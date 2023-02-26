7 особенностей отношений с сильной женщиной

Мужчины стараются обходить сильных женщин стороной. Они их побаиваются и не торопятся строить отношения с подобными "железными леди". Проблема в том, что сильной женщине нужен не обычный мужчина. Если у вас хватит духу быть рядом с сильной женщиной, она откроется для вас с совсем неожиданной стороны.

Сильная женщина в отношениях ведет себя совершенно иным образом. Если мужчина не побоится броситься с головой в этот океан страсти и эмоций, его ждут очень приятные сюрпризы. Но удержать подобную женщину рядом бывает невероятно сложно. Для этого потребуются особые личные качества и серьезные старания.

Представители сильного пола обычно сторонятся амбициозных, целеустремленных женщин. Их отпугивает внутренняя сила, характер, который не скрыть под красивыми нарядами и украшениями.

Секреты отношений с сильной женщиной

Рядом с такой женщиной мужчина боится выглядеть не таким успешным, ему трудно признать ее возможное лидерство.

А сильная женщина не планирует меняться или подстраиваться под партнера. В итоге и самой такой даме сложно строить отношения. Ведь ее планка настолько высока, что мало кто может ей соответствовать. Сильной женщине необходим уверенный в себе мужчина, умный, гибкий, дипломатичный. И если вы планируете завоевать и удержать эту даму – приготовьтесь к тому, что вас может ожидать в общении с ней.

1. Она не играет: или всё, или ничего.

У сильной женщины есть своя история, своё прошлое. И она теперь идет только на отношения с обязательствами.

Поэтому, прежде чем окунуться в роман с ней, хорошенько взвесьте, чем вы готовы пожертвовать и что дать ей.

Этой женщине важно видеть серьезность ваших намерений. Если она доверится вам, то абсолютно и беспрекословно. И тогда вас ожидают приятные открытия, ведь сильная женщина умеет щедро дарить любовь и ласку.

Она не стесняется своих эмоций, считает их естественным проявлением её натуры. И такой же абсолютной открытости она ждёт и от партнера.

2. Она не приемлет оправданий, так что не старайтесь её разжалобить или обмануть.

Жизнь научила сильную женщину не идти в чувствах на компромисс, не закрывать глаза на ложь и неискренность партнера. И она больше никому не позволит причинить ей душевную боль. Тут не пройдут пустые мужские обещания, уловки, недосказанность. Так что не старайтесь зря обвести эту женщину вокруг пальца, запутать ее в сетях вашей лжи. Она всё равно не поверит. Или сделает вид, что верит, но после этого вы уж точно её потеряете.

Эта женщина признает полное доверие в отношениях.

3. Она независима, поэтому не указывайте, что ей нужно делать.

Стержень сильной женщины – её независимость и свобода. И не пытайтесь посягнуть на эти святыни. Вы не отвоюете ни сантиметра её территории.

Не говорите этой женщине, что и как она должна делать. Не указывайте и не приказывайте ей. Сильная женщина играет по своим правилам и не собирается их менять из-за вас.

Сильная женщина все равно поступит всё по-своему и привыкла, чтобы окружающие уважали её позицию. Аналогично она будет уважать и ваши границы.

4. Она может показаться жёсткой, но в близких отношениях откроет истинное лицо.

Сильная женщина потому таковой и является, что закалила свой характер в жизненных перипетиях. Она хладнокровна и уверенна. Не страдает излишней сентиментальностью, не любит, когда «давят на жалость». Поэтому и создается впечатление, будто она бесчувственна и где-то даже черствая. Но существует и обратная, скрытая сторона её натуры, которую она может продемонстрировать очень немногим. Если вы постараетесь, то увидите, что за вынужденной суровостью и жёсткостью прячется чуткая душа и доброе сердце. Просто эта женщина очень не любит, когда другие пользуются её добротой.

5. Она не будет прогибаться, чтобы соответствовать «идеалу».

Сильная женщина настолько самодостаточна, что не станет менять себя или образ жизни, чтоб вписываться в чьи-то нормы или правила. У неё есть свои идеалы, принципы, которым она и следует. Поэтому даже не надейтесь, что эта женщина может даже самую малость прогнуться, чтоб соответствовать вашему «идеалу». Она этого делать не станет. Мужчин много. И у каждого из них свой идеал. А она одна такая.

С другой стороны, сильная женщина понимает, что идеальных людей нет. И принимает ваши слабости.

6. Она открыто говорит, что думает, и ждёт того же в ответ.

Приоритет сильной женщины - честность и открытость в любых отношениях. Она сама следует этому принципу: прямо, без намёков заявляет обо всём, что думает. Это не всем может понравиться. А некоторых просто шокирует. Но, с другой стороны, вы и сами можете смело открываться перед такой женщиной. Она оценит вашу прямоту.

7. Она будет любить вас таким, какой вы есть.

Сильная женщина не ищет идеального мужчину. Она понимает, что таких в природе не существует. Поэтому, если рядом порядочный, сильный, честный мужчина, она закроет глаза на его незначительные и милые слабости. Ведь недостатки есть у всех. А если мужчина умеет строить гармоничные отношения, основанные на равноправном партнерстве, взаимоуважении и поддержке, тогда он будет по праву достоин сильной женщины рядом с ним.опубликовано econet

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