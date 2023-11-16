7 признаков Людей Фатума: Как понять, что вы главный герой

Многое зависит от того, кто вы - человек Фатума или человек плана. И в том, и в другом случае действовать надо. И выбор делать надо. Но основные события жизни в одном случае зависят от воли Судьбы в большей степени, а в другом - от воли самого человека.
Есть люди Фатума и люди личной воли. Одним надо быть готовыми к внезапным поворотам судьбы; хотя как к ним можно подготовиться, если они от нас не зависят? Другим - надо планировать свою жизнь на каждый день и на пять лет вперёд. И строго следовать своему плану, если они хотят быть успешными. Поэтому столько споров о том, как достичь успеха. Двигаться упорно и медленно к поставленной цели или ждать счастливых обстоятельств, принимая удары судьбы, верить в свою звезду и в своё предназначение?
«Все проблемы у тебя от того, что у тебя нет плана даже на день!», - так говорят человеку. А он про себя думает: «ну да, конечно. Плавали, знаем. Только я начну составлять подробный план и подсчитывать неполученные результаты, как все рухнет и переменится.
Я лучше помолюсь или положусь на волю фортуны, а сам буду действовать по обстоятельствам. Как получится, так получится. Надеюсь на успех!».
Вот главный признак людей Фатума: они ничего не могут детально планировать. Нет, они действуют, прилагают усилия, идут к цели. Но не планируют каждый шаг и не плетут сеть событий. Они говорят: «я стану богатым», «я достигну успеха в искусстве», «я открою путь в Индию», - и открывают путь в Америку, как Колумб. У него была цель, он готовился к экспедиции, он желал открыть путь; и открыл. Только в ту страну, которая была угодна судьбе. Человек Фатума может составить самый подробный и детальный план. Чем подробнее и детальнее будет этот план, тем более неожиданным образом будут развиваться события. Тем меньше этот план пригодится.
Людей Фатума не очень много, гораздо меньше, чем людей Плана. К кому вы относитесь, легко понять. Вот признаки человека Фатума:
Конечно, и люди Фатума и люди личного плана ответственны за свои поступки. И у них есть свободная воля.
Но люди Фатума - это герои, которым суждено сыграть важную роль в истории и в жизни других людей. Им непросто живётся, но они особенно нужны Высшим силам. У них есть миссия; она отличается от миссии человека Плана. И она может пока оставаться неизвестной. Придёт время, и вас позовут. Вы узнаете потом, какова ваша роль. А пока надо попроще относиться к переменам и поворотам жизни. И делать то, что советуют сами обстоятельства. Не слишком утопать в деталях и планах...опубликовано econet
Автор: Анна Кирьянова
Фото Bastiaan Woudt
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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