Защитные механизмы психики

Психологическая защита действует помимо воли человека, когда нечто угрожает его душевному равновесию, его психической безопасности, представлениям о себе.Рассмотрим подробнее защитные механизмы нашей психики.

Психологическая защита действует помимо воли человека, когда нечто угрожает его душевному равновесию, его психической безопасности, представлениям о себе.

Рассмотрим подробнее защитные механизмы нашей психики.

1. Вытеснение.

Первым был открыт механизм вытеснения. С помощью вытеснения из сознания удаляются и удерживаются в бессознательном неприемлемые, травмирующие для человека переживания, обстоятельства или сведения. С вытеснением связаны многие случаи забывания, позволяющего не вспоминать нечто, что могло бы поколебать представление о себе.

Пример действия механизма вытеснения можно представить следующим образом: если я испытываю чувство стыда за поступок, совершенный мною по отношению к другому человеку, но это переживание быстро «испаряется» из моей памяти, то я начинаю оценивать себя без учета данного недостойного поступка. Но другой человек, которого мое поведение задело, будет хорошо помнить о том, что я «уже забыла». И моя самооценка без учета мнения другого обо мне окажется неполной. Следовательно, тревожащие, не очень ясные переживания желательно осознать и проанализировать, чтобы по ним откорректировать свою самооценку.

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2. Рационализация.

Когда необдуманный шаг приводит к неприятным последствиям, человек стремится оправдать свой поступок. Делается это не умышленно, а подсознательно, для сохранения самоуважения на должном уровне. Например, если один человек без всяких видимых причин нагрубил другому и его за это призвали к ответу, то он старается затем найти причины своей несдержанности, для того чтобы его поведение выглядело как вполне нормальное и единственно приемлемое в данной ситуации. Такая самозащита без достаточных оснований противостоит объективной оценке своего поведения. И такое поведение в психологии называется рационализацией мотива

Рационализация — это механизм психологической защиты, похожий на сладкую оболочку горького лекарства. Объяснения, описания так «обволакивают» травмирующий факт, что он начинает восприниматься как малозначимый или как свидетельствующий о сильных сторонах личности, ценный и справедливый.

Механизм рационализации хорошо описан в известной басне А. Крылова «Лиса и виноград». Механизм обесценивания недоступного, но сильно желаемого предмета, явления описан там очень точно, но если рационализация станет правилом для человека, то противоречия между самоуважением и реальным поведением будут нарастать, что неминуемо приведет к серьезным конфликтам. Поэтому любое событие, к которому вы имеете прямое или косвенное отношение, необходимо оценивать без рационализации мотивов, чтобы ваше участие в событии не умалялось и не преувеличивалось. Это может быть болезненно для самолюбия, но полезно для самопознания.

3. Проекция.

Этот защитный механизм психики обеспечивает человеку сохранение удовлетворяющего представления о себе, о своей психологической целостности посредством приписывания собственных неприемлемых по тем или иным причинам чувств, желаний, идей другим.

В каждом человеке есть положительные и отрицательные черты характера. Если мы знаем о своих качествах и принимаем их в себе, то мы лояльно будем относиться к другим людям, имеющим похожие черты. Например, если человек признает, что временами он бывает вспыльчив, то простит такую же вспыльчивость другому. Познать самого себя человеку мешает то обстоятельство, что, обладая какими-то «отрицательными» качествами, особенностями личности, которые ему не нравятся в себе, он не готов их полностью принять. Тогда в его сознании эти качества проецируются на других людей и он обращает свой гнев и неприятие на них. Такое обманчивое ощущение позволяет сохранить самоуважение, а потому не отвергается.

4. Замещение.

Это действие, направленное на какой-либо объект, на самом деле спровоцированное не им и не ему предназначенное, а вызванное другим, недоступным объектом. Когда человек сильно возбужден, например вследствие неприятного разговора с коллегой, но сам не может выразить все свои чувства в его адрес, он часто «спускает пар» на другого, ничего не подозревающего человека. Взрыв настроения, сильное возбуждение, связанные с неудачей, обидой или какой-либо иной неприятностью, резко сужают сознание человека, то есть делают его глупее, чем он есть на самом деле. В таком состоянии мало кто способен оценивать свои поступки, регулировать поведение с учетом требований самоуважения.

5. Отрицание.

Если человек не хочет замечать реально травмирующих событий, не хочет слышать беспокоящей его информации, то у него действует другая мощная психологическая защита, которая называется отрицание (исключение реальности).

Она направлена на то, чтобы не принимать в качестве реальности события, которые беспокоят сознание. Отрицание может находить отражение в бегстве в фантазии, в воображаемый мир, где осуществляются все наши желания, где мы умны, сильны, красивы и удачливы. Некоторые остаются в мире мечты наедине с собой, другие фантазируют вслух, публично рассказывая о своих «знаменитых» знакомых и т. п. При этом главной целью использования такой «положительной самопрезентации» является повышение ценности человека в глазах окружающих.

6. Реактивное образование.

Если мальчик доставляет девочке немало неприятностей (дергает за косички, отвлекает от уроков и т. д.), то, скорее всего, он неравнодушен к ней. Почему мальчик ведет себя именно так?

Ребенка начинает тревожить чувство симпатии — чувство, суть которого он еще не понимает. Но он сам чувствует, что это «что-то нехорошее», за что его не похвалят. Отсюда и возникает совершенно противоречащее чувству поведение, противоположная реакция. Точно так же ученик, который постоянно срывает уроки (выкрикивает на них, отвлекает других учеников), на самом деле хочет привлечь к себе внимание, которого ему явно не хватает.

Подобное случается не только с детьми. Данный вид психологической защиты представлен и у взрослых, которые тоже иногда демонстрируют противоположные реакции.

Механизм изоляции представляет собой отделение вызывающей тревожность части ситуации от остальной сферы души. Происходит как бы разделение реальности, при котором травмирующие события почти не вызывают эмоциональной реакции. Например, ребенок чувствует себя в семье хорошо, но его сильно наказывают за «плохое» поведение. В результате ребенок «изолирует» события, унижающие его чувство собственного достоинства, продолжает положительно относиться к родителям: может перед ними вести себя «хорошо», но демонстрирует запрещенное поведение перед игрушками: бьет и крушит их.

Все вышеперечисленные психологические защиты не способствуют личностному развитию человека. Только одну психологическую защиту можно назвать успешной. Это сублимация.

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7. Сублимация.

Это психологическая защита, которая заключается в направлении энергии сексуально-агрессивного характера к другим целям: творчество, наука, искусство, развитие интеллекта, спорт, профессиональная деятельность, коллекционирование. Эта защита считается конструктивной, так как имеет положительные результаты и дает человеку чувство удовлетворенности. опубликовано econet.ru

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