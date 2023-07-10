Как правильно дарить подарки с духовной точки зрения

Хотите узнать, что нужно сделать, чтоб в подарочной гонке не потерять себя, сохранить и приумножить свою энергию, доставить максимум радости важным для Вас людям, проявить свою любовь...

«Я совершенно не готова к истерическому марафону, во время которого мне, словно на экзамене, предстоит правильно угадать, что и кому подарить», — говорит Бриджит Джонс в свежем романе Хелен Филдинг.

А Вы к подобному напряжению готовы — в очередной раз? Тем более, что эти марафоны повторяются с зарядной периодичностью, учитывая количество государственных, профессиональных, личных праздников в Вашем календаре.

Если Вы хотите узнать, как правильно дарить подарки женщинам на 8 марта, мужчинам на 23 февраля, друзьям на Новый год, детям на день рождения, начальству на корпоративное торжество — поищите информацию в интернете (благо, ее достаточно). Мы же будем говорить о другом.

А именно, что нужно сделать, чтоб в подарочной гонке не потерять себя, сохранить и приумножить свою энергию, доставить максимум радости важным для Вас людям, проявить свою любовь.

Об истории подарков. Как вернуться от рутины к духовному дару

Изначально традиция даров имела ритуальное значение.

Это было посвящение божествам и духам, с целью выразить им почтение или попросить благ для своего рода.

Также, в праздничные и священные дни (астрологические даты, урожай, рождение ребенка, свадьба), люди обменивались символическими вещицами в знак симпатии и пожелания благополучия.

Однако, со временем, дарение подарков стало общественной необходимостью, показателем статуса, да и просто, рутинной «обязаловкой». Конечно, среди этого мы еще сохраняем искреннюю теплоту и желание порадовать близких, но сил на это все меньше. И вот, мы сами не понимаем, как покупаем по дороге на рынок очередной гель для бритья мужу и комикс ребенку…

Чем больше мы зарываемся в информационный хаос «что и кому правильно дарить», чем больше нас атакует навязчиво-кричащая реклама, чем судорожнее наши попытки успеть в праздник «всех осчастливить» — тем дальше мы уходим от главного.

От состояния собственной духовной целостности и внутреннего счастья. которое в праздник должно, по идее, сохраняться — но почему-то опять подменяется «истерическим марафоном».

В статье предлагаем Вам новый, духовный взгляд на дарение подарков.

Новые духовные правила дарения подарков

Этих правил несколько, но все они основаны на главном принципе: внимание на себя и состояние наполненности.

Классические советы в сети заставляют Вашу энергию распыляться по мелочам в попытках охватить все виды подарков для всех людей, которым «должно быть подарено».

Наша же задача — вернуть Вас к Вашей целостности и истинности, энергетической наполненности. Только из этого состояния Вы сможете провести дарение, как духовный акт, и взрастить энергию многократно.

Возможно, какие-то из этих правил Вы уже применяете интуитивно (рада за Вас!), а что-то станет открытием.

1. Оцените свои энергетические возможности

Признайте — у Вас есть строго определенный запас времени, денег, душевных сил. Даже если он довольно большой (или кажется таковым) – он все равно не безграничен.

Поэтому, в преддверии очередного праздника, разумно и спокойно просчитайте свои возможности:

Скольким людям вы действительно хотите сделать подарки?

​Проведите простое упражнение: напишите список и ранжируйте людей (кандидатов на подарки) по порядку, от самого важного (№1) и далее. Если сложно, сравнивайте попарно, задавая себе вопрос «Если у меня есть возможность подарить только этому или другому, то кому из них?»

А теперь вычеркните нижнюю половину списка. Прислушайтесь к своим ощущениям. Если Вы честны с собой, то поймете, что ничего особо Вас не беспокоит.

Реально для Вас важны первые 3-5 человек в списке.

Как много вы можете потратить денег и времени на поиски подарков?

Не столько, сколько хочется. Не столько, насколько Вам дорог человек (у меня самой есть такие бесценные люди).

А столько, сколько Вы реально можете, чтобы осталось достаточно на уравновешенную жизнь в нормальном для Вас режиме.

По опыту — подарки, отжатые из бюджета потом и кровью, подарки, на которые был взят кредит (напоминающий о себе потом несколько лет) — энергетически разрушительны. У Вас может остаться подсознательное впечатление, что человек перед Вами в неоплатном долгу. А это негативно повлияет на отношения.

Хватит ли у Вас эмоционального запаса подобрать каждому оригинальный и душевный подарок?

На самом деле, духовные и прочувствованные подарки мы можем подарить не более, чем 1-3 людям. Просто потому, что это требует времени, вызревания идеи, творческой подготовки и т.д.

