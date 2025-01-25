Если Вы не замужем, значит Вам это не нужно

Как выйти замуж? и Почему вы не замужем? – сегодня разве что ленивый не обсуждает эти темы. В ответ мы слышим огромное количество...

Как выйти замуж? и Почему вы не замужем? – сегодня разве что ленивый не обсуждает эти темы. В ответ мы слышим огромное количество причин, почему женщина не может выйти замуж.

Например,

женщина слишком усердно хочет выйти замуж и этим отталкивает мужчин;

много работает, поэтому ей некогда строить личную жизнь;

женщина имеет завышенные требования к мужчине;

сидит дома, а дома нельзя познакомиться;

или вот причина, (она мне нравится больше всего): Вас никто не полюбит, пока вы не полюбите себя.

В моем окружении много женщин, которые любят себя, прекрасно выглядят, ухаживают за собой, совсем немного работают, да и дома не сидят и при этом не замужем.

В чем причина?

Согласна, что у каждого свои причины, почему они остаются одинокими.

Но для меня причина того, что женщина не замужем одна: она этого не хочет!Если вы сегодня не замужем, значит, вы не хотите замуж. И если вы примите решение вступить в брак, то это обязательно с вами произойдет. Это закон. У нас есть в жизни только то, что нам нужно. Если у меня нет бриллиантов, значит, я не хочу их иметь.

Вернемся к вопросу, как выйти замуж.

То, как вы живете сейчас, для вас имеет большую ценность и огромные выгоды, пусть даже неосознанные и бессознательные. И это есть ваш выбор.

Бессознательные причины могут быть следующими:

страх перед отношениями, особенно, если отношения родителей не складывались и были сложными и конфликтными;

нежелание испытывать боль. Возможно, женщина пережила разлуку, разочарование, предательство ранее, и больше не хочет вступать в отношения;

в детстве была перенесена травма расставания с одним из родителей, и этот страх блокирует возможность выйти замуж, пойти на сближение с кем-то еще. Слишком рискованно еще раз кого-то подпускать так близко, а потом потерять;

возможно, мы не хотим совсем взрослеть и остаемся в родительском доме, с мамой и с папой. Нам очень комфортно оставаться в душе маленькой девочкой.

У всех этих причин есть скрытые выгоды:

я не беру ответственность;

не взрослею, остаюсь невинной в глазах мамы и папы;

храню верность одному из родителей;

не рискую и не вступаю в настоящие отношения;

защищаюсь от боли, разочарования и предательства;

не хочу ничего менять в своей жизни, мне и так уютно и тепло с мамой.

Как выйти замуж — насущный вопрос, потому что логикой я понимаю, что мне уже пора – 30, 35 лет и все уже давно замужем, а чем я хуже?

Вот здесь главное понять, что вы ничем не хуже, вы просто не хотите замуж, так как сегодняшнее положение для вас выгоднее, чем замужнее. Еще раз повторюсь, эти выгоды вы можете не осознавать, но ваша душа точно знает эти выгоды. Поэтому вы не замужем.

И это очень хорошо заметно в поведении незамужних женщин:

женщина бессознательно выбирает не тех мужчин, не способных жениться, так называемых вечных бабников и покорителей женских сердец, либо женатых;

ее поведение не располагает мужчину к серьезным отношениям;

женщина начинает на каждом углу повторять: «А я и не хочу замуж» или «Я не выйду замуж», а это очень серьезные внутренние установки, которые могут перекрывать любую благоприятную возможность выйти замуж;

женщина выставляет нереальные требования к мужчине, заранее зная, что это невозможно, как бы говоря: Вот поэтому я и не замужем, принцы перевелись;

впадают в жалость к себе, опускают руки и говорят, что все бесполезно, ничего не выйдет; такие женщины вообще ничего не делают;

женщины не следят за собой, полнеют, тем самым бессознательно отпугивают от себя мужчин;

некоторые нагружают себя таким количеством дел, помощью родственникам, родителям, работой, чтобы вообще не осталось времени подумать: А почему я не замужем?

А ответ прост: Не хочу! Вот, что важно осознать. Других причин нет! Только когда больной признал свою болезнь, он может начать лечиться.

Пока мне выгодно оставаться с избыточным весом, я буду с ним оставаться, и никакие диеты мне не помогут. Выгодно мне ходить в очках – я буду в них ходить до тех пор, пока недостатки от ношения очков не перевесят выгоды.

И вот тогда я приму решение снять очки. Найду методы, упражнения, силы, время, деньги и начну действовать.

Но это произойдет только тогда, когда я приму решение снять очки, не раньше. Рассуждения о том, что как здорово было бы без очков, как мне неудобно в очках и что когда-нибудь изобретут чудодейственный метод по восстановлению зрения - ни к чему не приведут.

Тоже самое и с вопросом, как выйти замуж.

Я часто общаюсь с женщинами на тренингах, на консультациях и вижу, что они делают после тренинга. Я заметила, что незамужние женщины чаще не делают упражнения, не читают рассылку, они ведут прежний образ жизни. Им выгодно оставаться незамужними. Они это делают тихонько и незаметно, но со стороны это видно невооруженным глазом.

Когда человека волнует проблема, он ищет решение! А если человек не ищет решения, то его не волнует этот вопрос и ему не нужно решение этой проблемы. Все просто.

Вы же знаете, как мы себя ведем, когда нам что-то надо. Здесь самое сложное – отказаться от внутренних выгод и принять решение изменить ситуацию. Выгоды уж больно сладкие.

Но когда вы признаетесь себе, что вы не готовы принимать решения и остаетесь с выгодами, то вас больше не будут мучить вопросы: как снять сглаз, венец безбрачия, исправить плохую карму. Вы принимаете ответственность за то, что вы не замужем, и продолжаете жить так, как вы жили, но только с удовольствием! Зная, что это ваш выбор.

А если вы принимаете решение выйти замуж, то надо что-то делать. И это тоже ваша ответственность.

И процесс этот, как правило, не быстрый, возможно понадобится профессиональная помощь. Чтобы увидеть те самые сладкие выгоды незамужнего состояния.

Я еще раз повторяю: ДОСТАТОЧНО ОСОЗНАНИЯ!

Надо посмотреть, что вы ищите в отношениях с мужчиной и зачем вы хотите замуж. Это тоже не праздный вопрос. Если ваш внутренний ребенок решил спастись от одиночества с помощью мужчины, то ничего не получится. Потому что вы все так же не замуж хотите, а вернуться в детство.

Женщине, готовой выйти замуж, нужно заняться собой, раскрытием своих женских качеств. Нужно становиться взрослой, зрелой женщиной готовой давать, а не только брать. И здесь нужны будут ресурсы: время, энергия и деньги. И решение, как вы будете действовать – самостоятельно или при помощи другого человека, книги или тренинга.

Не оставляйте решение проблемы на потом. Помните, жизнь всего одна и время не останавливается ни на минуту.опубликовано econet

Автор Татьяна Дзуцева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet