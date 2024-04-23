8 характеристик невыносимых людей

Со всеми иногда бывает сложно, но есть люди, общаться с которыми практически невозможно. Психолог Ирина Никнютьева знакомит читателей с 8 основными характеристиками невыносимых людей. Будьте внимательны к своему окружению!

У каждого из нас в окружении обязательно найдется человек, с которым невыносимо тяжело общаться. После краткого разговора с ним наваливается чудовищная усталость и портится настроение. Если это человек не из ближайшего окружения или коллега по работе, то мы стараемся минимизировать общение для сохранения душевного спокойствия.

Невыносимые люди: 8 характеристик

Гораздо хуже обстоят дела, если это близкий родственник, от взаимодействия с которым уклониться невозможно.

Речь здесь конечно не пойдет о гипотетических «энергетических вампирах», а о вполне обычных людях, не отличающихся ничем сверхъестественным, кроме тяжелых нарушений характера.

Характеристики невыносимых людей:

Можно выделить ряд характеристик личности, которые делают общение с их носителем крайне затруднительным:

Потребность в слиянии.

Целью этого феномена является лишение другого участника общения индивидуальности и своеобразия. Его функция заключается в защите от тревоги, поскольку все, что нам незнакомо и непонятно вызывает некоторую тревожность. Можно сделать вывод, что у людей, которые часто используют этот механизм, уровень тревожности при столкновении с чем-то новым чрезмерен. Состояние слияния достигается посредством размывания психологических границ личности другого. Если этот процесс проходит успешно, то между двумя независимыми людьми формируется состояние единства и они смотрят на мир с одной точки зрения, противостояние невозможно и тревога устраняется.

При возникновении разногласий такая диада быстро распадается, в ней возможно только полное слияние или полное отсутствие отношений, промежуточных состояний нет. В более широком смысле слова слияние можно трактовать как лишение близкого человека воли, запрет на проявление им своих чувств и желаний. Это делается со скрытым намерением лишить его спонтанности и непредсказуемости, контролировать его действия, мысли и чувства, сделать его частью себя.

Потому не сложно понять, почему общение с таким человеком доставляет сильнейший дискомфорт. В полноценном общении мы понимаем, что не управляем партнером всецело, у него есть свои взгляды на явления, он способен принимать самостоятельные решения. Это делает общение интересным и непредсказуемым, но именно непредсказуемость непереносима для людей, нуждающихся в слиянии.

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Привычка делить все на черное и белое.

В этом есть что-то из детских сказок, герои делятся на хороших и плохих, в окончании хорошие вознаграждены, плохие наказаны. В реальной жизни такая строгая определенность и предсказуемость маловероятны. Потребность делить все на черное и белое отражает неспособность выдерживать противоречия и видеть мир во всей его многогранности. Этот механизм называется поляризация.

Есть индивиды, которым жизненно необходимо разделять остальных людей на «хороших» и «плохих», чтобы объединяться с «хорошими» и бороться с «плохими». В них есть вера в то, что слияние с «хорошими», сделает их еще более «хорошими». Проявлять качества, присущие «плохим» для них недопустимо, потому что это может привести к преследованию со стороны «хороших».

Но живой и реальный человек не может всегда и во всех обстоятельствах быть одинаково хорошим. Потому эти люди часто выглядят карикатурно и наиграно. Они склонны искать простые ответы и максимальную определенность, открытые вопросы и сомнения для них непереносимы. Им свойственны резкие суждения, быстрые ответы и упрощения. Так, они избавляются от тревоги и неуверенности. Они аффективно отстаивают свое мнение, потому что любое инакомыслие является для них угрозой. Их можно узнать в тех индивидах, которые постоянно твердят, что все начальники плохие, вся молодежь безответственная, все бизнесмены – воры. Те, кто имеет иное мнение, подвергаются жесткой критике. В чем-то переубеждать такого человека бесполезно.

Противоречивое поведение.

Можно предположить, что в детстве такие люди были вынуждены сформировать жесткие паттерны поведения для общения с каждым из членов своей семьи. Это привело к возникновению в человеке отдельных субличностей, не связанных между собой.

Когда-то такая стратегия помогала выжить, но во взрослом возрасте оказывается помехой, иногда такой человек сам не понимает, почему поступил, так или иначе, в той или иной ситуации (прогоняет, когда хочет вернуть, толстеет, когда хочет похудеть и т. д.). Он отрицает свою противоречивость, не может посмотреть на себя и свои поступки со стороны, ему сложно управлять своими эмоциями и поведением.

Стремление разрушить близкие отношения других.

