Женщины, которые выносят мозг

Главной отрицательной чертой женщин многие мужчины называют склонность к "выносу мозга". Часто мужчины, которые побывали в браке и больше туда не торопятся, объясняют свое нежелание именно так: не хочу, чтобы мне мозг выносили.

Если мужчина не реализовал ожидание женщины (забыл позвонить, пришел с работы позже, выпил лишнего, не поздравил с годовщиной знакомства, восхитился другой женщиной и т.д.), женщина устраивает грандиозный скандал, долгий и изнурительный, оскорбляет и ругает его последними словами.

Мозг выносят примерно по такому сценарию

Мужчина, который начинает с оправданий и извинений, вскоре перестает чувствовать себя виноватым, поскольку его вина не соответствует тому шквалу ругани, который на него обрушивают. И в случае повторений "проступка" (которые всегда бывают), мужчина уже заранее испытывает страх и даже ненависть к женщине, ожидая, что та опять займется выносом мозга. Это делает семейную жизнь невыносимой, а главное, имеет обратный эффект: побуждает мужчин все больше и больше поступать по-своему, не учитывая женских ожиданий.

Чаще всего (по статистике) пары распадаются по инициативе женщин, но сначала мужчина отказывается от обязательств, проще говоря - начинает "слать женщину лесом", не выполняя даже тех договоренностей, которые он готов был выполнять. Вот к чему приводит вынос мозга.

И хотя многие женщины утверждают, что некоторые мужчины умеют выносить мозг не хуже, а среди женщин встречаются те, кто мозг не выносят, в целом ситуация выглядит именно так: женщины специализируются на выносе мозга мужчинам.

Я назову причину такого бедствия, которая подскажет, как существенно сократить его масштабы.

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Если спросить самих женщин, как сделать так, чтобы мозг они не выносили, женщины скажут примерно следующее: "Нужно выполнять то, что я прошу, это не так уж сложно. А если проштрафился, принимать наказание и смиренно просить прощения".

В такой формулировке сразу видно два основных бага:

1. Женщина уверена, что мужчине выполнить ее просьбу совсем несложно, а мужчине сложно.

2. Женщина считает себя вправе выносить мужчине наказание, а мужчина такого права за ней не признает.

Когда женщина спокойна и довольна, она легко согласится с тем, что то, что кажется несложным одному, может быть сложным для другого, а один взрослый человек не может наказывать другого, тем более женщина мужчину, но когда ей рвет крышу от обиды и гнева, все правильные настройки слетают и она просто выносит мозг.

Давайте попробуем увидеть, почему это происходит? Что это за постоянный сбой?

Почему женщина уверена, что мужчине должно быть несложно звонить ей, когда он на рыбалке или в командировке, отвечать на ее смс сразу, помнить о дате знакомства, не таращиться на других? Почему заявление мужчины, что ему это все слишком сложно, поэтому он выполняет это не всегда, вызывают в ней волну ненависти и желание стереть его с лица земли?

Причина одна. Женщина живет иллюзией своей очень высокой значимости для мужчины, и каждый раз, когда его поведение показывает ей обратное, у нее начинается истерика, от которой отключается и логика, и все моральные установки. Она превращается в безумное существо, которое яростно защищает свой мир, а точнее свои иллюзии, без которых она жить не может.

Ему сложно помнить о ней = у него бывают дела важней, чем она.

Согласиться с этим фактом женщина никак не может.

Ее реальная значимость для него куда скромней, чем ей кажется. Она занимает в жизни мужчины определенное, даже важное, место, и чем больше радости он получает от общения с ней, тем это место важнее. Но жизнь мужчины состоит не только из нее, в его системе приоритетов она чаще всего - не на первом месте, а иногда даже не на втором. Смириться с реальным положением дел женщина не может, она согласна только на первое место, а лучше - на первые три. Но в этом случае мужчина никак не может забыть и не позвонить ей целые сутки, если он не утонул, поэтому когда мужчина вдруг пропадает, женщина мечется в страхе между его возможной смертью и крахом своих иллюзий (что еще страшней, чем его смерть), а когда выясняется, что он жив-здоров, просто выпивка с друзьями его увлекла, она воспринимает это как плевок не просто в душу, а в самое священное место ее души, буквально на алтарь. Алтарь - это значимость их отношений для него.

