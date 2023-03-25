8 типов провокаторов, которым выгодно выводить вас на негативные эмоции

Особый род манипуляции - вывести нас из себя, лишить душевного равновесия, заставить нервничать и совершать ошибки. Провокатор таким образом самоутверждается, достигает своей цели или просто получает удовольствие. Как правильно общаться с такими людьми?
Любая провокация – это манипуляция, посредством которой человека пытаются вывести на эмоции с той целью, чтобы в порыве этих эмоций он предпринял какие-то резкие, необдуманные действия.
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Важно как можно раньше идентифицировать провокатора в своем окружении и не вестись на его уловки.
У этого человека есть конкретная стратегия относительно вас или другой персоны, он преследует свою цель.
Например, чтобы вас отстранили от проекта, чтобы вы поссорились с женой.
Этот человек любит власть. Его радует сам факт власти, что он может на кого-то влиять, кем-то управлять.
Использует провокацию как повод самоутвердиться.
Питается отрицательными эмоциями других. Ему хорошо, когда другие злятся, на взводе.
Тот же вредитель, но действующий в виртуальном пространстве. Не имеет конкретного объекта. Воздействует на того, кто ведется на его провокации.
Человек с неустойчивой психикой, нередко психически нездоровый или, как минимум, не умеющий себя держать в руках.
Поднимает негативную волну, заводится, а эмпаты, люди с восприимчивой психикой невольно подхватывают.
Человек, живущий сплетнями и мелкими скандалами.
По-крупному действовать боится. Но когда есть небольшой бытовой повод и безопасный объект, то раздувает историю из ничего и старается вовлечь как можно большее количество людей.
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Постоянно всех обличает и обвиняет. Есть его «правда», а есть неистинное мнение остальных.
Громкий, конфликтный, с косными взглядами, не умеет вести диалог.
С наивным выражением лица и под соусом «мы же друзья, здесь все свои» в глаза лепит обидные вещи, наклеивает ярлыки.
Автор Бокарева Вера
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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