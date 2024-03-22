8 признаков, указывающих на то, что вы находитесь в состоянии жертвы

Состояние жертвы мешает человеку стать счастливым. В жизни, наполненной негативными эмоциями, нет места радости и новым возможностям. Когда человек находится в состоянии жертвы, он злится, обижается, винит во всех бедах себя и окружающих. Это состояние вредит психике и здоровью. Рассмотрим основные признаки, указывающие на то, что вы играете роль мученика.

Зная эти признаки, вам будет легче выбраться из этого состояния. Вы сможете адекватно оценить сложившуюся трудную ситуацию и найти выход из нее.

Как определить состояние жертвы

1. Постоянные жалобы.

Как только вы замечаете, что постоянно начинаете жаловаться на жизнь (на себя, родных, друзей, правительство, погоду), ответьте себе честно на вопрос – «что я делаю, чтобы изменить ситуацию?»

Если вы недовольны правительством, то подумайте, какие выгоды можете получить из сложившихся обстоятельств.

Если испортилась погода и сорвалась поездка, подумайте, чем вы давно хотели заняться, но постоянно откладывали.

2. Чувство обиды.

Пока вы обижены, вы не сможете трезво оценить ситуацию и найти ее положительные стороны. В первую очередь необходимо научиться контролировать свои эмоции. В том, что вам тяжело, никто не виноват.

3. Претензии к другим.

Запомните, что никто не обязан соответствовать вашим ожиданиям. Кроме того, выдвигая претензии другим, вы тем самым скрываете собственное чувство вины, за то, что не можете сказать или сделать так, как считаете нужным. Чтобы избавиться от чувства вины и не осуждать других людей, необходимо в первую очередь принять себя.

4. Страх, тревога, паника.

Испытывая такие эмоции невозможно контролировать ситуацию и принимать адекватные решения. Пока вы находитесь в состоянии паники, у вас затуманенное сознание. В этом случае можно наделать много глупостей, а потом жалеть. Негативные эмоции никогда не помогут найти выход. Правильные решения приходят из состояния покоя.

5. Неуверенность в себе.

Чувство неуверенности загоняет вас в жесткие рамки. Перестаньте сравнивать себя с другими, с чего вы взяли, что не достойны жить лучше?

Вспомните о своих родных, это самые близкие люди, которые могут вас поддержать и оказать вам помощь в любой ситуации. Чтобы не случилось, эти люди будут всегда рядом.

Есть один эффективный способ, позволяющий поверить в себя – в любой сложной ситуации представляйте, что на вашей голове красивая и усыпанная драгоценностями корона. Запомните это ощущение и визуализируйте корону всегда, когда вам трудно. Помните, что короли и королевы не могут быть недостойными.

6. Негативное отношение к миру.

Если вы будете постоянно находиться в состоянии напряжения, будто ожидая в любой момент нападения врага, вы растратите массу энергии. Вы будете разрушать, а не созидать, ваши ресурсы быстро иссякнут, а здоровье ухудшается.

Сконцентрируйтесь на позитиве, наслаждайтесь каждым моментом жизни, чаще улыбайтесь, гуляйте на свежем воздухе, общайтесь с приятными для вас людьми. Мир многогранен и разнообразен, в нем масса всего интересного.

7. Отговорки.

Прекратите оправдываться и думать, что у вас ничего не выйдет. Ищите не причины вашего бездействия, а способы изменить жизнь и перестать быть жертвой.

Подумайте о собственных страхах, о том, что вас останавливает и о том, как можно преодолеть препятствия. Старайтесь не откладывать решения важных вопросов, не бойтесь рисковать. Вы точно проиграете, если не попробуете решить проблему.

8. Бессилия, отчаяние.

Если вы начинаете по-всякому поводу срываться на близких, это говорит о том, что вы отчаялись. Выход есть абсолютно из любой ситуации, только жертва зачастую его не замечает . Если вам тяжело сейчас, то подумайте, будет ли это важно для вас через несколько лет? Ведь все проходит и меняется, нужно находить в себе силы жить дальше, улучшая при этом качество своей жизни.

Если вы попали в сложную жизненную ситуацию, то постарайтесь понять, почему с вами это произошло, извлеките из этого уроки для себя и действуйте. Безусловно, вы, как и любой другой человек, можете испытывать негативные эмоции, но не делайте это долго, достаточно пару часов побыть в этом состоянии и хватит. опубликовано econet

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