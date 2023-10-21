7 способов достойно ответить тем, кто вас оскорбляет

Если вас оскорбляют, предлагаем вам ознакомиться с несколькими советами, воспользовавшись которыми вы легко поставите обидчика на место.

Мы часто слышим обидные слова, стоя в очередях, в транспорте в час пик, на работе и даже в семье. Обидные слова могут быть самыми разными – от простых подколов до выражений, вызывающих ярость. Оградиться от обидных слов практически невозможно, мы не знаем когда и от кого ждать удара. Существуют несколько способов, которые позволяют спокойно выдержать оскорбления, не уронив чувства собственного достоинства.

Как защититься от оскорблений

Например, одна взрослая женщина вспоминает, как еще в юности стояла перед зеркалом, глядя на свое отражение, а мимо проходила ее мать и сказала очень обидную фразу – «не переживай насчет формы носа, ведь когда-нибудь можно будет сделать операцию». До этого момента эта женщина даже не думала о том, что у нее не красивый нос. Особенно жестоки замаскированные оскорбления, когда человек произнеся обидную фразу, добавляет, что говорит это только во благо. Получается, что вы должны с пониманием отнестись к обидчику, в то время как на душе мерзко от сказанных им слов.

Существуют несколько способов, которые позволяют спокойно выдержать оскорбления, не уронив чувства собственного достоинства.

1. Посмотрите на обидчика с другой стороны. Зачастую человек, который оскорбляет других, сам переполнен обидами и не обязательно это касается вас. Например, продавщица может вам нахамить не потому что вы не понравились ей, а потому что она недавно рассталась с мужем. Водитель на дороге может крикнуть что-то обидное вам, как пешеходу, потому что торопится в больницу к своему ребенку. Если вы поймете, что причиной злости других людей не всегда являетесь вы, то переносить обиды станет легче.

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2. Анализируйте услышанное. Если вы услышите что-то обидное, поделите предложение на части и ответьте на невысказанный упрек. К примеру, если молодой человек упрекает вас в том, что если бы вы его любили, то сбросили вес, спросите его – давно ли он решил, что вы его разлюбили?

3. Смотрите обидчику в лицо и спросите напрямую – почему он с вами так разговаривает? Это поможет поставить человека на место и дать ему понять, что вы не намерены играть роль жертвы.

4. Используйте юмор. Хорошее чувство юмора помогает справиться с любым обидчиком. Например, если ваша знакомая заметила у вас новую юбку и сказала, что такой тканью обычно оббивают стулья, не теряйтесь и предложите ей присесть к вам на колени.

5. Применяйте условные знаки. Одну женщину муж постоянно оскорблял в присутствии друзей, в ответ на это она придумала забавный способ – в сумочке всегда лежало небольшое полотенце, и как только муж говорил что-то обидное, женщина доставала полотенце и накрывала им свою голову. Мужу, разумеется, было стыдно перед друзьями, и он быстро избавился от привычки задевать жену.

6. Со всем соглашайтесь. Это позволит обезвредить критика. К примеру, если муж говорит вам, что вы поправились килограмм на десять, улыбнитесь и скажите, что на двенадцать. Если он будет продолжать возмущаться и спросит вас, собираетесь ли вы худеть? Скажите что нет, потому что давно хотели иметь пышные формы.

7. Игнорируйте услышанное. Пропускайте все мимо ушей, молча выслушайте критику и подумайте, что вас это не касается. Развивайте в себе умение прощать. Вы можете смотреть на обидчика, но при этом не произносить ни слова. А лучше сделайте вид, что вам скучно, например, отвернитесь или зевните, критики очень не любят такого отношения.

Не всегда целесообразно доказывать свою правоту и постоянно держать оборону. Берегите свои нервы, прощайте и забывайте о плохом. Знаете, однажды человек обидел Будду, и тот спросил у него: «Если кто-то отказывается принять подарок, то кому он будет принадлежать? Человек ответил, что тому, кто дарил. Будда продолжил: «Верно, поэтому я отказываюсь принимать твои оскорбления». Вокруг много людей, которые самоутверждаются, унижая других. Не обращайте внимания на таких людей, не копите обид и живите с легким сердцем.опубликовано econet

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