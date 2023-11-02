Каждый человек значителен

Каждый из нас кто нитка, кто иголка, кто молоток, кто пила, кто гвоздь. Не нужно считать себя слишком маленьким для большого дела, и слишком большим себя считать тоже не надо...

"Есть великие, рядом с которыми все кажутся мелкими. Однако поистине велик тот, с кем каждый чувствует себя великим"

Чарльз Диккенс

Что позволяет одним людям считать себя "лучше" других? Деньги, престижное образование, высокая должность, социальный статус? Национальность, место рождения, принадлежность к той или иной религиозной конфессии? Рост, вес, цвет волос или глаз? Марка автомобиля? Интеллектуальная одаренность или физическая привлекательность? Почему иногда нам кажется, что сравнив двух людей по каким-либо видимым невооруженному глазу критериям, мы сможем сделать правильный вывод относительно глубины и качества пути каждого из них. Разве можно судить о "значительности" человека, если нам неведом высший замыселего воплощения на этой планете? Что можно знать и говорить о другом, если самих себя-то толком не чувствуем и не понимаем.

Если ребенок не очень успевает в школе, это не значит, что он теперь "неудачник по жизни". Роль ученика и студента - это всего лишь одна из сфер, но еще не вся жизнь, к тому же на успеваемость влияет очень много факторов - от психологической атмосферы и бытовых условий в родительской семье до взаимоотношений с учителями и одноклассниками, и историиизвестны много случаев, когда неуспевающий ребенок вдруг становился выдающимся предпринимателем или мастером своего дела. Однажды просто взялся за себя, восполнил пробелы в знаниях, которые были необходимы, и добился того, о чем мечтал. Важно сохранить в ребенке ощущение значимости его жизни - мы любим тебя как сына/дочь, ты ценен для нас как член семьи, как родной и близкий человек, как хороший друг.

Если человек, например, попал в аварию или имеет врожденные физические ограничения, то это не значит, что нужно "ставить на нем крест" или считать его несчастным и невезучим. Откуда мы знаем, почему так произошло и зачем это было нужно? "Каждому человеку отмерена своя длина пути и мера страданий", но лучшее, что можно сделать по отношению к человеку с физическими ограничениями - это видеть в нем личность, а не тело. Отклонения в физическом развитии и внешнем виде тела - это лишь отличный от обычного способ функционирования физической оболочки, "инвалид - это способ передвижения, а не образ жизни", но в современном обществе, к сожалению, эти мысли не особо осознаваемы. Однажды я познакомилась с одним очень странным художником, который воспринимал мир непонятным с моей точки зрения образом, но встреча с ним подарила мне одну красивую идею: "Видеть красоту в идеальном - это очень простое дело, - сказал мне он. - Ты попробуй разглядеть красивое во внешне неприглядном или там, где люди не привыкли ее видеть". Вот это правда.

Про деньги, статус, образование, внешнюю привлекательность - все то же самое - дело не в наличии, а в том, как мы распоряжаемся тем, что имеем. В деньгах нет ничего плохого, но деньги - лишь инструмент, зеркало нашего внутреннего мира. Красота - понятие относительное, потому что от холодной и глупой красоты сильно устаешь, сама по себе она не имеет ценности. Внешняя привлекательность - это дар, помогающий располагать к себе людей, но без доброго сердца она не принесет много счастья. Красивое тело стареет, рано или поздно оно теряет свою привлекательность, красивая душа с возрастом усиливает ее. Таланты сами по себе тоже ничего не значат, их нужно применять в жизни - чем более щедро одарен природой человек, тем выше с него спрос. Много дали, значит, на тебя рассчитывают и в тебя верят, так увеличивай свое внутреннее добро, приумножай то, с чем пришел в этот мир, не надо застревать на месте. Одаренность не является поводом ставить себя выше других.