7 вещей, которые делают женщину неотразимой

Женская красота состоит из двух главных факторов – здоровья физического и психического. Но этого бывает недостаточно, чтобы стать привлекательной в глазах противоположного пола. Какие женские качества могут помочь стать совершенно неотразимой?

1. Биологическое здоровье

Здоровая девушка всегда выглядит привлекательно. Она обладает чистой гладкой кожей, ровной осанкой, красивыми волосами, блестящими глазами и ровными зубками. Ее мышцы крепкие, и вся она излучает уверенность, что способна рожать крепкое и сильное потомство. Вес женщины, не так сильно влияет на общую привлекательность, как считают молодые девушки. Небольшие отклонения в ту или иную сторону, не являются показателями самочувствия.

Если женщина имеет повышенный вес, но, при этом, у нее сияющая кожа, копна пышных волос, прекрасная осанка, привлекательная походка, то мужские взгляды на нее приобретают некую задумчивость и становятся оценивающими. А стройная девушка, не станет автоматически красавицей, если у нее землистый цвет лица, тусклые жидкие волосы, сутулость и вялая походка. А такое часто бывает, когда девушки бросают все свои силы, чтобы сбросить как можно больше килограммов.

2. Доброта и уживчивость

В любых народных сказках доброту считали одной из самой привлекательной чертой женского характера. Все отрицательные герои обязательно были злыми, а положительные - добрыми. Доброе сердце считалось важнее красоты. Почему так происходит? Потому что даже к самой потрясающей внешности рано или поздно привыкают, и перестают на нее обращать внимание, а характер – это то, с чем приходится общаться постоянно. Другими привлекательными чертами, как в сказках, так и до сих пор, считается женская мудрость и уживчивость, это скорее совокупность черт. Оба эти качества образуют целый комплекс разных навыков, которые делают совместное проживание приятным.

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3. Приятный голос

Красивый женский голос оказывает мощное воздействие на слушателей. Привлекательность женщины повышается многократно, когда у нее складная и спокойная речь, сохраняется ритм и тональность. Голосом быстро выдается не только эмоциональное состояние, но и ее общее развитие. Чтобы повысить свою привлекательность, в женской речи не должно быть гнева, бранных слов, ядовитых высказываний. Это влияет не только на образ, но и на физическую красоту и душевное здоровье.

4. Свежесть и опрятность

Даже самая красивая девушка не станет привлекать взгляды, если на ней будет одежда с пятнами пота, жирные волосы и обломанные ногти с траурной каемкой. И наоборот, внешне неприметная – станет излучать притягательность, если возьмет в привычку постоянно за собой ухаживать. Свежесть, чистота, опрятность, приятный запах – и любая девушка покажется красоткой. Вода, в этом деле является лучшим помощником – она смывает не только грязь, но и негативную энергию. Она очищает от стрессовых ситуаций и придает новые силы.

5. Легкая улыбка

Она не только делает человека красивым. Улыбка способна вернуть хорошее расположение духа в любой ситуации. Когда у нас хорошее настроение – мы улыбаемся. Это рефлекс, который записан в нашем теле. А стоит улыбнуться, и рефлекс начинает действовать в другую сторону – мозг начинает посылать приятные мысли. Поэтому, чтобы повысить себе настроение, достаточно просто улыбаться.

6. Внутренняя расслабленность

Спокойствие, расслабленное состояние, доверие миру – это очень важные факторы, которые каждый мужчина хотел бы видеть в своей избраннице. Напряженность и «колючесть» оттолкнет любого, кто подойдет достаточно близко, чтобы их почувствовать. Но, чтобы получить такую расслабленность – ее надо заработать. Самые красивые движения у тех, кто напряженно трудится над своим телом – балерин, спортсменок, и тех, кто любит плавать.

7. Красивая осанка

Есть даже такое выражение, которым описывают женскую красоту – «королевская осанка». Такую женщину видно издалека. У нее ровная спина, развернутые плечи, расправленная грудная клетка, приподнятый подбородок. Все это помогает походке стать красивой, а девушке – уверенной в себе. А добиться этого очень просто – нужно поверить в себя и расправить плечи.

Фото Родни Смит

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