У женщин, выносящих мозг, почти всегда есть божество. Это Любовь (его к ней). Когда мужчина показывает, что относится к ней без сильного трепета, даже несколько пренебрежительно, он, ни больше - ни меньше, пытается убить ее божество, и женщина ведет себя одержимо как фанатик, защищающий святыню от поругания.

У поругателя есть лишь один шанс вернуть доверие: признать тяжесть своего кощунства, выразить ошеломление от своего низкого поступка, искренне раскаяться. Женщина ждет, что мужчина скажет: "Я не знаю, как я мог так поступить, ты - главное для меня, мне нет прощения, и все твои грубые слова - это мелочь по сравнению с тем, как я бы мог сам себя обозвать!", а вместо этого он утверждает, что ничего страшного не сделал, и поэтому гнев женщины еще сильней.

Выясняется, что нет, это не дикая случайность: он не просто забыл про нее, но и не видит в этом ничего плохого. Да он же достоин смертной казни!

Когда женщина успокаивается, она чаще всего восстанавливает свои иллюзии (мозг - виртуоз). Нет, "травма" остается, конечно. То есть даже восстановив иллюзию своей значимости для мужчины, женщина с болью и ужасом вспоминает о каждом его "преступлении", она говорит, что на ее сердце остались раны, но старается поменьше их бередить. Однако каждый новый проступок мужчины оживляет и старую боль. Поэтому боль ее все больше и больше выходит из берегов. Мужчина надеется, что женщина привыкнет как-нибудь к тому, что он иногда забывает о ней, но привыкнуть она не может, потому что ни разу это честно не принимает и не признает, каждый раз старается только вытеснить и забыть.

Почему многие женщины никогда не могут привыкнуть к тому, что для мужчины они не являются смыслом жизни, а любовь к ней не является главной целью его жизни, не могут смириться с этим, им легче развестись, и быть одной, ожидая того мужчину, для которого они-таки станут богиней, или не ожидая ничего? Откуда позиция "все или ничего"?

Почему бы женщине не относиться к любви так, как относится мужчина, выделяя любви определенное место в жизни, но не превращая ее в культ? В этом случае ей было бы понятно, что мужчина иногда может о ней забывать, ведь и она забывала бы о нем иногда. Но нет, женщина, выносящая мозг, никогда не забывает о мужчине, она думает о нем всегда, поэтому никак не может ему простить того, что он относится к ней иначе. Для нее это - предательство.

Когда мужчины ищут способа прекратить скандалы и вынос мозга, они чаще всего пытаются действовать неправильно. Они пытаются воевать, надеясь, что женщина просто примет их право на свободу, но это не получается, потому что женщина стоит буквально на смерть. Ее проще убить, чем заставить смириться.

Мужчины не понимают, что причина такого поведения женщин в том, что женщины слишком поглощены отношениями и никак не могут согласиться играть в жизни мужчины второстепенную роль.

Выхода два:

1. Снизить женскую поглощенность.

На это мужчины не всегда готовы. И их можно понять. Очень часто, женщина переносит часть внимания с мужчины не на работу, спорт и учебу, а на других мужчин. То есть общую поглощенность и зацикленность на любви женщина снизить не может(!), а просто лишает этого мужчину эксклюзивности. Само собой, это не нравится мужчине, он предпочитает, чтобы вся любовная сфера женщины была бы занята только им одним, и это справедливое требование.

