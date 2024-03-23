Как вырастить невротика. 50 эффективных шагов 

Родители, которые сталкиваются с проблемами в отношениях со своими детьми, часто вынуждены перелопачивать множество книг и публикаций чтобы составить, хотя бы общее и непротиворечивое представление о том, что хорошо, а что плохо. Я решил написать инструкцию в формате «не думай – просто читай и делай», включающую в себя все самое главное

Родители, которые сталкиваются с проблемами в отношениях со своими детьми, часто вынуждены перелопачивать множество книг и публикаций чтобы составить, хотя бы общее и непротиворечивое представление о том, что хорошо, а что плохо. Я решил написать инструкцию в формате «не думай – просто читай и делай», включающую в себя все самое главное:

1. Твердо решите, что ваш ребенок в том виде как он есть — плох и никчемен. И это надо исправлять. Поверьте сами и убедите ребенка, что он родился испорченным и порочным, а задача взрослых сделать из него «настоящего человека». Это основа для формирования его невроза.

2. Сразу ставьте реалистичные цели. Хороший пример: ваш годовалый ребенок должен научиться следить за чистотой своей одежды и заботиться о ваших чувствах, 3–летний — овладеть этикетом, основами эстетики поведения и отличать мораль от нравственности, 6–летний должен уметь часами сидеть неподвижно без возможности почесаться, 9–летний — понимать основы многозначной логики и субъективного идеализма, 12–летний – определиться со своим жизненным выбором, 15–летний уметь искренне сожалеть, что еще не может зарабатывать деньги и жить самостоятельно.

3. Помните, что идеальный ребенок – это послушный ребенок. Через пару десятков лет ко всем послушным и задерганным детям прилетает добрая фея и превращает их в активных и самостоятельных взрослых людей. Те родители, которые вынуждены твердить своим взрослым детям «займись чем–нибудь», «не сиди дома», «мы нашли тебе работу — сходи» вызывают сочувствие и сожаление. Их ребенок, скорее всего, не был достаточно послушным. Вот она и не прилетела.

4. Для достижения целей концентрируйтесь на искоренении плохого в ребенке. Не помогайте ребенку осваивать новое – он будет отвлекаться от мыслей о том, какой он плохой.

5. Следите за тем чтобы у ребенка не появлялось ощущение безопасности — если оно укоренится, то в будущем ему всегда будет с чем сравнивать и он будет лишен возможности доверять подлецам и обманщикам. И какими бедами из своей несчастной жизни он тогда сможет с вами поделиться? Вам не о чем будет поговорить.

6. Если не умеете, то научитесь использовать обобщения: «ты всегда», «ты никогда», «ты ничего», «все кроме тебя», «ты постоянно». Идеальное построение фразы: «ты постоянно всегда всё делаешь не так и никогда ничего хорошего от тебя не дождешься».

7. Кричите. Давно замечено, что скорость звуковой волны, идущей от взрослого, при приближении к ребенку заметно падает. Компенсируйте этот эффект.

8. Прерывайте ребенка когда он чем–то увлечен. Ведь не может 2–летний ребенок, если он конечно нормальный, в тридцатый раз возвращаться и снова переступать через высокий порог, когда это у него уже получилось на десятой попытке. У него впереди еще лет двенадцать на то, чтобы овладеть своим телом. Сейчас для него есть более важная цель – соблюдение распорядка дня.

9. Высмеивайте и наказывайте за неуклюжесть. Вообще — высмеивайте почаще. Тогда он научится быть робким. А, если он будет жалким, то его сочтут безопасным и не будут обижать, а будут жалеть. Смело высмеивайте физические недостатки. Ведь нет ничего забавнее, чем когда «зубы как у крыски», «нос картошкой». Почаще спрашивайте: «А, почему ты такой лопоухий?» При этом фраза «что–то ты стала толстой», обращенная к девочке, возможно, откроет ей дорогу к славе. Ведь знаменитая актриса, анорексия и известность – синонимы.

10. Продуктивно используйте стремление подражать всему, что видит и слышит ваш ребенок. Произнес еще неумело, но также как вы, слово «бьять» — в угол. Взял вашу сигарету и ходит в образе «я курю» – по попе. Если он такое вытворяет в три года, то что будет дальше? Хочет попробовать так же красиво как вы нарезать помидор – по рукам. Положить белье в стиральную машину – ущипните как будто его ударило током. Он раз и навсегда должен понять, что в силу своей изначальной никчемности, он не достоин стать таким, какими ему видится эти сильные, умелые, знающие взрослые.

11. Обвиняйте ребенка в том, чему он научился у вас. В крайнем случае, виноваты фильмы, детский сад, его друзья, школа или гены прадедушки по маминой линии, «у которого был точно такой же ужасный характер».

12. Комментируйте все его действия. Будьте максимально критичными. Он должен привыкнуть, что быть лучше чем он есть и никогда этого не достичь – это теперь его работа на всю оставшуюся жизнь. Слова–помощники: «не трогай», «не беги», «не кричи», «сиди ровно», «тебе в руки ничего давать нельзя», «лучше не делай это», «еще раз так поступишь», «руки из одного места», «дай я сам». В будущем ваш голос должен стать голосом из радио в его голове, которое невозможно выключить и, даже понять, что это звучат не собственные мысли, а трансляция старой программы.

13. Никогда и ничего на объясняете. Руководствуйтесь простыми правилами: он всегда «мал еще, чтобы что–то понимать» и когда «вырастет — сам поймет». Используйте непонятные формулировки: «хорошо себя вести», «не быть дураком», «делать как люди», «поступать правильно». Пусть знает, что есть непостижимые и сложные вещи и их взаимосвязи, в которые посвящены все кроме него. Не лишайте себя будущей радости третировать подростка за то, что «не понимает элементарных вещей».