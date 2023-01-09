7 признаков того, что вы по-прежнему зависимы от своей мамы

Я признаю единственную причину всех несчастий - внутреннюю незрелость. Она, незрелость приводит к одному очень неприятному следствию - взрослый человек продолжает быть зависимым от своих родителей.
Весь список оглашать не стану. Он значительно больше. Однако и этих признаков достаточно для того, чтобы диагностировать у себя зависимость и внутреннюю незрелость. Что делать, если вы обнаружили у себя один или несколько признаков? Итак, зависимость от мамы. Что это за зверь и как он выглядит?
Сложно принимать решения. Очень хочется посоветоваться с мамой, и если что, свалить на нее вину за то, что не случилось. "Это ты меня уговорила!" А если все получится, то с гордостью произнести - "Мы это сделали!"
Трудно понять, чего хочется. Есть понимание чего хочет мама, а вот с собственными желаниями - большая напряженка. "Мама, я хочу есть или я замерз?"- "Нет, ты хочешь в туалет"... Реализуя чужие "хочу" можно прямиком оказаться там, где и не ждали, и прожить жизнь ту, что не своя.
Хочется, чтобы пришел мужчина и сделал счастливой. Богатой, умной, красивой (выбрать нужный вариант). Почему требуется кто-то другой для собственных успехов? Самой сделать это не под силу. Требуется волшебник, который "прилетит в голубом вертолете и бесплатно покажет кино". Про бесплатный сыр в мышеловке слышали?
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Все беды, которые приключаются в жизни, имеют родительские корни. Нет денег - это они виноваты. Нет счастья в отношениях - они виноваты. Нет самих отношений - опять они всему виной. Список продолжите сами. Просто вставьте нужное.
Говорит ребенок, которому сорок лет. И продолжает жить до ... лет со своими родителями, называя в качестве причины отсутствие финансов. Помните Лукашина из "Иронии судьбы"? Он продолжает жить со своей мамой, потому что дети живут с родителями. А вот взрослые нет. Они живут со своими детьми. Чувствуете разницу?
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Если критикует до сих пор, значит детство еще не закончилось. Как только человек взрослеет, у мамы сразу пропадает желание критиковать, наставлять и поучать своего взрослого ребенка. Если больно ранит, значит попадает в то самое больное место, которое необходимо "излечить". А это опять таки про взросление.
И это главный признак внутренней незрелости, которая приводит к неспособности жить своей жизнью, быть открытым новому опыту и успехам!опубликовано econet
Ольга Федосеева
фото ©Andrea Kiss
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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