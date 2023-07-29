7 признаков того, что ты встретил ту самую

Порой, для того чтобы жениться счастливо, люди — и мужчины, и женщины — ждут многие годы. Некоторые слишком спешат и ошибаются, а некоторые, наоборот, тянут вплоть до того, когда вопрос женитьбы перестает быть вообще актуальным, и тоже ошибаются.

А надо-то всего не упустить этот момент, определяющий всю жизнь.

Один приятель рассказывал мне: он ехал в школу и на «Каширской» внезапно увидел ту, с которой хотел бы провести всю жизнь. Я спросил его: «Она что, была необычайно красивой?» Он сказал: «Не знаю, я даже не видел ее лица». «Как?!» — изумился я. — «Так... — ответил он. — Только фигуру». — «Но ты хотя бы запомнил, как она была одета?» — «Конечно! Узкие джинсы, синяя ветровка, стоптанные кроссовки». — «И все?» — «И все». Остается добавить, что от волнения он даже не осмелился к ней подойти. Утренний вагон немилосердно трясло, она вышла на «Кантемировской», а он остался с этим ощущением на всю жизнь. Как же оно возникает, ощущение, что ты встретил Ее?

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Правило № 1. Все началось неведомо когда и неведомо отчего. Сразу.



Еще секунду назад ты ничего не чувствовал, но вдруг это произошло. Взгляд, поворот головы — и ты уже навел на нее все прицелы своих башенных орудий, и этот прицел не сбивается, несмотря ни на какие раздражители. Друзья могут говорить тебе что-то важное, но пылающей бегущей строкой по экрану бежит ее образ.

Ты не можешь отрешиться от него даже дома, наедине с собой. Ты чего-то ждешь от этой женщины, но понимаешь, что это не просто желание обладать ею, нет! Это определенно что-то другое.

Говорят, что дело даже не в феромонах, а в чувстве, будто ключ наконец вошел в замок без зазоров, и постельные удобства тут ни при чем: ваши внутренние профили совпадают, и это ясно без всякой постели.

В конце концов, в женщине заводит вовсе не то, как она выглядит или держится, а та будущность, которая внезапно расстилается перед глазами и обещает блаженство каждую секунду. Тебя интригует, как она будет выглядеть наедине с тобой, в близости, тебе хочется добиться ее изумления, изнеможения. Тебе хочется быть для нее стихией — вихрем, бураном, песчаной бурей, — которой она не сможет противостоять.

Правило № 2. Ты не устаешь от нее.

Жена — это не просто любовница, это прежде всего человек, с которым ты совместим 24 часа в сутки. Здоров ты или подхватил насморк, одет с иголочки или слоняешься по дому в трусах и кроксах, вдохновлен или томишься скукой — жена примет тебя любого.

На свидании вы можете пробыть вместе 6, 7, 8 часов подряд, и после вам все равно не захочется расставаться, хотя с другими даже после бурного свидания хочется попрощаться и побыть наедине с собой. Нежелание расставаться — не оттого, что вы еще хотите чего-то от нее добиться, — главный признак того, что вы сможете жить в одном доме.

Правило № 3. Она не подавляет тебя. И вообще никого — это не в ее манере.

Она дает тебе свободу, и ты понимаешь, что — с самой первой секунды. То есть она уже настолько личность — сколько бы ей ни было лет — что вполне способна не вешаться на тебя. Ты для нее не кошелек, им же и измеряемый, а другая личность, к которой нужно относиться с уважением. Если личность уважает личность, это, что называется, все. Основа.

Если посреди разговора с тобой она, сбиваясь с мурлыкающего тона, начинает орать или шипеть на официанта, требуя «чистой скатерти», знай: она обойдется с тобой примерно так же, как только ей что-то в тебе не понравится. Но ты не официант, ты не сможешь уйти. О женитьбе тут явно говорить рано: характер подведет в первые же часы. Ты же будь благодарен Вселенной за то, что дала тебе шанс рассмотреть ее.

Женщина действительно умная и развитая никогда не станет настаивать на своем, пытаться с первых же шагов переубедить тебя. Ты тоже не идиот, чтобы с первых же фраз начать излагать свои жизненные взгляды, правда?

Ты просто чувствуешь, что тебе отвели важное место в жизни, и это само по себе блаженно.

Правило № 4. Она каждый раз открывается с новой стороны, и это каждый раз радует.

Ей необязательно заниматься всеми видами спорта, писать пьесы или ходить по подиуму, чтобы каждый раз поражать тебя, но — по непонятным причинам — каждый ваш день открывает ее так, что ты понимаешь: она неисчерпаема.

С ней не просто «не скучно» — она вырастила в себе удивительный сад, в котором ты чувствуешь себя званым гостем. Сад открывает тебе свои двери, и ты входишь туда слегка одуревшим от ароматов и ходишь, пока не надоест.

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Правило № 5. Она слилась с тобой добровольно, будучи отдельной, и ты принял ее, потому что очень этого хотел.

Ты чувствуешь, что вы с какого-то момента составляете с ней единый организм. Непонятно, что это вообще за эффект: у нее свои руки, ноги, мнение о том, что хорошо, что плохо...

Если, например, вы расходитесь в политических взглядах, это не просто не повод ссориться, но такой же шанс найти компромисс, не педалируя и не обходя десятой дорогой «опасную» размолвкой тему.

Она — продолжение тебя, Зазеркалье, которое ты будешь открывать всю жизнь.

Она для тебя бесконечна. Ты падаешь в нее, как она в тебя. Год за годом.

Правило № 6. У нее нет тайн, скрытых от тебя во вред тебе.

Это очень важный аспект: ее тайны, в которые ты не имеешь права вторгаться, не могут быть направлены против тебя. Порой все ее существо составляет любовь к тебе, а все твое — любовь к ней, что не отрицает существование личного пространства каждого из вас.

При желании любые твои СМС, любой контент твоего рабочего или домашнего компа и соцблога могут быть истолкованы против тебя или нее, но главное, чтобы даже такого желания не возникало.

Если она изменила тебе, она будет сама не своя и в конце концов признается, чтобы облегчить душу, — тебе, а не подруге. И все потому, что она — твоя.

Правило № 7. Она смирилась с тем, что вам суждено прожить жизнь вместе, и ты счастлив тому, что это так.

И ты, и она будто бы сразу запаслись неисчерпаемым терпением, мобилизовали его для прохождения самой длинной дистанции.

Жизнь будет испытывать вас, ставя подножки постоянно: сломалась машина, заболел ребенок, уволили с работы. Есть и более серьезные поводы — смерть родителей, например, или просто длительное безденежье, безвыходные, на первый взгляд, ситуации, «русская хандра», которая хочешь не хочешь приходит и наваливается на ровном месте. Так вот — у тебя в первый же момент первой же вашей встречи появляется убежденность, что этот человек выдержит все несмотря на ни что.

Об этом говорит все ее поведение, манера держаться. Ты всем своим существом ощущаешь, что твоя девушка — человек добрый, терпеливый, настроенный на тебя всеми своими рецепторами, и это кажется сущим волшебством.

А, по сути, так оно и есть. опубликовано econet

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