8 ошибок в воспитании, которые совершали наши родители и можем совершить мы

Наверное, каждого из нас растили любящие родители, которые стремились дать ребенку самое лучшее, то, что ему обязательно пригодится в жизни. Но понятие о самом лучшем у каждого родителя имелись свои, часто совершенно не совпадающие с мнениями дипломированных психологов, окружающих и собственных детей.

И когда наступает время и рождается свое долгожданное и любимое чадо – некоторые молодые мамы и папы осознают, что никогда не будут воспитывать его по образцу своих родителей. На свет выплескивается масса затаенных детских огорчений и страхов, и даются торжественные обещания – никогда не совершать ошибок, которые делали родители. Правда, когда наступает нелегкое время воспитания, не ошибаться, оказывается не таким уж простым делом.

Ошибки, которые молодые родители клянутся не повторять

1. «Я не критикую – я воспитываю»

«Сколько можно заниматься ерундой?», «Поешь нормальную еду, а не этот ужас!», «Из какого места у тебя руки растут?», «Брось, а то уронишь!», «Что, опять ничего без меня не получается?». В памяти крепко отпечатываются, на первый взгляд, привычные, но такие обидные слова, которые каждый мог слышать все детство. Вечно вымещая свое раздражение и недовольство на детях, родители и не подозревали, что тем самым могли нанести травму на всю оставшуюся жизнь. А на вопрос уже повзрослевшего ребенка, зачем они так поступали, недоуменно пожимают плечами: «А как же иначе, если ты и не шевелился, пока не покритикуешь». Но этот способ никогда не работал, хотя и регулярно применялся.

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2. Опять бойкот

Мама опять молчит. Не улыбается, не разговаривает, даже в твою сторону не смотрит – «Что я опять натворила?». И весь вечер сидишь и вспоминаешь, чем могла ее обидеть. Пока не доходишь до точки кипения и не идешь извиняться, не понимая, за что. Игнорирование будет продолжаться до тех пор, пока мама полностью не удовлетворится твоим «искренним» раскаяньем. Никакого раскаянья, конечно, не было, обида мамы не осознавалась, зато была злость и досада. С возрастом, извиняться дети научились, игнорирование практически прекратилось, но теперь и не нужно. Редко видеться стали, не хочется, как-то.

3. «Вот когда на свою квартиру заработаешь, тогда и решать сам будешь!»

Когда спор заходил в тупик, и никто не хотел уступать, то в ход шел безусловный родительский авторитет, основанный на твоем полном финансовом бесправии. Зависимость от родительских денег ставилась как последняя точка, вызывая только бессильную обиду. А еще – желание дождаться окончания школы и уехать насовсем, как можно дальше.

4. «Опять я хуже всех»

Родители часто ставят в пример других детей, разумеется, они намного лучше собственных. Чужие дети идеально убираются в доме и, никогда – не разбрасывают носки (Как им это удавалось?). Сыновей и дочерей маминых подруг брали на крутые конкурсы, они замечательно учились, помогали с младшими братьями и сестрами, никогда не огрызались, всегда делали уроки и (О, ужас!) – вовремя ложились спать. Это всегда ранило своих детей, и вместо того, чтобы почувствовать желание стать таким же крутым, как Вася, ощущалась тоска и недоумение – почему же родители так сильно любят не меня, а Васю?

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5. «Это моя комната!»

Личное пространство ребенка, как такового, вообще не существовало. Все двери должны быть открыты, доступ должен быть в ту секунду, как заблагорассудится родителям. Они могли войти, порыться в вещах, поставить или убрать мебель, наклеить или сорвать обои, которые тоже сами выбирали. Личная жизнь оставалась неуклонным правом родителей, а дети могли только об этом мечтать.

6. «Через не могу!»

В детстве мы постоянно бунтовали против мелких насилий. Они не были такими уж важными – обязательно надо доесть все, что на тарелке, пойти в гости к родственникам и терпеть их, даже если все ребята гуляют, носить рубашку, что подарили – даже если она ужасная. Почему-то родителям казалось, что если ребенок не научится терпеть все эти мелкие неудобства, то их жизнь прошла впустую. Дети научились этому, и теперь также терпят давно опостылевшую работу или токсичные отношения.

7. «Мне за тебя стыдно»

Часто вместо того, чтобы посочувствовать или поддержать ребенка, родители демонстрируют всю неуместность его поведения или проявленных эмоций. Манипулирование стыдом, изображение воспитательного процесса, вместо того чтобы разобраться, что вызвало сильную реакцию – сильно осложняет доверительные отношения. Итогом являлось то, что ребенок замыкался в себе, больше не пытался «достучаться» до родителей, и к подростковому возрасту практически переставал с ними общаться.

8. «Рано радуешься»

Право на радость надо было зарабатывать. И даже когда она случалась – ее сразу обесценивали так, что причин для счастья становилось все меньше и меньше. Только плохое могло обсуждаться, за случившееся ругали, объясняли, что этого нельзя было делать. А такие «мелочи», как пятерка за трудную контрольную или что-то хорошее, воспринимались как мимолетное, несущественное. Лучше о хорошем вообще не упоминать, чтобы «не сглазить», оно все равно быстро пройдет, чтобы смениться на плохое.

Сейчас бывшие дети выросли и сами стали родителями, и понимают, что их на самом-то деле очень любили и говорили все не со злостью. Все родители хотят своим детям добра. Правда, они не всегда понимают, как правильно поддерживать, мотивировать и не огорчать своих детей. А сейчас для нового родительского поколения есть все шансы – консультации психологов, литература по детскому воспитанию, возможность получить помощь. Все это, безусловно, поможет стать родителями намного лучшими, чем достались нам.опубликовано econet.ru

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