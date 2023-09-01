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Избавление от накопившегося за день негатива

Источник: vk.com 01 сентября 2023 5638
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Встаньте под струю теплой воды и вспоминайте, живо представляя себе, как была внедрена в Вас чужая энергетика, как Вы пережили плохое обращение со стороны другого человека

Избавление от накопившегося за день негатива

1 СПОСОБ: 

Встаньте под струю теплой воды и вспоминайте, живо представляя себе, как была внедрена в Вас чужая энергетика, как Вы пережили плохое обращение со стороны другого человека, вызывайте в памяти все негативные чувства, ощущения, воспоминания, связанные с этим, даже если это будет неприятно. 

Затем встаньте под струю более прохладной воды и представляйте себе, как она смывает с Вас и с тела, и с души чужую энергетику, все не хорошие чувства и воспоминания. 
Затем снова теплая вода - снова прохладная, и так до тех пор, пока на душе не посветлеет, пока не останется ничего от неприятных ощущений. 

2 СПОСОБ: 

Налейте в таз прохладную воду, такую, чтобы температура ее была приятна. Бросьте в воду горсть поваренной соли. 

Поставьте в таз ноги - нужно чтобы вода доходила до щиколотки. Сосредоточьтесь на своем теле и определите, в какой его области находится наибольшее напряжение. 

Избавление от накопившегося за день негатива

Эта область и подверглась внедрению сглаза. Вспомните причину этого внедрения, того человека, который это сделал.

Представьте себе, что эта чужая энергия медленно вытекает из области напряжения, стекает по ногам и уходит в соленую воду. 

Соль нейтрализует весь негатив, впитав его в себя.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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вода негатив жизнь сознание

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