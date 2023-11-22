7 привычек уверенных людей

✅Вы можете повысить УВЕРЕННОСТЬ в себе, просто изменив свой образ мышления. Начните с этих 7 простых шагов!

1. Это нормально, если вы не чувствуете себя уверенно все время. Разумные сомнения в себе помогают нам оставаться скромными, осознавая, что есть области, в которых мы знаем недостаточно или задачи, над которым нам следует работать упорнее. Сомнения питают здоровое упрямство и придают нам решимость продолжать идти, чтобы доказать всем, из чего вы сделаны. Сомнения заставляют нас анализировать свои поступки. Они готовят нас к принятию изменений, побуждают работать усерднее или искать новые подходы к проблеме, а также больше взаимодействовать с теми, кто с нами не согласен.

7 привычек, которые помогут стань увереннее

Наше чувство уверенности в себе будет меняться в течение дня и колебаться на протяжении жизни – и эти изменения нормальны.

2. Подумайте о вашем «Будущем Я». Забота о будущем подразумевает различные действия: от мелочей, когда вы заполняете бак с вечера, если предполагаете, что завтрашнее утро будет очень загруженным, до дальновидного решения заняться спортом, чтобы сохранить здоровье, когда вы станете старше. «Мне лень сейчас отправляться на пробежку», - говорите вы себе. – «Но мое будущее «Я» оценит мои сегодняшние усилия». Люди, которые не откладывают дела в долгий ящик, хотят, чтобы их будущее «Я» чувствовало себя счастливым и свободным. Вы хотите стать одним из этих людей?

3. Выражайте сочувствие к себе. Способность понять, когда вы страдаете, утешить и успокоить себя, сказав, что завтра будет еще один день, поможет вам преодолеть трудности. Отношение к себе с добротой и поддержкой, когда вы совершаете ошибки, не только укрепит вашу самооценку, но и повысит мотивацию и самоконтроль.

Вы можете сказать себе:

- «Это правда, что у тебя не все получилось. Но учитывая то, как ты себя чувствовал, ты уже можешь считать себя героем, просто пройдя через это»;

- «Да, ты чувствуешь себя неважно, потому что не смог отказать им. Подумай, что ты скажешь в следующий раз»;

- «Ты не обязан быть совершенным во всем»;

- «Не позволяй неудаче сбить тебя с ног. И это тоже пройдет».

4. Называйте «неудачи» по-другому. Пусть это будут вызовы, возможности или обучающий опыт. Назвав неудачу «вызовом», вы снизите уровень гормонов стресса в вашем теле. Как вам ответить на последний «вызов»? Изменив только одно слово, вы создадите поток идей, которые помогут решить проблему. Анализ прошлых ошибок и промахов позволит добиться успеха в будущем. Вычеркните уродливое слово «неудача» из вашего "ментального словаря"!

5. Помните, что другие люди не знают того, что знаете вы. Цените свой уникальный опыт. Может быть, вы знаете лучшие места, где можно купить недорогую одежду? Вы в курсе последних изменений законодательства? Или можете посоветовать идеальный ресторан для любого случая? Вспомните случаи, когда люди обращались к вам за информацией. Ваши друзья понимают, что есть области, в которых вы являетесь несомненным экспертом.

6. Знание своих сильных сторон. Вспомните о комплиментах и позитивной обратной связи, которую вы получали от других. Какие задачи вы решаете лучше всего? Как вам удалось справиться с проблемой? Чаще вспоминайте ситуации, когда вы были успешны, проигрывайте их в своем воображении снова и снова. Положительные воспоминания помогут вам «перепрограммировать» мозг.

7. Помните о своей главной цели, значимых ценностях и жизненной миссии. Это придаст вам сил, укрепит силу воли, настойчивость и уверенность в себе. Ценности определяют наш моральный компас, сохраняя ядро того, кто вы есть.

Если вы ощущаете себя никчемным и страдаете от ненависти к себе, бросьте вызов этим глубоко укоренившимся негативным убеждениям.опубликовано econet

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