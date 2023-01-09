7 признаков того, что вы по-прежнему зависимы от своей мамы

Я признаю единственную причину всех несчастий - внутреннюю незрелость. Она, незрелость приводит к одному очень неприятному следствию - взрослый человек продолжает быть зависимым от своих родителей.

Весь список оглашать не стану. Он значительно больше. Однако и этих признаков достаточно для того, чтобы диагностировать у себя зависимость и внутреннюю незрелость. Что делать, если вы обнаружили у себя один или несколько признаков? Итак, зависимость от мамы. Что это за зверь и как он выглядит?

Зависимость от мамы - внутренняя незрелость

1. "Мама лучше знает, у нее опыт"

Сложно принимать решения. Очень хочется посоветоваться с мамой, и если что, свалить на нее вину за то, что не случилось. "Это ты меня уговорила!" А если все получится, то с гордостью произнести - "Мы это сделали!"

2. "Мама, я хочу есть или я замерз?"

Трудно понять, чего хочется. Есть понимание чего хочет мама, а вот с собственными желаниями - большая напряженка. "Мама, я хочу есть или я замерз?"- "Нет, ты хочешь в туалет"... Реализуя чужие "хочу" можно прямиком оказаться там, где и не ждали, и прожить жизнь ту, что не своя.

3. "Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете"

Хочется, чтобы пришел мужчина и сделал счастливой. Богатой, умной, красивой (выбрать нужный вариант). Почему требуется кто-то другой для собственных успехов? Самой сделать это не под силу. Требуется волшебник, который "прилетит в голубом вертолете и бесплатно покажет кино". Про бесплатный сыр в мышеловке слышали?

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4. "Не могу добиться успеха в жизни. На это меня программировала в детстве мать"

Все беды, которые приключаются в жизни, имеют родительские корни. Нет денег - это они виноваты. Нет счастья в отношениях - они виноваты. Нет самих отношений - опять они всему виной. Список продолжите сами. Просто вставьте нужное.

5. "Мама, как мне хорошо с тобой"

Говорит ребенок, которому сорок лет. И продолжает жить до ... лет со своими родителями, называя в качестве причины отсутствие финансов. Помните Лукашина из "Иронии судьбы"? Он продолжает жить со своей мамой, потому что дети живут с родителями. А вот взрослые нет. Они живут со своими детьми. Чувствуете разницу?

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6. "Она до сих пор меня критикует, и меня это больно ранит"

Если критикует до сих пор, значит детство еще не закончилось. Как только человек взрослеет, у мамы сразу пропадает желание критиковать, наставлять и поучать своего взрослого ребенка. Если больно ранит, значит попадает в то самое больное место, которое необходимо "излечить". А это опять таки про взросление.

7. Если вам за двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят и вы продолжаете обижаться и злиться на свою мать, это означает одно - вы продолжаете быть зависимы от нее

И это главный признак внутренней незрелости, которая приводит к неспособности жить своей жизнью, быть открытым новому опыту и успехам!опубликовано econet

Ольга Федосеева

фото ©Andrea Kiss

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