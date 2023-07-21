Закрывайте двери в прошлое...

Незавершённые дела, как распахнутые двери в прошлое, хлопают на ветру и не дают нам расстаться с тем, что давно отжило своё.

Незавершённые дела, как распахнутые двери в прошлое, хлопают на ветру и не дают нам расстаться с тем, что давно отжило своё.

Даже “замороженные” или “приостановленные”, они продолжают оттягивать на себя существенную часть нашей энергии, мыслей и возможностей заняться чем-то другим. Как ежемесячный, автоматический платёж - деньги списываются по умолчанию. Куда? Зачем? Чтобы сохранять эту “кармическую” связь с тем, что ещё не завершено.

Великий психотерапевт прошлого Фредерик Перлз считал “незавершённые дела” основной причиной неврозов. Он считал, что каждый начатый процесс стремится к своему логическому завершению. И каждый наш жизненный гештальт должен быть завершён.

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В коучинге на личных сессиях мы, бывает, расписываем приоритеты, разгребая кучу дел на “срочно, важно”, “неважно, не срочно”, “важно и срочно”, “неважно и не срочно”. И даже такая, казалось бы, простая работа привносит ясность и облегчение, а самое главное -возможность делать то, что действительно важно и не тянуть на себе то, что давно стоит закрыть.

Но есть “дела”, которые и делами-то не назовёшь, те что обычно люди не вносят в список дел по дому.

Помириться с мамой.

Или приехать в дом, где ты вырос и провести рукой по яркому слою свежей краски, которой новые хозяева заботливо покрасили старый , ещё дедом ставленный, забор, и попрощаться с мыслью когда-нибудь вернуться сюда. По крайней мере, не в этой жизни.

Или собрать вещи мужчине, который ушёл год назад, но на всякий случай оставил у тебя три пары сменного белья и кучу ненужно хлама.

А может, разгрести документы и закрыть давно висящее на тебе ИП.

А мало ли чего…

Мы продолжаем помнить о своих незавершённых делах, зачем-то оставляя двери приоткрытыми, даже если в них со свистом проносится лишь ветер. опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

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