Крик души 40-летней женщины

Будучи приличное время свободной женщиной, сейчас, общаясь с мужчинами, в большинстве случаев я испытываю скуку

Дорогой мой мужчина!

Будучи приличное время свободной женщиной, сейчас, общаясь с мужчинами, в большинстве случаев я испытываю скуку. И это еще милое чувство. Потому что иногда меня буквально тошнит от того, насколько все предсказуемо и однообразно. Насколько мужчины предсказуемы и однообразны.

Неужели они искренне полагают, что, дожив до сорока лет, я ни от кого и никогда не слышала предложений секса? То есть я действительно не понимаю, как можно быть уверенным в том, что это офигенно привлекательное предложение, которое (особенно непонятно) может исходить далеко не от самого привлекательного мужчины?

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Когда ты в возрасте «за…», ты слышала и читала его во всех возможных видах и сочетаниях. Более того, ты даже знаешь, как будут развиваться события дальше вплоть до дня. Когда мужчина объявится, когда исчезнет, когда снова всплывет спустя три недели или три месяца как ни в чем не бывало, типа вдруг мяско само завялилось. Сценарий известен наперед. Милый, ты понимаешь, что это скучно? Кафе, ресторан… Позови меня в бильярд или на выставку кошек. Я понимаю, к чему все идет, но сделай то, что мне интересно. Просто с первой же минуты покажи, что я имею значение. И это уже не так скучно. И ты уже будешь немножко уникальным.

Как психолог, я понимаю, что инстинкты рулят. Но, право слово, мужчины действительно напоминают примитивных животных. Лучшие из вас, развитые, с налетом культуры и цивилизации, на самом деле выглядят манящими, вкусными и привлекательными самцами, и за это общение иногда не жалко поступиться своими интересами, временем, свободой. Но таких мало! Поистине мало!

В удовольствие даже поиграться не с кем. «Давай познакомимся поближе». «Насколько близко?». «На 20 см» (ты – конченый идиот, милый?!). «Ты будешь читать мне Шекспира на ушко?» (еще пытаешься спасти ситуацию). «С Шекспиром у меня не очень, у меня кое с чем другим лучше» (точно, идиот!). Хватит уже носиться со своим «достоинством», как с великой драгоценностью. Если ты действительно хочешь знать, что меня возбуждает, я тебе отвечу. Ум. Услышь меня: ум.

Милый, когда мне сорок, меня мало беспокоит, есть ли у тебя животик и какого размера у тебя… бицепсы. Меня гораздо больше волнует, о чем мы будем говорить до и после, чего ты достиг в жизни, могу ли я тебя уважать и даже восхищаться.

И если ты хочешь меня удивить, удиви меня своим человеческим отношением. Я понимаю, что твой первый импульс был – захотеть меня. Но у тебя же есть мозг, включи и другой – увидь во мне человека. Прояви чуткость и деликатность.

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Я много прожила и много знаю. Я могу быть источником для тебя. Источником силы, вдохновения, нежности. Источником твоего роста и продвижения. Ну, так будь настолько умным, чтобы разглядеть источник за раскидистыми зарослями. Пройди чуть дальше, чем это нужно для того, чтобы помочиться.

В моей жизни до тебя было многое. Единственное, что было в дефиците, - это любовь. Даже если ты ее повторишь, она все равно будет особенной, да к ней и невозможно привыкнуть. Все остальные предложения я уже слышала. опубликовано econet.ru

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