Необычные ожидания, которые влияют на нашу жизнь

Ожидания — лишь иллюзия, которая не имеет к реальному миру никакого отношения. А еще за создание этой иллюзии ответственны только вы, и никто более. И тем более не ответственны за нее те люди, по отношению к которым вы создаете иллюзию. Чаще всего...

Чаще всего мы создаем ожидания насчет других людей, это мы делаем почти каждый день, потому «выловить» и выяснить для себя этот тип ожиданий совсем несложно.

Но мы создаем столько других ожиданий насчет других явлений в нашей жизни, что даже не подозреваем об их существовании и их ограничивающем влиянии на нашу жизнь.

Приведу примеры ожиданий, которые влияют на нашу жизнь, но часто мы не осознаем их как препятствие:

— Ожидания насчет денег, их количества. Лично я именно эти ожидания довольно просто выявила и отпустила. Мы все живем в эпоху потребления, и это не хорошо, и не плохо, это факт, жизненная реальность. С одной стороны, есть много преимуществ того, что сейчас нам доступны столько возможностей, товаров, изобретений, о чем люди не могли подумать еще пятьдесят-сто лет назад. С другой стороны, эпоха потребления диктует нам уровень доходов, а особенно трат, которые мы должны совершить, чтобы, якобы чувствовать себя счастливыми.

Моим личным открытием было то, что можно, например, путешествовать, не тратя огромных сумм. А также то, что можно было бросить работу и заниматься собственными проектами, и при этом тратить на свое проживание довольно скромные суммы.

— Ожидания насчет будущего. Картинки, образы, которые вы создаете насчет тех событий, которые, по вашему, мнению, должны произойти в будущем, являются не более, чем фантазией. Это еще одна рамка, в которую вы загоняете себя, не давая возможность жизни вести вас, предлагая каждую минуту разнообразие возможностей. Есть только настоящий момент и доверие к тому, что может произойти, в ином случае, вы постоянно будете больно биться о рамки ваших ожиданий насчет будущих событий и нетерпимы к проявлениям, несовместимым с вашими желаниями и видением.

— Ожидания насчет прошлого. Опыт дает многое и способен разрешить многие проблемы, похожие на те, которые уже возникали в вашей жизни. Но мир не статичен и меняется каждую секунду, потому тот опыт, который был вам полезен вчера, уже сегодня становится бесполезен. Это очень важная информация, которую стоит усвоить насчет взаимоотношений.

Нет гарантии, что ваши новые партнеры не поведут себя также как старые, но даже тогда они не заслуживают, чтобы их ставили в жесткие рамки ожиданий. Любой опыт — это багаж, груз, и если он мешает входу чего-то нового в вашу жизнь, его надо отпустить, каким бы важным и значимым он для вас ни был. И тогда ваше прошлое не будет влиять ни на ваше настоящее, ни на наше будущее.

В большинстве случаев, эмоциональная боль, которую мы испытываем насчет прошлых отношений состоит именно из не оправдавших надежд ожиданий. Внутренняя травма усиливается еще больше из-за присутствия в ней приятных, «сладких» воспоминаний, которые являются наиболее сильными и значимыми, так как подкреплены эмоционально. Как бы ни было сложно отпускать воспоминания, этот шаг неизбежен, потому что эмоциональная боль будет подпитываться именно комбинацией воспоминаний, помноженных на боль нереализованных ожиданий. Учиться освобождаться от неоправдавших надежд ожиданий мы будем в последней главе.

— Ожидания насчет времени, своевременности. «Москва не сразу строилась», все знают это выражение, но при этом проявляют нетерпение при ожидании мгновенности результатов — деятельности, усилий, устремлений. Любые изменения можно сравнить с проведением ремонта — для того, чтобы его начать, нужно создать беспорядок, очистить площадь для подготовки работ. И даже при наличии самых отменных мастеров ваше не помещение не засияет новизной и чистотой за один день — всему нужно время и необходимые усилия.

— Самое необычное ожидание, от которого мне хотелось бы вас предостеречь, — это ожидание любви. Как ни странно, это одно из самых опасных ожиданий, хотя, любовь — это одно из прекраснейших чувств, что может случиться в нашей жизни.

Ожидание любви, уверенность в том, что она вот-вот должна прийти, занимает порой столько много жизненного пространства: мыслей, состояний, что для самой любви, собственно, уже не хватает места! Хуже всего то, что во время ожидания любви, вы создаете еще несколько десятков ожиданий насчет будущего партнера, хотя, возможно, человека с такими критериями даже не существует. А если существует, то, возможно, вы будете разочарованы его недостатками, насчет которых вы ожиданий не создавали.

Никто никогда не будет нас любить за ожидание любви, поэтому заполняйте это внутреннее пространство чем угодно, пока она не пришла: путешествиями, чтением, общением, поиском своего предназначения, наконец. Пускай новые отношения будет неожиданным, но вполне желанным сюрпризом, событием в вашей жизни.

Важный индикатор самоценности — это жизнь без ожиданий. Это не так просто реализовать, когда мы не привыкли жить настоящим, чувствуя и пробуя на вкус каждую секунду каждого бесценного мгновения. В этом и состоит волшебство жизни, которое мы можем увидеть лишь через призму собственной ценности. опубликовано econet

Автор: Елена Осокина

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