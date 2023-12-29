7 мыслей, которые портят вашу внешность и мешают разбогатеть

"Нищенские" мысли портят вашу внешность и мешают вашим деньгам прийти к вам.

Мои клиентки порой думают, что вот я сейчас вложусь в свое здоровье, красоту и деньги рекой польются в мой карман и не обращают внимание на то, какие мысли у них внутри и никак за ними не ухаживают, а ведь от тягостных мыслей и цвет лица становится серым и кожа пересушенная, появляются морщины, голова падает на грудь, лопатки к небу поднимаются, в шее много появляется зажимов и блоков и вот... кровь не насыщает мозг кислородом...

Какие мысли могут существенно испортить вам жизнь?

Если вы будете продолжать так думать, то точно останетесь без денег!

Эти 7 мыслей могут нанести вам существенный вред:

1. "Я устала!", "Я не выспалась!" "У меня сегодня был трудный день!" Когда мы думаем о том, как мы устали или не выспались сил это нам не прибавляет, на лице сразу появляется кислое выражение лица, оно опускается.

Что можно сделать, когда вы заметили эти мысли? Встряхнуться, включить бодрящую музыку, выпить тонизирующий напиток и пересмотреть свой график сна и бодрствования, гулять, заниматься спортом.

2. "Деньги любят красивых от природы людей. Я не такая!", "Я недостаточно хороша, чтобы быть..." Когда вы обижаетесь на природу, родителей, что они вам что-то недодали в плане внешности, то лучше сосредоточьтесь на своих достоинствах, например, у вас хорошая фигура или тонкая и изящная щиколотка. Внешность - это то, что вы с ней сотворили или сотворите.

3. Мысли о возрасте, что-то типа "Эх, сейчас я для этого слишком стара или наоборот молода!" Вы есть та, о которой вы так думаете. Все тело подстраивается под вас и вот вы уже с шаркающей походкой и сгорбленной спиной.

Что делать? Жить в моменте, чувствовать себя и откликаться на это чувствование.

4. Мысли зависти: "У других лучше получается." или "Все люди как люди, а у меня все через...". От зависти быстро стареют. Вырабатывается много желчи и лицо становиться желтушным. Начните радоваться даже самым незначительным победам.

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5. Мысли-ограничители уверенности не придают. Это примерно такие мысли: "Кокетничать мне не идет", "Улыбаюсь я как-то глупо" " Что про меня подумают?" и тд.

6. Когда вы часто беспокоитесь: "Как все успеть", "Вдруг я опоздаю", у вас от этого серьезный и озабоченный вид, напряжение в лице. Расслабьтесь и старайтесь заранее спланировать.

7. Гневные внутренние монологи с начальником, мужем, детьми, в это время вы хмуритесь, злитесь, поджимаете губы. Переключитесь на себя и подумайте, чем можете себя порадовать.

Заметили, что люди легче вам отдают деньги, когда вы в отличной физической форме? Они как бы оценивают, а хватит ли вам здоровья этими деньгами распорядиться.

Им важны подтверждения, что именно вам они могут доверить свои, кровно заработанные деньги, и, именно вы ими можете воспользоваться с пользой для себя и окружающих.

Быть готовым управлять большими деньгами это значит быть не только стрессоустойчивым, это значит еще быть в хорошей физической форме, уметь управлять своими мыслями, мочь справляться с большими эмоциональными нагрузками.

Если Вам сложно управлять своими мыслями и чувствами, то для этого работают психологи.опубликовано econet

Автор Надежда Студеничник

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