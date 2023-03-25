8 типов провокаторов, которым выгодно выводить вас на негативные эмоции

Особый род манипуляции - вывести нас из себя, лишить душевного равновесия, заставить нервничать и совершать ошибки. Провокатор таким образом самоутверждается, достигает своей цели или просто получает удовольствие. Как правильно общаться с такими людьми?

Любая провокация – это манипуляция, посредством которой человека пытаются вывести на эмоции с той целью, чтобы в порыве этих эмоций он предпринял какие-то резкие, необдуманные действия.

Как нас провоцируют на негативные эмоции

У провокаторов могут быть очень разные мотивы

Подставить конкретного человека.

Чужими руками сделать «грязную работу».

Самоутвердиться за счет способности влиять на людей.

Поразвлечься и позабавиться таким жестоким способом и другие.

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Важно как можно раньше идентифицировать провокатора в своем окружении и не вестись на его уловки.

Вот 8 типов провокаторов, с которыми так или иначе приходится сталкиваться в жизни

1. Стратег

У этого человека есть конкретная стратегия относительно вас или другой персоны, он преследует свою цель.

Например, чтобы вас отстранили от проекта, чтобы вы поссорились с женой.

2. Кукловод

Этот человек любит власть. Его радует сам факт власти, что он может на кого-то влиять, кем-то управлять.

Использует провокацию как повод самоутвердиться.

3. Вредитель

Питается отрицательными эмоциями других. Ему хорошо, когда другие злятся, на взводе.

4. Тролль

Тот же вредитель, но действующий в виртуальном пространстве. Не имеет конкретного объекта. Воздействует на того, кто ведется на его провокации.

5. Неустойчивый

Человек с неустойчивой психикой, нередко психически нездоровый или, как минимум, не умеющий себя держать в руках.

Поднимает негативную волну, заводится, а эмпаты, люди с восприимчивой психикой невольно подхватывают.

6. Склочный

Человек, живущий сплетнями и мелкими скандалами.

По-крупному действовать боится. Но когда есть небольшой бытовой повод и безопасный объект, то раздувает историю из ничего и старается вовлечь как можно большее количество людей.

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7. Правдоруб

Постоянно всех обличает и обвиняет. Есть его «правда», а есть неистинное мнение остальных.

Громкий, конфликтный, с косными взглядами, не умеет вести диалог.

8. Простак

С наивным выражением лица и под соусом «мы же друзья, здесь все свои» в глаза лепит обидные вещи, наклеивает ярлыки.

Самое главное, что стоит учесть при взаимодействии с провокаторами

Осознавайте, что это манипуляция.

Старайтесь понять их мотивы – зачем им это выгодно.

Осознавать последствия того, если вы поведетесь на его провокацию.

Не поддавайтесь волне эмоций, в любом случае ведите себя спокойно.

Старайтесь не отвечать и, тем более, не действовать сразу. Возьмите время все обдумать.

Если провокатор задевать непосредственно вас и вашу репутацию, то требуйте конкретных доказательств.опубликовано econet

Автор Бокарева Вера

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