7 особенностей отношений с сильной женщиной

Мужчины стараются обходить сильных женщин стороной. Они их побаиваются и не торопятся строить отношения с подобными "железными леди". Проблема в том, что сильной женщине нужен не обычный мужчина. Если у вас хватит духу быть рядом с сильной женщиной, она откроется для вас с совсем неожиданной стороны.
Сильная женщина в отношениях ведет себя совершенно иным образом. Если мужчина не побоится броситься с головой в этот океан страсти и эмоций, его ждут очень приятные сюрпризы. Но удержать подобную женщину рядом бывает невероятно сложно. Для этого потребуются особые личные качества и серьезные старания.
Представители сильного пола обычно сторонятся амбициозных, целеустремленных женщин. Их отпугивает внутренняя сила, характер, который не скрыть под красивыми нарядами и украшениями.
Рядом с такой женщиной мужчина боится выглядеть не таким успешным, ему трудно признать ее возможное лидерство.
А сильная женщина не планирует меняться или подстраиваться под партнера. В итоге и самой такой даме сложно строить отношения. Ведь ее планка настолько высока, что мало кто может ей соответствовать. Сильной женщине необходим уверенный в себе мужчина, умный, гибкий, дипломатичный. И если вы планируете завоевать и удержать эту даму – приготовьтесь к тому, что вас может ожидать в общении с ней.
У сильной женщины есть своя история, своё прошлое. И она теперь идет только на отношения с обязательствами.
Поэтому, прежде чем окунуться в роман с ней, хорошенько взвесьте, чем вы готовы пожертвовать и что дать ей.
Этой женщине важно видеть серьезность ваших намерений. Если она доверится вам, то абсолютно и беспрекословно. И тогда вас ожидают приятные открытия, ведь сильная женщина умеет щедро дарить любовь и ласку.
Она не стесняется своих эмоций, считает их естественным проявлением её натуры. И такой же абсолютной открытости она ждёт и от партнера.
Жизнь научила сильную женщину не идти в чувствах на компромисс, не закрывать глаза на ложь и неискренность партнера. И она больше никому не позволит причинить ей душевную боль. Тут не пройдут пустые мужские обещания, уловки, недосказанность. Так что не старайтесь зря обвести эту женщину вокруг пальца, запутать ее в сетях вашей лжи. Она всё равно не поверит. Или сделает вид, что верит, но после этого вы уж точно её потеряете.
Эта женщина признает полное доверие в отношениях.
Стержень сильной женщины – её независимость и свобода. И не пытайтесь посягнуть на эти святыни. Вы не отвоюете ни сантиметра её территории.
Не говорите этой женщине, что и как она должна делать. Не указывайте и не приказывайте ей. Сильная женщина играет по своим правилам и не собирается их менять из-за вас.
Сильная женщина все равно поступит всё по-своему и привыкла, чтобы окружающие уважали её позицию. Аналогично она будет уважать и ваши границы.
Сильная женщина потому таковой и является, что закалила свой характер в жизненных перипетиях. Она хладнокровна и уверенна. Не страдает излишней сентиментальностью, не любит, когда «давят на жалость». Поэтому и создается впечатление, будто она бесчувственна и где-то даже черствая. Но существует и обратная, скрытая сторона её натуры, которую она может продемонстрировать очень немногим. Если вы постараетесь, то увидите, что за вынужденной суровостью и жёсткостью прячется чуткая душа и доброе сердце. Просто эта женщина очень не любит, когда другие пользуются её добротой.
Сильная женщина настолько самодостаточна, что не станет менять себя или образ жизни, чтоб вписываться в чьи-то нормы или правила. У неё есть свои идеалы, принципы, которым она и следует. Поэтому даже не надейтесь, что эта женщина может даже самую малость прогнуться, чтоб соответствовать вашему «идеалу». Она этого делать не станет. Мужчин много. И у каждого из них свой идеал. А она одна такая.
С другой стороны, сильная женщина понимает, что идеальных людей нет. И принимает ваши слабости.
Приоритет сильной женщины - честность и открытость в любых отношениях. Она сама следует этому принципу: прямо, без намёков заявляет обо всём, что думает. Это не всем может понравиться. А некоторых просто шокирует. Но, с другой стороны, вы и сами можете смело открываться перед такой женщиной. Она оценит вашу прямоту.
Сильная женщина не ищет идеального мужчину. Она понимает, что таких в природе не существует. Поэтому, если рядом порядочный, сильный, честный мужчина, она закроет глаза на его незначительные и милые слабости. Ведь недостатки есть у всех. А если мужчина умеет строить гармоничные отношения, основанные на равноправном партнерстве, взаимоуважении и поддержке, тогда он будет по праву достоин сильной женщины рядом с ним.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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