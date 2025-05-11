Берите столько сколько даете

Хотите знать, как любить мужчину так, чтобы он был счастлив рядом с Вами? Другими словами, чтобы он находился в состоянии, которое позволит ему отвечать взаимностью, ни на что не отвлекаясь.

Уверен, что хотите.

Как часто Вы слышите жалобы мужчин о том, что жены их не понимают? И как все эти истории заканчиваются? Правильно – такие отношения долго не живут. Вряд ли Вы хотите оказаться героиней сюжета, финал которого так банален. Поэтому надо брать узды управления судьбой в свои руки и предпринимать активные действия!

Довольно часто не зная, чего конкретно нужно второй половинке в мужском обличии, женщины основываются на предположениях, которые не соответствуют действительности.

Но как же женщины могут чему-то учиться, если мужчины практически не говорят о своих чувствах и потребностях? Правильно, спросить совета у одного из них!

Поэтому, будучи мужчиной, я не мог упустить возможность поделиться знаниями, которые помогут Вам понять как любить мужчину.

Итак, приступим!

Как правильно любить мужчину

Некоторые мои читательницы наверняка засомневаются в уместности слова «правильно» в этом выражении. Вы либо любите его, либо нет. Но, к сожалению, не все так просто. Ведь не всегда присутствует любовь, бывает и влюбленность. А ей свойственно улетучиваться! Поэтому, если хотите воспитать настоящие чувства в отношениях с мужчиной, не поленитесь и изучите нижеследующие рекомендации.

Начните с любви к себе

Нет, я ни в коем случае не призываю быть эгоистичной. Просто если Вы не способны любить себя, то не сможете любить любимого мужчину. У женщин часто с этим бывают проблемы, поскольку они тратят слишком много времени на любовь к другим (к мужу, детям, родственникам). А ведь любовь к себе – это основа сбалансированной личности. Как другой человек может всерьез полюбить Вас, если не верите, что заслуживаете этого?

Любите его таким, какой он есть

Почему женщины любят мужчин? Потому что у них есть много качеств, которые нравятся женщинам. Например, сила, сексуальность, чувство юмора или даже богатство. Но поймите, что не за это надо его любить. Любовь не базируется на каких-либо качествах. Вы просто любите ЕГО! Дайте понять своему мужчине, что любите его за то, что он является самим собой.

Пропитайтесь женственностью

Любовь должна исходить изнутри – из самой души. Это должно быть частью Вашей женственности. Добавляйте новые нотки в отношения, но при этом оставайтесь той, кем есть. Будьте женщиной, которую он встретил и влюбился без памяти. Ваше состояние женственности будет возбуждать его еще больше, когда будет приправлено любовью.

Не будьте его мамочкой

Мужчины часто сохраняют связь со своей матерями и любят, когда те за ними ухаживают. Не нужно становиться его матерью или пытаться ее заменить. Вы нужны ему в роли возлюбленной. Конечно же, женщина может заботиться о своем мужчине. Но в действительности он этого не хочет. Это может стать началом конца ваших отношений. Особенно актуально это становится после рождения детей. Убедитесь, что все еще относитесь к нему как к возлюбленному. Попытайтесь просто любить мужчину, не ограничивая его самостоятельность.

Узнайте его

Как часто Вы чувствуете, что мужчина отдаляется с мыслями: «Моя жена не понимает меня»? Не пытайтесь не дать ему отдалиться, лучше поймите его. Только с помощью понимания любовь может расти и усиливаться. Вы никогда не сможете достигнуть точки, в которой будете думать, что знаете о нем все.

Можно подумать, что мужчина прост. Но по факту он – сложная личность, которая даже сама себя до конца не понимает. Мужчин надо любить и узнавать их с терпением и решительностью.

Цените совместные блага

Радуйтесь удачным моментам в жизни, которые были у вас двоих, которых вы достигли вместе как пара. Цените хорошее и не давайте друг другу слишком расстраиваться из-за неудач. Вспоминайте приятные моменты из прошлого. Но будьте также готовы действовать и в будущем.

Строя планы на будущее, не ограничивайте себя рамками воображения. Ожидание чего-то конкретного от партнера может привести к разочарованиям.

Дайте ему пространство и время

Будьте готовы иногда давать ему время на обдумывание важных для него в данный момент вещей. Женщины часто реагируют немедленно, инстинктивно, но мужчина может нуждаться в большем количестве времени, чтобы отреагировать и сформулировать ответ. Поймите это и дайте ему передышку! Любить любимого мужчину можно и таким способом.

Иногда случаются моменты, когда мужчине нужно пространство для ничего не деланья. Не заполняйте это пространство собой. Пускай пустует некоторые время. Это позволит его сознанию очиститься, перезагрузиться и начать работать с новой силой и энергией.

Берите столько сколько даете

Любить – значит давать больше, чем брать. Но если даете слишком много, то любовь начинает задыхаться. Очень важно, чтобы Вы могли получать посылаемую любовь, иначе она быстро умирает.

Не давайте ему большего количества любви, чем он может принять.

Дайте ему почувствовать себя удивительным

Мужчин надо любить так, чтобы они чувствовали себя хорошо и могли быть мужчинами. Внешне они могут казаться сильными, но на самом деле не быть уверенными в своей силе. Дайте ему почувствовать, что верите в его способность реализовать себя в виде мужчины, которым ему хочется быть. Нужно делать это исходя из реальной оценки его качеств.

Важно! Он должен верить в то, о чем Вы говорите, иначе ничего не получится. Вдохновляйте его быть больше, чем самим собой.

Начинайте каждый день заново

Как будто бы в первый день ваших отношений, приглашайте его в свой мир и оглядывайтесь вместе на прожитый день. Обновление вашей любви будет поддерживать её жизнь, и делать вас ближе друг к другу. Благодаря этому любовь станет неотъемлемой частью каждого дня, проведенного вместе.

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ? Вы сможете добиться успеха как женщина, если будете понимать своего возлюбленного. Вдохновляя на достижение поставленных целей, можно сделать его успешным и, главное, уверенным в себе мужчиной. У Вас теперь есть преимущество перед другими женщинами: Вы знаете, как любить мужчину, а они – еще нет!