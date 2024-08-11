7 напоминаний о мужчинах, которые женщины склонны забывать

Если ты хочешь иметь гармоничные отношения с любимым мужчиной, не забывай эти простые истины.

Все люди разные, но все же есть некоторые особенности, которые характеризуют мужчин и женщин и отличают их друг от друга. Вот почему могут возникать недопонимания. Но если ты хочешь иметь счастливые отношения, важно не забывать, вот о чем.

Никогда не забывай об этих истинах, если хочешь гармоничных отношений

1. Мужчинам все еще нужно личное пространство и приватность

Просто потому что вы в любящих отношениях, не значит, что он будет проводить ВСЁ свое время с тобой. Ему все еще нужно личное пространство. Он все еще хочет сохранять индивидуальность и делать то, что хочет, в свое время.

2. Он не всегда хочет брать инициативу на себя

Что касается усилий в отношениях, он будет выполнять свою часть. Если он правда любит тебя, то не будет бояться проявить инициативу. Но он не хочет быть единственным, кто это делает. Он хочет быть с девушкой, которая тоже может проявить усилия и инициативу.

3. Не все мужчины изменщики

Ты можешь думать, что имеешь право контролировать его, потому что боишься потерять его. Но правда в том, что это унизительно. Ему больно знать, что ты не доверяешь ему достаточно, чтобы просто позволить ему быть собой. Он не хочет быть с девушкой, которая считает, что он сразу изменит ей, как только появится такая возможность.

4. Он не отвечает на необоснованные ожидания

Он понимает, что у тебя есть определенные стандарты и ожидания в отношениях. И он будет уважать это. Но он не будет реагировать на необоснованные ожидания. Он будет стараться быть достойным тебя и делать тебя счастливой. Но ты должна знать, что он не будет прыгать выше головы. Он хочет, чтобы ты была терпеливой и понимающей.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

5. Он хочет, чтобы ты ценила его усилия

Ты можешь думать, что ему все равно, сказала ты ему «спасибо» или нет. Но это не так. Он хочет прилагать усилия, но только если ты их замечаешь и говоришь об этом. Он хочет знать, что ты ценишь то, что он делает. Потому что он делает это для тебя.

6. Мужчине важно, чтобы женщина уважала себя

Если ты не можешь показать ему, какого отношения считаешь для себя достойным, он не будет мотивирован так с тобой поступать. Если ты покажешь, что любишь себя, заботишься о себе и уважаешь себя, тогда ты буквально учишь его, как он должен относиться к тебе.

7. Он не хочет, чтобы ты его меняла

Ты должна либо любить его таким, какой он есть, или просто оставить его в покое. Он не хочет быть с той, с которой не чувствует себя любимым и принятым. Он хочет быть с той, кто любит его всем сердцем и безусловно таким, какой он есть. Если ты думаешь, что можешь его изменить, он не захочет продолжать ваши отношения.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet