7 признаков того, что ваше мышление не совсем в порядке

На самом деле, мы не можем говорить о нормальном или ненормальном мышлении. Если задуматься, то в определенных месте и времени что-то ”нормальное” может считаться в другом месте и времени патологией. Человеческий разум и поведение проявляются по-разному, и необычное психическое поведение не обязательно означает, что что-то идет не так. Но, тем не менее, хорошо было бы помнить, что мышление также может отражать проблемы и/или болезнь. Это происходит, когда, например, чьи-то мысли и поведение систематически наносят вред себе или другим, или если у человека возникают серьезные проблемы с различением фантазии от реальности.

7 проблем мышления

Самые большие трудности с людьми, у которых есть психологические проблемы, заключаются в том, что они не всегда знают, что страдают от каких-либо проблем. Как правило, речь идет об обратных отношениях: чем хуже проблемы у человека, тем меньше он их осознает. Это происходит потому, что источник проблемы находится в разуме, и этот же разум также оценивает проблему.

Именно поэтому очень важно обращать внимание на симптомы. Симптомы часто определяются как различные атрибуты или поведенческие характеристики. Тем не менее, они не являются окончательными, но они могут направить кого-то к вопросам существования нарушений в ментальном здоровье. В этой статье мы поговорим о семи различных проблемах мышления.

Перцептивные и психические проблемы

Восприятие - это способность воспринимать мир через органы чувств (слуховые, зрительные, тактильные, вкусовые и обонятельные). Правильно функционирующий ум сможет обнаружить цвет, запах, форму и т. д. таковыми какими они являются в реальности. С небольшими отклонениями, конечно. Наша система восприятия - это эксперт по производству уловок, но это не значит, что в нашем мышлении имеются серьезные проблемы. Для того чтобы определить влияют ли эти ”уловки” на качество нашей жизни, есть один способ: порождают ли они проблему и в какой степени?

Иногда наш разум может обнаружить что-то, чего на самом деле не было. Мы видим или слышим то, чего не существует. Оно воспринимается как реальное событие, даже если это не так. Это наиболее распространено, например, когда мы одни или находимся где-то в старом доме: в таких ситуациях наш разум усиливает степень тревоги. Это развивается в проблему когда становится постоянным или когда полученная таким образом тревога начнет расти с гигантской скоростью.

Организация мышления

Понятно, что у всех нас есть периоды и моменты, когда мы не организованы. Мы переходим от одной темы к другой, от одной деятельности к другой без всякого порядка. Стресс может сделать этот хаос еще более хаотичным. Но это просто стресс.

Поведение является проблемой, когда мышление становится фрагментированным, и это происходит почти постоянно. Этот вид фрагментации относится к неспособности следовать мысли или обсуждению отрывка, переходу от одной идеи к другой без какой-либо связи между ними.

Ограничения мышления

Идея ограничения мышления относится к тревожности, когда она имеет определенные свойства. Одно из самых печально известных из них - зацикливание. Проблема заключается в негибких и сильных убеждениях самих людей. Необходимость оторваться от своих убеждений может стать мощным источником тревоги.

Одно дело, что у кого-то может быть что-то иррациональное в убеждениях, но человек может это контролировать и это не вызывает у него интенсивных и постоянных проблем. В этом случае можно говорить о нетерпимости. Но если это твердое убеждение вызывает огромную тревогу, то речь идет о следующем уровне проблемы.

Состояние сознания

В нашей повседневной жизни многие вещи выходят из нашего сознания. Это типично для "нормального" ума. Это происходит, например, когда мы хотим что-то сделать, и, в какой-то момент, мы полностью забываем о том, что мы делали.

Если такие разрывы в сознании происходят часто или происходят на каких-то крупных мероприятиях, то можно говорить о проблемах мышления. Другими словами, если кто-то что-то делает, но потом забывает о том, почему, как и что он делает, у нас есть все основания подозревать проблему.

Мышление и внимание

Проблемы в концентрации внимания связаны с недостаточной или чрезмерной концентрацией. Когда не хватает концентрации, ум бесцельно перемещается с одной стороны на другую. Человек не может следовать вашим инструкциям шаг за шагом.

А с другой стороны, в случае чрезмерной концентрации, человек теряет периферийное внимание. Это означает, что он не в состоянии установить связь с бОльшим окружением в то же время, когда он фокусируется на чем-то. Но это проблемы ментального здоровья, эти симптомы должны быть серьезными, и они должны быть устойчивы к критериям диагноза в течение более длительного срока.

Память и идентификация

Проблемы с памятью и идентификацией могут быть вызваны рядом факторов: стрессом, усталостью или чрезмерным раздражителем. Память человека не так сильно отличается от памяти компьютера, тогда как наши чувства оказывают большое влияние на то, насколько глубоко мы фиксируем факты и события.

То, что некоторые люди в определенных значимых ситуациях или событиях испытывают нарушение или отключение памяти, частичную или полную потерю памяти, является сигналом о том, что что-то не так с мышлением. Частое забывание или неспособность вспомнить ситуацию, в которую человек был вовлечен, являются подходящими причинами для подозрения в проблемах.

Язык и мышление

Язык - самый важный инструмент мышления. Ясный язык означает ясный ум. И всякий раз, когда у нас возникает проблема, это производит неясный, запутанный и неуместный язык.

Язык может также включать другие формы выражения, которые не обязательно могут быть вербальными, такие, например, как громкость голоса или использование жестов. Для человека, который не может сфокусировать взгляд или производит чрезмерные движения во время разговора, это также может быть проблемой. Помните, что в этом случае, как и в других упомянутых симптомах, необходимо проконсультироваться с профессионалом для определения окончательной оценки вашего мышления.опубликовано econet

Автор Маргарита Ваелма

