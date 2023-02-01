8 правил уважающего себя человека

Эти правила помогут вам чувствовать себя уверенно и относиться к себе с уважением.
Хочу поделиться правилами, которых я придерживаюсь сам, и считаю, что о них никому не стоит забывать, чтобы чувствовать себя уверенным человеком и относиться к себе с уважением.
В нашем поведении находит отражение множество манипулятивных предубеждений. В данном случае это звучит так: «Я не должен оценивать себя и свое поведение независимо от других. Это может делать только кто-то более авторитетный и умудренный». «Не мне судить о себе».
Эти предубеждения чаще всего связаны с такими схемами (убеждениями) как «подавление эмоций», «поиск одобрения и признания», «дефективность», «ожидание жестокого обращения» и др.
На самом деле, никто кроме вас не в праве оценивать ваши мысли, эмоции, а о ваших знаниях, внешнем виде и поведении другие могут высказаться только по вашей просьбе. Ведь обратная связь от окружающих может быть полезной и даже необходимой, например, во время обучения. В других случаях, это может нарушать ваши границы, и такие оценки являются одним из самых распространенных барьеров общения.
Возможные предубеждения:
Здесь могут проявляться схемы: «покорность», «самопожертвование», «неуспешность», «покинутость» и др.
На самом деле, вы не обязаны отчитываться за свои поступки. Да, вы, безусловно, несёте за них ответственность. Напомню, что у каждого из нас есть психологические границы, которые определяются тем, что человек позволяет другим делать и говорить в отношении себя, и что он позволяет себе вести себя в отношении других. Но объяснять свое поведение или нет, например, во время ссоры или конфликта — это ваш выбор. Никто не может вас заставить вас это делать, если только это не противоречит закону или должностным инструкциям, но и тогда у вас будет какой-то выбор.
Предубеждения:
Схемы: «жесткие стандарты», «грандиозность», «дефективность» и др.
На самом деле, вы принимаете решение о вопросе, составляете мнение о каком-либо предмете обсуждения, исходя из тех знаний и представлений о нём, которыми владеете в данный момент. Через какое-то время вы можете получить больше информации об обсуждаемом вопросе, приобрести опыт в этой сфере, в связи с чем ваше мнение о нем может измениться. И это не означает, что вы ошибались. Просто вы стали более осведомленным!
Предубеждения:
В первую очередь здесь проявляется схема «самопожертвования», заставляющая ставить потребности других выше своих собственных. Более того, часто факт внимания к своим желаниям вызывает чувство вины в таких случаях.
На самом деле, только вы решаете, кому и когда вы будете помогать. Для этого подумайте, что лежит в основе этого порыва: искреннее желание помочь или же какое-то манипулятивное предубеждение. Необходимо также оценить свои ресурсы, например, время, знания, умения, деньги, прежде, чем вы решите откликнуться на просьбу о помощи. Нередко лучшим решением будет сказать «Нет».
Некоторые люди склонны рассматривать свою жизнь, как череду ошибок. Это позиция жертвы, как вы, наверное, уже догадываетесь. Я же согласен с тем, то наша жизнь – это последовательность выборов. Каждый день нам приходится выбирать, и результаты выбора могут отличаться от того, что мы ожидали. Встреча с фактом «ошибки» - это опыт, указание, что, возможно, надо обратить внимание на этот предмет или сферу деятельности.
Предубеждения:
Частые схемы здесь: «карательность», «неуспешность», «ожидание жестокого обращения» и др.
На самом деле, если человек отказывается от риска ошибиться, самостоятельно принимая решение, то он попросту отказывается от «себя-в-своей-жизни». Его жизнь становится чередой побед кого-то другого и напоминает персонажа игрового аккаунта. Вторичная выгода для «персонажа» здесь в том, что при ошибке ответственность несет советчик. Другая сторона – победа не принесет удовлетворения, ведь решение принято кем-то другим.
Другой вопрос – сбор информации о предмете, опыте других людей, согласование с наставником. Здесь вы используете свои ресурсы. Это можно и нужно делать! Но решение в результате всего этого должны принимать только вы.
Предубеждения:
Помните, как в школе нам повторяли: «Не стыдно не знать. Стыдно не знать и молчать». Так вот: ни в одном из этих случаев нет причин стыдиться стыдиться! Здесь большое значение играют убеждения человека о себе. Если у человека есть убеждение о том, что у него плохая память или низкий интеллект, то любой вопрос, адресованный ему, будет активировать комплекс реакций, в основе которых лежит это убеждение.
На самом деле, если вы не знаете ответа на вопрос, который вам задали, то за такой вопрос можно поблагодарить человека. Эта ситуация – точка вашего роста. Если вы будете помнить о своем законном праве чего-то не знать, то ни у кого не будет возможности манипулировать вами через это.
Предубеждения:
Схемы: «подавление эмоций», «неуспешность», «ожидание жестокого обращения» и т.д.
На самом деле, мы не сможем узнать, что человек думает и чувствует, пока он сам нам об этом не скажет. Кроме того, открытием для многих людей становится факт того, что и наши собственные мысли и чувства не транслируются окружающим телепатически, как только мы входим в комнату. Как много досадных недоразумений можно было избежать, если бы люди не боялись вносить ясность в предмет обсуждения.
Предубеждения:
Здесь также проявляются схемы «самопожертвования», «поиска одобрения», «дефективности» и т.д.
На самом деле, ваше внимание — это важный ресурс. Делиться им, уделять его кому-то из-за неудобства отказать — гораздо досаднее, нежели потерять определенную сумму денег. О том, что нужно помнить для уверенного отказа, читайте здесь.
Я желаю вам уверенно идти к мечте, задерживаясь на этом пути только ради важных для вас людей! А лучше всего — прихватите их вместе с собой!опубликовано econet
Автор Иван Горбачев
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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