Просто помните об этом, и не пытайтесь «удивить всех».

Главное в этом пункте – во время выбора и после дарения Вы не должны чувствовать себя энергетически и финансово опустошенными.

Только в этом случае Ваши подарки принесут пользу и Вам, и одариваемым людям.

2. Определите, чего вы хотите для себя и позаботьтесь об этом

Выбирая подарок на праздник близким и друзьям, мы часто забываем о себе.

Очень редкие люди целенаправленно делают себе подарок. Часто на это, почему-то, не остается времени и денег.

В итоге, мы ожидаем получить то, что нас порадует, в ответ… Но этого никто не гарантирует. В итоге, может наступить разочарование и чувство пустоты.

Поэтому, рекомендую позаботиться о подарке для себя.

Сделайте его себе сами, показав, как себя любите. Или прямо попросите его у друзей. В этом нет ничего неудобного, напротив, близкие будут рады, что не придется ломать голову, боясь не угадать.

3. Признайтесь себе, с каким чувством Вы делаете подарок

С каким чувством дарите подарок человеку — то и передаете в Ваши отношения.

Если Вы делаете это из страха, что Вас осудят или обидятся – разбирайтесь со страхом. Вы потратите деньги и временно избежите этой ситуации, но страх все равно никуда не денется.

То же самое с подарками из чувства долга (хочу-не хочу, а обязан), вины… Вам кажется, что они необходимы, чтобы сохранить или восстановить шаткое равновесие. Но увы. Энергетически такой подарок его не восстанавливает, а усугубляет, даже если это проявится позже.

Бывают даже подарки, в которые заложены агрессия, насмешки, унижение. Например, моей знакомой подарили дорогие лыжи, заметив, что на них уже покатались, неудобные, решили ей отдать («на тебе, убоже, что мне негоже»). Отношения между этими людьми закончились, похоже, навсегда.

Также, если вы дарите «с расчетом» на определенную реакцию человека, например, хотите добиться от него какого-то чувства или равноценного подарка – будьте готовы столкнуться с разочарованием.

Чувства, исходя из которых человеку действительно стоит дарить подарок —благодарность, уважение, любовь, а также сочувствие, милосердие (для благотворительных даров) и юмор, совместное веселье (для детей и друзей).

Если ваш внутренний посыл при выборе подарка отличается от этих чувств, советую не делать подарок.

4. Вы имеете право не дарить и не принимать подарки

Мы, как люди духовные, более чувствительны к энергии. Даря или принимая подарок, мы всегда совершаем энергетический обмен.

Поэтому всегда сохраняйте себя. Когда Вы интуитивно не хотите принимать подарок – не берите. Даже от родственников.

Также, если Ваша внутренняя истина подсказывает Вам отказаться от дарения – послушайтесь ее.

Особенно тяжело, когда близкие манипулируют подарками, как поводом для обиды, собственного превосходства, контроля («Почему ты не носишь мое платье?»).

Пройти этот этап непросто, но поверьте — если выстоите, почувствуете себя поистине свободным человеком. Имеющим право на искреннее выражение чувств, распоряжение своими деньгами и поступками.

5. Другие люди имеют право не дарить Вам подарки и не принимать от Вас

Все вышеперечисленные пункты работают в обе стороны. Будьте готовы к тому, что тоже можете остаться без подарка. Или что подарок не примут у Вас.

Если Вы на это обижаетесь и никак не можете с этим справиться, у Вас два варианта. Либо продолжайте действовать по-старому («истерический марафон»), либо работайте над обидой и выходом из состояния жертвы.

На самом деле, пройдя через эту трансформацию, Вы почувствуете легкость и радость. А подарки снова станут чудом.

Возможно, Вы не дождетесь их, от кого ожидали и к правильной дате. Зато можете получить от неожиданного человека и без повода! Это поистине волшебное ощущение.

6. Дарите от избытка!

Этот пункт резюмирует все предыдущие.

Никогда не дарите из недостатка. Когда Вы выжаты финансово, эмоционально, когда отношения трещат по швам и Вы натужно пытаетесь подарком исправить положение — не делайте этого. Это может временно «показать, что все ок», но на самом деле лишь разрушит Вас.

Если Вы хотите сделать подарок — делайте его только от избытка. От избытка любви, восторга, изобилия, творческого полета, счастья, денег, времени.

Если Вы в состоянии избытка — даже скромный подарок передаст дорогому человеку Ваши чувства, и они умножатся многократно.

И вот это будет настоящий духовный дар, от сердца к сердцу.

Желаю Вам дарить и получать только самые счастливые, самые духовные подарки! опубликовано econet

Автор: Ульяна Радная

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