Часто приходится слышать, как женщины жалуются, что мужчина проводит с друзьями время, а ее к подружкам в бар не отпускает. Но общение в этом случае действительно получается не очень симметричным. Разговоры в мужской компании не сводятся только к "бабам", те занимают от 0 до 20% разговоров, в зависимости от компании. А вот тема мужчин в разговорах подруг - от 60 до 100%, и в другом формате. Кроме того, в бар женщины традиционно ходят знакомиться, а мужчины - далеко не всегда. То есть гендерная разница пока не позволяет считать такие акции совершенно симметричными, и это нужно учитывать. Изменения не так уж быстры.

Неистовство женщин, выносящих мозг, связано именно с тем, что они не могут снизить внимание к любви и заняться чем-то другим, любовь - это основная сфера их жизни, главный или единственный источник питания самооценки. Они могут только разлюбить данного мужчину, чтобы искать себе другого. Поэтому по любому пустячному поводу и возникает такой яростный скандал: женщина дает понять, что сейчас решается судьба их отношений. Мужчине это кажется мелочью, а для нее это может быть крахом всего. И если мужчина не вернет женщине уверенность в своей любви, она будет искать другого. Мужчину такие намеки, конечно, оскорбляют. Ему как бы выдвигают требование: либо будешь слушаться меня, либо полюблю другого, то есть ему отказывают в важности.

А вот если женщина сможет найти для питания своей самооценки сферы, совсем никак не связанные с любовью (не связанные также с флиртом, с красотой, с разговорами о мужчинах), она сможет немного снизить свою поглощенность отношениями и сразу(!) начнет лояльней относиться к тому факту, что она не единственная цель жизни для мужчины и да, иногда он может быть занят чем-то другим. Как и она. Но, в целом, она очень важна для него, а в отдельные моменты занимает его внимание целиком. Просто не всегда.

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2. Увеличить мужскую лояльность.

Так как кардинально снизить женскую поглощенность отношениями чаще всего сложно (хотя нужно стараться), и женщины все равно остаются поглощены этой сферой больше, чем мужчины, опытный и мудрый (тот самый "настоящий") мужчина должен учитывать эту разницу.

Мужчине нужно честно прикинуть, насколько любовь занимает в жизни женщины места больше, чем для него. Возможно, будь она так же как он увлечена карьерой, политикой, спортом и автомобилями, она была бы не совсем женщина. И если мужчина ценит в женщине именно женственность, ему важно учитывать разрыв в ценностном ряду.

Например, ему лучше смириться с некоторыми ее табу. Да, не звонить ни разу за сутки (если со связью все нормально) - это табу. Забыть о дне свадьбы - тоже. Не предупредить, что сильно задерживаешься на работе - из той же серии. Есть некоторые вещи, важность которых мужчина не способен почувствовать (именно из-за меньшей поглощенности отношениями), а просто должен принять. Понимать необязательно.

Если же несмотря на то, что основные табу мужчина учитывает и не нарушает, женщина все равно занимается выносом мозга по любому поводу, значит ее поглощенность отношениями слишком велика. Если она не найдет себе никакой полезной сферы занятий, кроме любви, она будет продолжать выносить ему мозг, либо будет искать ему замену среди мужчин. Поэтому важно подумать в сторону расширения ее жизненного пространства вдвоем. Но именно не в плане праздных развлечений, а чего-то такого полезного, не связанного с любовью, чем женщина могла бы увлечься и со временем почувствовать рост самоуважения. Вырастет ее самоуважение, не будет выноса мозга - это гарант.

Если же соблюдать основные женские табу у мужчины никак не получается, буквально воротит от того, что нужно звонить, отчитываться, говорить о любви, возможно перекос - со стороны мужчины. Не исключено, что для мужчины отношения имеют слишком мало значения (вообще или с данной женщиной), ему нужно свободы больше, чем это возможно в браке. В этом случае почти бесполезно ждать, что женщина перестанет выносить мозг, не заменив его на другого мужчину. Большинство женщин лучше чувствуют себя в одиночестве, чем рядом с мужчиной, который их очень мало любит.опубликовано econet.ru

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