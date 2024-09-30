7 грубых ошибок, которые губят отношения

Статья будет полезна тем, кто решил посвятить свою жизнь благородному занятию искоренения добрых отношений с окружающими людьми.

Предлагаю вам рассмотреть приемы, которые в кратчайшие сроки, помогут вам превратить ваши романтические отношения в источник нескончаемых страданий.

Помните, просто так любить нельзя

Поэтому, никогда не принимайте нежную привязанность к вам других людей, как данность. Пытайтесь понять, что же стоит за их любовью. Какие свои меркантильные выгоды и интересы они преследуют, общаясь с вами. Если вы будете настойчивы в своих поисках, результат вам гарантирован!

Не забывайте о прошлом опыте

Идеализируйте прошлое. Бесконечно сожалейте о прошедших романтических моментах. Постоянно вспоминайте их и дополняйте новыми, приятными вам деталями. И тогда букет цветов, подаренный вам сегодня, будет казаться всего лишь жалким подобием, того, когда-то подаренного, совершенно волшебного букетища. Да и вообще, раньше ваш любимый был вежливее, нежнее и заботливее.

Ни в коем случае не проявляйте интереса к настоящему. Ведь только пребывая в сладких грезах прошлого, вы не сможете заметить то хорошее, что происходит в ваших отношениях сегодня. И тогда Вы не оставите реальности ни малейшего шанса, поколебать ваши представления в том, что ваше будущее с этим человеком уныло и бесперспективно.

Верьте в то, что существует фатальная неизбежность. И что любой ваш или его необдуманный поступок может грозить вашим отношениям долгими годами непонимания и скандалов, а то и расставанием. Вспомните историю Адама и Евы. Ведь одно единственное съеденное яблоко, смогло лишить райских благ не только семью Адама, но и всех его потомков! И если кто-нибудь, хотя бы намекнет вам о том, что возможно не все так ужасно. С возмущением и обидой пригвоздите «супостата» к «позорному столбу», поскольку сама мысль, будто в вашей власти облегчить ваши страдания, увеличит их, добавив к ним страдания от незаслуженного оскорбления.

Не стесняйтесь фантазировать

Здесь хорошей иллюстрацией нужного нам навыка послужит следующий пример: Муж говорит жене: «Иди ко мне, рыба моя!» Размышления жены: «Рыба - значит большая. Большая - значит хищник. Хищник – значит с зубами. С зубами - значит собака. Собака - значит сука». Матери: « Мама, он меня сукой назвал!».

Умение ошеломить ничего не подозревающего человека конечным звеном витиеватой цепочки ваших размышлений, крайне эффективный способ достижения нашей цели. А его ответная реакция (растерянность и притворное непонимание), или раздражение и попытки отрицать вину будут являться неоспоримыми аргументами истинности ваших умозаключений. И боже вас упаси от проверки ваших выводов в реальности!

Никогда не изменяйте себе

Если вы привыкли добиваться желаемого с помощью скандалов, обид, кокетства или других не менее действенных методов, охраняйте и воспроизводите такое свое поведения! Если же вам не удается решить свою проблему с помощью привычных для вас способов, то это исключительно потому, что Вы недостаточно старались. Утройте свои усилия и тогда все непременно получится. Помните, что ваш привычный способ действия – это единственно возможное и разумное решение проблемы, и вам ни в коем случае нельзя от него отступать!!

Говорите о ваших отношениях

Делать это лучше поздно вечером, чем позже, тем лучше. К двум часам ночи, даже самая простая тема может приобрести новое звучание, а уж что говорить, о таких абстрактных понятиях как любовь и человеческие взаимоотношения. Усовершенствовать этот метод можно, ставя под сомнение каждый полученный ответ, и, требуя от партера все новых подтверждений любви и верности.

Научитесь пользоваться смысловыми ловушками

Данный навык, помимо того, что помогает нам успешно продвигаться к намеченной цели, еще способствует раскрытию вашего творческого потенциала, поскольку дает огромное поле для проявления креативности.

Начать можно с освоения приема жонглирования уровнями коммуникации. Он заключается в умении ловко перепархивать с уровня предмета на уровень отношений.Например, вы можете спросить своего партнера о том, заметил ли он как сегодня чисто в квартире или что вы сварили вкуснейший обед. Если его ответ вас не устроит, отреагируйте замечанием: «Ты совсем не ценишь мой труд» или « Если бы ты меня любил, ты бы сказал, что я прекрасно готовлю».

Дальнейшее развитие мастерства, это приобретение умения создавать «туманные» высказывания. Например, вы можете, загадочно улыбаясь, сказать, что вспомнили сегодня об одном его поступке, и это вас ужасно расстроило. Но потом вы решили, что незачем ворошить прошлое. А когда ваш собеседник поинтересуется, что же это был за поступок, гордо повернуться к нему спиной и заявить, что любящий человек обязательно бы помнил о таких вещах. Для усиления эффекта, добавьте свою речь замечанием о том, что его поведение сейчас, это еще одно подтверждение свойственной ему душевной черствости и доказательство того, что вы для него вообще ничего не значите.

Например, вы можете, загадочно улыбаясь, сказать, что вспомнили сегодня об одном его поступке, и это вас ужасно расстроило. Но потом вы решили, что незачем ворошить прошлое. А когда ваш собеседник поинтересуется, что же это был за поступок, гордо повернуться к нему спиной и заявить, что любящий человек обязательно бы помнил о таких вещах. Для усиления эффекта, добавьте свою речь замечанием о том, что его поведение сейчас, это еще одно подтверждение свойственной ему душевной черствости и доказательство того, что вы для него вообще ничего не значите. Вершина мастерства заключается в умении предоставлять партнеру возможность «выбора без выбора». Например, можно поинтересовавшись у него какой костюм он сегодня намерен одеть, и дождавшись, когда он выскажет свое предпочтение, заявить (не забыв про обиду и разочарование в голосе) « Я так и знала, что костюм, который я подарила тебе на новый год, тебе не нравится».Другой пример применения метода: попросить его сходить в магазин, и как только он пойдет выполнять вашу просьбу, тут же попросить помочь вам разобраться с компьютером. И как только он отвлечется от выполнения одного из заданий, у вас появляется возможность упрекнуть его в невнимании ко второму и вашим просьбам в целом. Если же он начнет проявлять недовольство, ваш долг как близкого человека, обратить его внимание на то, что последнее время он стал очень раздражительным.

Будьте внимательны к настроению вашего партера

Требуйте, чтобы ваши поручения и просьбы исполнялись всегда с радостью и энтузиазмом. Что может быть желаннее и приятнее, чем встретить, приехавшую погостить в вашу однокомнатную квартиру, любимую маму с младшим братом. Если же при столь значительном событии выражение лица вашего возлюбленного будет недостаточно радостным, ваш долг, не откладывая в долгий ящик, перечислить, что вы ежедневно делаете для него, и чего вам это стоит. А, следовательно, у него нет ни малейшего повода чувствовать себя несчастным.

Не довольствуйтесь существующими отношениями

Не покладая рук трудитесь над выявлением недостатков в отношениях и их беспощадному искоренению. Обязательно привлекайте к этому процессу своего партнера, возможно, в его лице вы найдете верного единомышленника.

Что бы ни случалось в нашей жизни, у нас всегда есть возможность интерпретировать происходящее в желаемом для нас «свете». Именно поэтому, любой человек, овладевший перечисленными выше приемами, может стать виртуозом в искусстве искоренения даже самых счастливых отношений!опубликовано econet

Автор Ирина Шляхтина

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