7 ошибок в начале отношений, из-за которых женщины остаются одинокими

Еще в начале отношений многие женщины совершают ошибки, которые неизбежно приведут к разрыву. Психологи поясняют, в чем заключаются главные ошибки женщин и как их избежать, чтобы в итоге не остаться в одиночестве.

Предлагаем вам прислушаться к рекомендациям психологов и проанализировать собственное поведение. Возможно, эти советы помогут вам наладить отношения с партнером. Потому что, какие бы вы ошибки не совершали, при желании многое можно поправить.

Основные ошибки женщин в отношениях

1. Решать все за партнера.

Классическая ситуация, когда девушка едва познакомившись с парнем, решает, что он и есть ее судьба. При этом ее совершенно не интересует мнение избранника. Она строит планы на будущее, рисуя в воображении картину их свадьбы, рождения детей и счастливой старости.

При этом парень не подозревает о таких намерениях своей половины, ему просто нравится секс с ней, а идти под венец он не готов. Психологи утверждают, что в такой ситуации девушки начинают вести себя агрессивно, а парни просто сбегают или огрызаются в ответ. В начале отношений важно помнить, что не стоит посягать на свободу друг друга.

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2. Вмешиваться в его личную жизнь.

Наиболее распространенный и наиболее неправильный вид женского поведения. Если пара встретилась раза три, а женщина уже примеряет роль жены и засыпает избранника вопросами «почему ты задержался на работе?», «почему ты пошел с друзьями в бар?» или «не кажется ли тебе, что стоит похудеть?», то никакому мужчине такой тотальный контроль не понравится. Не нужно пытаться управлять мужчиной, тем более в категоричной форме требовать, чтобы он изменил свои планы. Как минимум нужно поинтересоваться его мнением.

3. Сравнение партнера с другим мужчиной.

Такое поведение свойственно женщинам, которые всеми силами стараются доказать новому партнеру, что они круче и сильнее его. Эти дамы так и норовят поговорить на мужские темы, к примеру, проконсультировать парня по вопросу ремонта автомобиля, поспорить с ним о футболе или прямо заявлять, что в каком-либо конкретном вопросе они разбираются лучше мужчины. В таких отношениях парень будет смотреть на девушку как соперницу, а не партнершу. Психологи советуют быть максимально женственной и не ввязываться в мужские разговоры. Мудрые женщины умеют слушать, проявлять толерантность и не ущемлять мужского достоинства. Так женщины демонстрируют свое уважение. Не нужно соревноваться с мужчиной, за исключением ситуаций, когда присутствует спортивный азарт, к примеру, когда девушка становится достойным соперником при игре в боулинг или шахматы.

4. Постоянно спрашивать партнера, любит ли он вас.

Этот вопрос очень раздражает мужчин, особенно, если девушка задает его на ранней стадии отношений, когда избранник реально испытывает только симпатию. Но даже при наличии сильных чувств, этот вопрос мужчины считают глупым. Они рассуждают не так, как женщины. Они считают, что если по поступкам видна их любовь, то зачем об этом так часто спрашивать? Разговоры о любви уместны в том случае, если ваши отношения действительно серьезные или когда вы просто ведете любовную игру.

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5. Играть на публику.

Самое худшее, что может сделать девушка – это намеренно вызвать у парня чувство ревности. К примеру, когда если вы отдыхаете в компании друзей и специально проявляете внимание к другому молодому человеку, то у вашего партнера это вызовет только раздражение и злость. Не стоит играть с огнем.

6. Требование денег.

Если на начальной стадии отношений девушка тащит парня в бутик, чтобы тот купил ей новые босоножки, это только разозлит мужчину. Психологи при работе с обеспеченными мужчинами часто задают им вопрос – готовы ли они полностью обеспечивать женщину и всегда слышат один ответ: «если она этого достойна». Нормальный адекватный мужчина сам решает, тратить свои деньги на женщину или нет. Он сам ей все купит, если посчитает нужным. А если мужчина скупой, то женщине в принципе никогда ничего не достанется. Когда отношения только зарождаются, не нужно требовать от мужчины финансовых вложений.

7. Навязывание.

Активно навязываться мужчине могут только не очень умные женщины. Они первые звонят, пишут смс, настаивают на встрече. Мужчина может пойти на поводу такой напористой дамы, если она действительно его заинтересовала. Но женщинам лучше не выбирать подобную тактику поведения. Даже если вам очень захотелось позвонить первой – проследите реакцию мужчины. Если он воспринял это с радостью, значит, он приветствует такую инициативу. Но главное не перегнуть палку. Если дама будет устраивать сама каждое свидание, то есть риск, что избранник станет относиться к ней потребительски.

Помните, что мужчина, как представитель сильной половины человечества, должен завоевывать женщину, а не наоборот. Мудрые женщины пользуются советами специалистов и им удается построить крепкие, гармоничные отношения.опубликовано econet

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