7 признаков, что этот ТИХИЙ ПАРЕНЬ на самом деле САМОВЛЮБЛЕННЫЙ ЭГОИСТ 

Все нарциссы нуждаются в ощущении комфорта, больше всего на свете заботясь о нём. Вот семь признаков, которые со временем могут проявиться, если ваш парень - самовлюбленный эгоист.

То, что многие знают о нарциссизме, ограничено культурными стереотипами – по всеобщему мнению, это озабоченный собой экстраверт, который сосредоточен лишь на внешнем лоске, хорошо представляется и производит впечатление успешного человека. Многие не знают, что существует распространенный тип нарцисса совершенно иного вида. Его можно назвать скрытым или интровертированным нарциссом, но если вы не обратите внимание на следующие СЕМЬ ПРИЗНАКОВ, велики шансы, что вы не поймете, кто перед вами, пока он не обыграет вас.

7 признаков нарцисса

Их раздражает вызов их власти

Скрытое убеждение в своем превосходстве

Обладают поверхностными социальными связями

Они не признают свои чувства

Они злопамятны и долго "держат зуб" на своих врагов

Они не обращают внимания на социальные последствия

Изменчивое настроение и выражения гнева

Эти нарциссы часто кажутся настороженными по отношению к окружающим. Они испытывают интенсивный страх критики – но при этом убеждены, что только они знают, по каким законам живет этот мир.

Эти люди производят впечатление тихих, скромных и не особенно общительных. Они даже кажутся милыми иногда – поскольку способны сделать одолжение, хотя эти великодушные жесты направлены в большей степени на их пользу, чем на благо других людей.

Они могут делать что-то для вас, потому что это позволяет им чувствовать себя хорошими людьми – ведь все нарциссы нуждаются в том, чтобы чувствовать себя комфортно, больше всего на свете заботясь об этом. Эти семь признаков могут проявиться в начале общения с человеком или позже. Их необходимо рассматривать в совокупности, а не приписывать каждый из них каким-то исключительным обстоятельствам.

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1.Их раздражает вызов их власти

Для стороннего наблюдателя, эти люди кажутся хрупкими и сверхчувствительными. В разговоре они могут неожиданно наброситься на вас за неловкую фразу, неуместное слово, изменение тона или краткий взгляд, брошенный в сторону, начав требовать: «Что ты имел в виду?», «Что ты хотела сказать этим?» или «Почему ты отвернулся?».

Под кажущейся хрупкостью и «тонкокожестью» скрываются чувства гнева и обиды, который воспламеняются с новой силой каждый раз, когда они чувствуют себя недооцененными.

2. Скрытое убеждение в своем превосходстве

Они демонстрируют свое превосходство, не расхваливая собственные способности и таланты как нарциссы-экстраверты, а насмехаясь над другими. Эти нарциссы претендуют на трон, будучи мастерами язвительных подколов.

Например, они могут назначить себя непререкаемым авторитетом по грамматике, несмотря на то, что были троечниками в школе, и высмеивать окружающих за их безграмотность.

Со стороны это может показаться забавным поначалу, но быстро утомляет – тем более, они делают это постоянно и со всеми- с коллегами, друзьями и любым, кто входит с ними в контакт.

3.Обладают поверхностными социальными связями

Поскольку эти люди застенчивы и не особенно социальны, то их часто принимают за «нормальных» интровертов.

Но отсутствие тесных дружеских и близких связей в их случае не имеет ничего общего с застенчивостью, а связано с фундаментальным отсутствием интереса к другим людям.

У них нарушена функция эмпатии, как и у всех нарциссов. Если вы видите другие причины для их отшельнического статуса – например, друзья потеряны после развода, или географическая удаленность, взгляните на картину в целом.

Понаблюдайте, как они взаимодействуют с другими людьми, и вы будете удивлены полнейшим отсутствием у них интереса к окружающим.

Например, они редко задают вопросы собеседникам. Их это просто не волнует.

4.Они не признают свои чувства

Подобно прочим нарциссам, скрытые нарциссы отрицают свои чувства, говоря нечто вроде: «Я не сержусь» или «Я совсем не расстроен», даже когда они раскраснелись от гнева, скрестили руки на груди, сдвинули брови и сжали челюсти. Они также любят играть в эмоциональную «горячую картошку», приписывая окружающим эмоции, которые чувствуют к ним сами.

Скрытые нарциссы высказывают свое презрение к чувствам других людей, унижая их за то, что те «выпустили эмоции из-под контроля».

Сами они редко признают, что рассержены и утверждают, что «злость – это бесполезная эмоция», хотя их собственный гнев (хоть и отрицаемый) всегда ощутим.

5.Они злопамятны и долго "держат зуб" на своих врагов

Послушайте истории, которые рассказывают нарциссы-интроверты, и скорее всего, вы услышите о том, как их обидели и как к ним были не справедливы в прошлом.

Этот тип людей помнит обиды долгие годы – стоит попросить их рассказать об этом и вы убедитесь, что обиды в их воспоминаниях окажутся столь же яркими, как в тот день, когда они произошли.

Подобные истории – сигнал о том, что перед вам самовлюбленный тип, хотя они и могут утверждать, что все в прошлом и это их совершенно не заботит.

6.Они не обращают внимания на социальные последствия

Это игроки и победители, которые забирают все, особенно если имел место конфликт или разногласия. Хотя они могут показаться робкими и застенчивыми, этот тип нарцисса сделает все что угодно ради победы.

Например, если вам не повезет разводиться с подобным типом, приготовьтесь, что он будет использовать любую тактику, которая поможет ему взять верх. Он совершенно не будет заботиться о том, сохранит ли он добрые отношения с вами, детьми и общими друзьями или оставит после себя выжженную землю.

Если человек, с которым вы начинаете отношения, имеет за плечами историю многочисленных разрывов – потери друзей, с которыми он больше не общается, расставания с родственниками, которых он больше не желает знать, или он полностью порвал со своим прежним социальным кругом – насторожитесь.

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7.Изменчивое настроение и выражения гнева

Чтобы сохранять душевное равновесие, нарцисс должен чувствовать себя хорошо, а интроверт легко теряет самообладание из-за своей чувствительности.

Не только социальные взаимодействия, которые идут не так, как надо, становятся для подобного типа людей последней каплей, но и такие мелочи, как дорожные пробки, отказ химчистки вывести пятно с галстука, или нежелание кого-то уступить им дорогу.

Если спокойного тихого парня выводят из себя любые мелочи – хотя он утверждает, что все прекрасно и он невозмутим – обратите внимание на это обстоятельство. А если он не контролирует себя, громко ругаясь каждый раз, когда чинит или строит что-нибудь, бегите.опубликовано econet

by Peg Streep

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