провести границу между жалобой и критикой. Предположим, вы обеспокоены сколько денег тратит ваш(а) супруг(а) или как он(а) относится к проблеме плохих оценок ребенка.

Жалоба фокусируется непосредственно на проблеме, она конкретна; для критики проблема лишь повод перейти на личности. Например, если вы говорите «Я беспокоюсь по поводу денег, я думаю нам надо немного ужаться» то вы озвучиваете жалобу; однако, если вы говорите «ты тратишь много денег на всякую фигню как обычно, пытаясь на отставать от Джонсонов. Ты ужас какой безответственный и эгоистичный» - то это критика.

Если в ваш брак дошел до стадии, когда каждый неверный шаг или ошибка становится поводом для перечисления партнером всех ваших недостатков – это и есть «цепляться за все, что попадается под руку» - вы зашли глубоко в лес проблем, особенно, если каждое ваше предложение или предложение супруга начинается со слов «ты всегда» или «ты никогда».

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

3. Вы словно страус прячете голову в песок (или это делает ваш партнер).

Вы можете думать об этом как о «сохранении мира», но на самом деле вы просто переливаете из пустого в порожнее и подкрепляете сломанные способы коммуникации. Одно дело, если это стратегия используется чтобы привести в порядок свои мысли и чувства и вам нужно время чтобы во всем разобраться; однако, если это длительное избегание, то это совсем другой вопрос.

Женщины (и мужчины) которые выросли в токсичных семьях более склонны решать проблемы избеганием, потому что они выучили подавлять свои чувства и делать вид что все в порядке еще в детстве, как я и писала в своей книге «Детокс для дочери».

Но прячась от проблем, особенно если вы семья с детьми, лишь увеличивает напряжение и дальше разрушает ту связь, которая между вами ещё остается. Это точно не долгосрочный план.

4. Его или её привычки теперь вас раздражают.

Второй из «Четырех всадников Апокалипсиса» из книги Джона Готтмана, предсказывающих конец брака – это презрение. (Критика, защита от партнера и стена между вами - три других). Это тонкая грань, когда критика – не важно сколь грязная и конкретная – превращается в презрение и отвращение, и в этот самый момент привычки и слабости партнера становятся для вас красной тряпкой.

Это может быть его поведение за столом – конечно, вы замечали это и когда просто встречались, но сейчас он так противно вгрызается в еду и это просто бесит – или как криво он кладет посуду в посудомойку или что угодно другое. Те же вещи начинают раздражать и в жене, чью настойчивость вы находили очаровательной или смех милым, а теперь это вас просто сводит с ума.

Презрение не дает вам вспомнить почему вы однажды влюбились в этого человека, это действительно разрушает отношения, обычно в виде вербальной агрессии.

5. Скрытая и не очень скрытая вербальная агрессия становится привычкой.

Вербальная агрессия идет рука об руку с чувством презрения и отвращения по отношению к партнеру, а также «цепляться за все, что попадается под руку», критика, или отвращение к вам. Проблема в том, что как только вы позволяете презрению выйти на сцену, цивилизованность и границы тут же растворяются.

Многие взрослые, особенно те, кто сами вышли из семей где практиковалось вербальное насилие по отношению к детям, чтобы унижать и контролировать их, часто не способны разглядеть вербальное насилие, потому что они привыкли считать его нормой; культурная установка что «слова по лбу не бьют» и идея о том, что «слова — это просто слова» так же нормализуют такой вид внутрисемейного насилия.

6. Ваш партнер не тот человек, к которому вы обращаетесь за поддержкой, когда переживаете стресс.

Это происходит постепенно, так, что вы даже не замечаете, особенно если вы женщина и у вас привычка делиться наболевшим с близкими друзьями; однако, это яркий показатель растущей между вами стены и так же градусник, показывающий, что вы на самом деле испытываете к партнеру. Вы не обращаетесь к нему (к ней) за поддержкой, потому что больше не доверяете? Считаете, что он или она в глубине души не на вашей стороне? Боитесь, что получите критику вместо поддержки? Причины, по которым вы не доверяете партнеру так же важны, как и сам этот факт недоверия.

7. Значительную часть времени вы ведете себя как человек, который не находится в отношениях.

Насколько вы отстранились от супруга может продемонстрировать и то, что вы думаете о будущем и как его планируете; под будущим я подразумеваю как ближнюю, так и дальнюю перспективу. Принимаете ли вы финансовые или иные решения полагаясь лишь на себя? Задумываетесь ли иногда (если вообще задумываетесь) над тем, что когда-то было вашими общими целями или лишь над своими планам и желаниями? Фантазируете ли вы на тему, какой была бы ваша жизнь если бы не брак?

Это тесно связано с нежеланием быть откровенным с человеком, который по идее должен был бы быть самым близким и очень о многом говорит, даже если сейчас вы еще не решили продолжать или закончить отношения.

8. Между вами нет глазного или физического контакта.

Да, частично речь идет о сексе, но также и о чувстве связи с партнером вообще. Помните ли вы, когда последний раз держались за руки или обнимали друг друга? Нравится ли вам быть в его/её присутствии в пространстве? Избегаете ли вы друг друга? Или вы используете секс, чтобы поддерживать мир в отношениях?

9. Вы перестали быть собой.

Вы стали замечать, что все ваши прекрасные качества скрылись за постоянной тревогой и беспокойствами. Или вы встаете в позицию защиты во всех своих отношениях с людьми, становясь все более одиноким и несчастным человеком?

Ощущение себя в ловушке или застрявшим несомненно сеет хаос в самоощущении и внимательный взгляд вглубь себя и на изменения, произошедшие с вами, может быть ещё одним признаком того, что брак уже не спасти.

Иногда, мы тратим слишком много времени на торги и попытки удержаться на плаву, когда на самом деле нужно просто выйти из воды. Ищите психологической помощи, если ощущаете себя ничтожным и запутавшимся. Проговорить всё это с профессионалом может в корне поменять ситуацию.опубликовано econet

Автор: Peg Streep

Перевод: Юлия Лапина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet