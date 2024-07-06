20 отрезвляющих вещей, которые мы все должны наконец понять

Доктор социологических наук Адам Сэнфорд ответил на вопрос о том, что именно мы понимаем, когда взрослеем. Причем взрослеем не в плане того, что достигаем определенного рамками общества возраста, с которого начинается взросление, а взрослеем по-настоящему, психологически.

Причем взрослеем не в плане того, что достигаем определенного рамками общества возраста, с которого начинается взросление, а взрослеем по-настоящему, психологически. И чем быстрее вы все это поймете, тем скорей повзрослеете по-настоящему

Доктор социологических наук Адам Сэнфорд ответил на вопрос о том, что именно мы понимаем, когда взрослеем.

1. Вы будете все сильнее и сильнее отдаляться от своих родителей. Они по-прежнему будут хотеть, чтобы вы поступали так, как они говорят. Это нормально и ни к чему вас не обязывает. В жизни каждого человека наступает момент, когда он на самом деле понимает, что ему нужно, лучше чем его родители.

2. Вы не центр Вселенной. И никогда им не были.

3. Есть люди, которые, увидев ваши страдания, останутся равнодушны, или решат, что вы того заслужили, или испытают от этого удовольствие.

4. Никто не обязан вам помогать.

5. Вы не должны поддерживать отношения с тем, кто навредил вам, даже если это родственник или супруг. Даже если этот человек зависит от вас. Вы свободны выбирать.

6. Если вы спорите со многими людьми по поводу одной и той же вещи — проблема в вас. Мой приятель сформулировал это так: если кто-то говорит тебе, что ты осел — можешь не обращать внимания. Но если шесть или восемь здравомыслящих людей сходятся во мнении, что ты осел, — пора полюбить морковку.

7. То, что вы взрослый и у вас есть своя жизнь и собственные проблемы, не дает вам права игнорировать страдания других. Зрелые люди думают не только о себе. Оставьте эгоизм юности.

8. Человек проявляется в общении с теми, чьим расположением не может воспользоваться. Отношение к обслуживающему персоналу говорит о ваших личных качествах намного больше, чем то, как вы обходитесь с начальником.

9. Если вам придется выбирать между повышением и дружбой, выбирайте дружбу.

10. Если вы хотите сделать мир лучше, начните с себя.

11. Бывает, вы помогаете кому-то, а он помогает в ответ, но так происходит не всегда. Порой у человека нет такой возможности. Или он ее не осознает. Кому-то тяжело признать, что он нуждался в помощи. Делая добро, не нужно ждать того же в ответ: иначе это шантаж, а не помощь.

12. Люди будут несогласны с вами. Люди будут вас недолюбливать. Но также будут и те, кто вас понимает и любит. Общайтесь много — с теми, кому вы приятны, и немного — с теми, кому не очень. Для полноты картины.

13. Многие люди вашего возраста еще не усвоили эти истины. Это не освобождает вас от обязанности вести себя как взрослый человек. Кто-то никогда им не станет, но не вы.

14. Иногда вы открываете другому человеку глаза на что-то. Это может положить конец старой дружбе, ведь никто не любит учиться. Это требует честности — прежде всего с самим собой; усилий, чтобы измениться, и смелости, чтобы это перенести. Не провоцируйте, но будьте готовы к тому, что понимание простых истин и следование им может сделать вас тем рычагом, который перевернет чью-то картину мира. Иногда именно вам придется заставить человека протрезветь и вернуться с небес на землю.

15. Не нужно видеть злой умысел в том, что легко можно объяснить глупостью или невежеством.

16. Иногда вам придется быть "опытом" для кого-то, приятно вам это или нет. Отнеситесь к этому максимально терпеливо и ответственно. Вы можете оказаться для кого-то первым. Первым человеком другой национальности, лысым, с татуировкой, мусульманином или стриптизером. И они будут приставать с вопросами, которые покажутся глупыми, бессмысленными и даже оскорбительными. И тем не менее в этот момент вы — их первый "опыт". У вас есть возможность положительно повлиять на них, указав на что-то, чего они еще не знают.

17. Доверие бывает не только безграничным. Я могу доверить кому-то ключи от дома, пока буду в отпуске. Но если мне известно, что этот человек не любит детей, со своими я его не оставлю.

18. Попытайтесь не забывать о том, что такое сострадание. Иногда это тяжело, но все же очень важно; слишком многие стали забывать, что это такое.

19. Как бы ни хотелось помочь, решить проблемы за другого не удастся. Максимум, что в ваших силах — направить в нужную сторону, подсказать, помочь, когда попросят. Но вы не сможете заставить человека последовать совету и идти в нужном направлении. Наше желание помочь может быть безграничным, но возможность — весьма ограничена.

20. Только когда ценности другого человека явно и прямо вам вредят, вы можете требовать, чтобы он от них отказался. В противном случае — примите это и не зацикливайтесь. Так будет лучше для вас обоих. опубликовано econet

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