Для таких людей непереносимо, если другим хорошо вместе, они всеми силами пытаются рассорить близких друзей, разлучить влюбленных. Их цель «дружить против», причем в таких отношениях нет места третьему. Третий всегда представляет угрозу, потому, что у него могут оказаться намерения, которые не получится проконтролировать, он может переключить внимание другого на себя, чем вызовет чувство отверженности. Третьим может быть как человек, так и работа или увлечение другого, если эти сферы жизни вызывают у другого сильные эмоции, то они тоже будут подвергнуты нападению.

В такой диаде обожают рассуждать о чужих ошибках и промахах, но только не о себе, своих чувствах и поступках. Очевидно, стремление разбивать чужие союзы обусловлено неуверенностью в себе, тревогой, страхом оказаться покинутым и желанием все держать под контролем. Будучи представителями старшего поколения, такие люди активно вмешиваются в жизнь молодой пары, разрушая складывающиеся в ней отношения, но при этом укрепляя связь с собственным взрослым ребенком. Таким образом, они укрепляют свой контроль, снижают тревогу и страх оказаться ненужными.

Неспособность перерабатывать собственные чувства.

Такие люди часто используют психологическую защиту – отрицание. Если какое-то событие или переживание для них невыносимо, то они говорят себе, что этого нет. А раз этого нет, то и переживать не о чем. Само слово «переживание» имеет для них только негативную окраску. Они стремятся исключить сильные переживания из своей жизни.

Другая защита, которую они используют для избавления от переживаний, называется проекция, то есть помещение непереносимых переживаний в другого человека. Своими действиями они заставляют тревожиться других людей. Для этого они могут, например, высказывать мрачные предсказания о наступлении негативных событий, полученные якобы из авторитетного источника.

Возникшая в результате этого тревога у других людей, помогает им чувствовать себя спокойнее. Часто в другого помещается ощущение собственной ничтожности, ему систематически внушается, что он никто и звать его никак, пока он сам в это не поверит. Например, мужчина-параноик будет убеждать жену, что женщина без мужчины ничего собой не представляет. Неспособность таких людей переживать собственные чувства, приводит к тому, что они начинают жить жизнью других.

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Нарушение психологических границ.

Таким людям жизненно необходимо контролировать близких, что часто приводит к нарушению их психологических границ. Вероятно, в детстве они подвергались нарушению свое личного и/или интимного пространства, что вызывало чувства унижения, бесправия, небезопасности в собственном доме. Такой опыт привел их к возникновению подозрительности по отношению к окружающим, ощущения, что мир близких отношений не безопасен, решению, что они тоже имеют право нарушать чужие личные границы.

Став взрослым такой человек будет с одной стороны щепетилен в отношении своих и чужих границ, поскольку знает как болезненно нападение на них, а с другой будет постоянно, даже не замечая того их нарушать, поскольку у него нет навыка обращения с границами. Нарушение границ так же служит цели осуществлять постоянный контроль за другим и таким образом обеспечивать собственную безопасность. К нарушителям границ относятся те, кто включает музыку на всю громкость, не считаясь с окружающими, заваливают непрошенными советами и т.п.

Неспособность переносить отказ.

Отказ является совершенно нормальным и нередким явлением в нашей жизни. Обычно взрослый человек переносит его относительно спокойно, он понимает, что у другого есть собственная независимая жизнь, личные дела и потребности и может найти альтернативный выход из ситуации. Но есть люди, у которых отказ вызывает очень бурную реакцию.

Они воспринимают любой отказ как отвержение их самих, подтверждение их плохости и ненужности и отказ от отношений. Для них существует только «все» или «ничего», другой не может существовать сам для себя, он по первому требованию должен быть рядом. Для него другой – это часть себя, потому он должен полностью соответствовать ожиданиям, не иметь собственных отдельных чувств, потребностей и желаний. Проявление независимости или отказа может послужить причиной распада отношений.

Склонность к идеализации и обесцениванию.

Есть люди охваченные желанием найти себе «хороший» объект, идеализировать его и примкнуть к нему, чтобы самим стать более «хорошими». От партнера они ждут безупречности, поскольку на него возложено слишком много ожиданий. При более близких отношениях выявление недостатков неизбежно, что приводит к обесцениванию идеального объекта, тогда они либо рвут отношения, либо начинают активно переделывать избранника. Идеализация относится не только к людям, но и к идеям, вкусам, способам жить. Такие люди не способны принимать чужие взгляды и ценности, отличные от их собственных.

Если вы узнали таких личностей в вашем окружении, то стоит проанализировать, как они там оказались и что вы сами ищете в таких отношениях. Если подобные черты присущи кому-то из ваших близких, то наиболее актуальной будет помощь самому себе. Не нужно поддаваться на их уловки, возможно, когда они поймут, что с ними не играют по их правилам, то сами перестанут болезненное взаимодействие или найдут более удобный объект для своих целей.опубликовано econet

Автор Ирина Никнютьева

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