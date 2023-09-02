Чтобы изменить свою жизнь, достаточно отказаться от привычных формулировок. В словах заключена невероятная сила. Они могут: радовать человека или отравлять ему жизнь; поощрять или приводить в замешательство; вдохновлять или подавлять.
Чтобы изменить свою жизнь, достаточно отказаться от привычных формулировок. В словах заключена невероятная сила.
Они могут:
радовать человека или отравлять ему жизнь
поощрять или приводить в замешательство
вдохновлять или подавлять
Неуверенный в себе человек разочаровывает окружающих. Уверенный — вдохновляет. Ряд исследований показывает, как внешнее воздействие меняет наши чувства. Улыбки окружающих делают человека счастливее. Некоторые позы повышают уровень тестостерона.
Наши слова тоже оказывают прямое влияние на нас и окружающих.
Вот четыре фразы, о которых стоит позабыть навсегда
«Я всегда...»
Нет, не всегда. Может, это было один раз или вы занимались этим в прошлом, но не всегда. Не стоит программировать свое будущее.
Избегайте однозначных заявлений. Жизнь пребывает в постоянном движении. Сегодня вы не тот человек, каким были год, месяц или даже день назад.
Сказав: «Я всегда курю», вы подразумеваете, что курили и в утробе матери. Не навлекайте на себя проклятие ограниченности. Понятия «всегда» не существует.
Вместо этого говорите: «В прошлом я ...» или «В этот раз не получилось».
«Ой, ну что вы!»
Странность людей в том, что они стремятся к одобрению других, но, получив его, начинают скромничать или умалять собственное достоинство. Обычно эта фраза следует за комплиментом. С тем же успехом можно сказать «Я — ничто».
Один из самых быстрых способов обрести уверенность — принимать комплименты в том, в чем вы действительно хороши. У каждого есть положительные качества.
Пустота внутри — пустота снаружи. Относитесь к похвалам за собственные достижения без ложной скромности. Получив комплимент, отвечайте на него с достоинством, искренностью и благодарностью.
«У него/нее было... Это несправедливо!»
Увы, жизнь несправедлива. Вы не родились миллиардером и, возможно, никогда им не станете. Люди небольшого роста, скорее всего, не смогут превратиться в звезду баскетбола. Такова жизнь.
Лучший способ бороться с несправедливостью — найти, в чем жизнь несправедлива в вашу пользу. Вы невысокого роста? Отлично, значит можете побывать в местах, недоступных другим.
Интроверт? Чудесно. Найдите уединенное место и займитесь любимым делом. Не всем такое по плечу.
Недостаточно креативны? Не страшно. Сосредоточьтесь на главной цели и идите к ней.
Некрасивы? Отлично. Сыграйте необычную роль в кино.
У каждого человека есть таланты. Надо просто найти и раскрыть их.
Вместо той фразы говорите: «Я не умею этого, но могу ...».
«Если бы только..., тогда я мог бы...»
Счастье начинается сейчас. И точка. Эта фраза особенно пагубна в случае денег:
«Если бы у меня была пара миллионов, я бы открыл собственное дело»
«Если бы у меня был миллион, я бы купил квартиру побольше и почувствовал себя счастливым»
«Как только сделаю свой первый миллион, начну жить по-настоящему»
Но деньги — призрачная цель, специально придуманная корпорациями. Желание купить что-то новое будет у человека всегда. Как только вы начнете ценить моменты жизни в настоящем, то позабудете о денежном менталитете.
Обычно эта фраза идет вместе с: «У них есть... А если бы только у меня было...».
Хватит оправдываться! Здесь и сейчас у вас есть куча возможностей, с которыми можно работать. Важна нацеленость на конечный результат.
Вместо этого говорите: «Поскольку у меня есть (я умею)..., то могу сделать...». опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий