8 правил ГАРМОНИЧНЫХ отношений

Отношения существуют и развиваются, когда обе стороны рискуют поделиться тем, что происходит в их умах и сердцах.

Психология отношений между мужчиной и женщиной волнует человечество на протяжении тысячелетий. У каждого свой опыт, свой взгляд на жизнь и, наконец, разные обстоятельства. И всё же существуют гармоничные пары, люди как бы созданные друг для друга, живущие вместе много лет. Не думайте, что им просто повезло. Они много вложили в свои отношения. Они никогда об этом не говорят, а возможно и сами об этом не догадываются, и, тем не менее, это так. Просто есть люди, которым умение строить отношения с противоположным полом дано от природы. А если так, то этому умению можно научиться.

Памятка об отношениях

1. Все отношения требуют внимания и заботы.

Отношения, не случайность. Да, вам может казаться что период «романтики» был идеален и вы понимали друг друга интуитивно. Но это не так, наши потребности порой крайне сложны, даже для понимания нами лично, не говоря уже о том чтобы кто-то другой догадался о них со стороны.

Отношения существуют и развиваются, когда обе стороны рискуют поделиться тем, что происходит в их умах и сердцах.

2. Вам не нужно бороться за место в чьей-то жизни

Когда вы проявили свой интерес к другому, а вам не ответили. Это значит что у другого человека нет такой потребности. Это может оказаться горькой правдой которую тяжело принять, но лучше это сделать. Искусственное создание потребностей «ты не понимаешь чего хочешь!» крайне истощающее занятие.

Не заставляйте кого-то создавать пространство в своей жизни для вас.

3. У каждого, с кем вы встречаетесь, есть потребности

Иногда, наши потребности совпадают и мы с радостью их реализуем. Но не полагайте что все мы хотим одного и того-же.

Учитесь видеть и различать.

4. Наши потребности меняются, мы меняемся, и это нормально

Может случиться так, что вам не о чем поговорить с друзьями детства. Это не значит что ваши друзья вас «предали», это значит что ваши пути, возможно на время разошлись.

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5. Ваши отношения с другими, похожи на ваши отношения с собой

Если ваши отношения с самим собой не работают, не ожидайте, что отношения с другими будут другими. Никто в этом мире не может сделать вас счастливым, кроме вас самих. Изначально вы должны позаботиться о себе, научиться взаимодействовать с собой, понимать себя. Правда другие, отчасти, могут вам помочь в этом.

6. Вы не можете изменить людей, они могут только изменить себя сами

Будьте честны, говорите какое поведение другого, для вас приемлемо. Но, то как себя будет вести другой, не в вашей власти.

7. Отношения не приоритет

Когда вам нужно идти на компромисс с самим собой и своей моралью ради отношений. Если к вам применяется физическое или эмоциональное насилие, когда вас пытаются постоянно «переделать».

Знайте: Отношения не могут быть ради отношений, отношения ради людей. Иногда, чтобы остаться человеком, необходимо покинуть отношения.

8. Отношения не вечны, люди не вечны

В любых отношениях, погода переменчива. Если у вас солнечно, цените то, что у вас есть, цените того кто любит вас и заботится о вас.опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

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