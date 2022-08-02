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Женщина может уйти за нежностью...

Источник: liwli.ru 02 августа 2022 8102
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Живите с Нежностью, не стесняйтесь быть Нежным и помните: Нежности много не бывает.

Женщина может уйти за нежностью...

Женщина может уйти за Нежностью, бросив богатство и сытую жизнь.

А про мужчин и говорить нечего — Нежностью их можно водить, как на веревочке, за нос и за все другие места.

А если вы вдруг захвораете какой-нибудь ерундой — насморком или простудой, — то на самом деле это никакая не простуда, а признак дефицита Нежности.

Не витамины, не антибиотики нужны, а Нежность!

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Нежность поднимает нам иммунитет... лучше любых лекарств, она омолаживает и дает импульс жить.

Короче, живите с Нежностью, не стесняйтесь быть Нежным и помните: Нежности много не бывает.

Говорите друг другу Нежности, говорите их многократно, говорите их наедине и прилюдно, не стесняйтесь того, что это банально, интимно, нескромно...

Говорите — и вы поразитесь результату, просто поразитесь!опубликовано econet.ru

© Эдуард Тополь

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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нежность отношения жизнь вдохновение чувства Эдуард Тополь

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